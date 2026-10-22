Mở rộng lòng từ: Bà ngoại nuôi hai cháu mồ côi

Bà Mariêm và cháu ngoại

Quê gốc của bà trước đây ở tỉnh An Giang, do nghèo khó nên vợ chồng bà và con gái là chị Saphina sinh năm 1988 đi làm mướn lần hồi trôi dạt về xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp.

Tại đây, bà thuê nhà trọ ở, sinh sống bằng nghề cắt, phơi khô, đan bính dây lục bình để bán cho các cơ sở đan xuất khẩu và bán khăn dạo. Mua bán ế ẩm, bà lại phải nuôi chồng là ông Mohamach So Lế, sinh năm 1950 bị tai biến và qua đời cách nay 3 năm.

Vợ chồng chị Saphina phải đi làm thuê tại TP.HCM và cũng qua đời năm 2020 trong lúc đại dịch Covid-19 bùng phát.

Hiện nay, mặc dù tuổi già sức yếu do bệnh tai biến nhẹ và bệnh tiểu đường, khiến bà làm mệt, mắt mờ, bà Mariêm hàng ngày vẫn lặn lội đi bán vé số để lo chi phí nhà trọ và nuôi hai cháu ngoại mồ côi là cháu Ho Saphi Y, sinh năm 2011, đang học lớp 10 và cháu A Li Sa, sinh năm 2016, đang học lớp 5.

Những ngày nghỉ ở trường, hai cháu cũng đội nắng đi bán vé số phụ bà, nhiều hôm bán ế ôm lại vé, bà xin nợ đại lý, sau đó bán trả dần, nợ nhiều thì phải vay bạc nóng lấy vé số bán, rồi trả bạc góp.

Khó khăn chồng chất, khiến ba bà cháu bế tắc trong cuộc sống. Ba bà cháu mong được sự phát tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm, để có điều kiện trị bệnh và giúp phần nào cho hai cháu yên tâm học tập.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.