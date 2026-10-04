Mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng lên gần 73.000 ha

Khu kinh tế Vũng Áng. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg phê duyệt mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Việc mở rộng nhằm tạo quỹ đất, không gian phát triển và đầu tư, đồng thời phát huy vai trò của Khu kinh tế Vũng Áng trong phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh và vùng Bắc Trung Bộ.

Theo quyết định, phần diện tích đất liền của Khu kinh tế Vũng Áng sau mở rộng khoảng 57.998 ha, bao gồm toàn bộ diện tích các xã, phường Sông Trí, Hải Ninh, Vũng Áng, Hoành Sơn, Kỳ Hoa, Kỳ Khạng, Kỳ Anh, Kỳ Xuân và một phần diện tích xã Kỳ Văn. Phần mặt nước được mở rộng với quy mô khoảng 15.000 ha. Ranh giới phía Bắc và Đông Bắc giáp Biển Đông, phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị, phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp xã Kỳ Lạc và một phần xã Kỳ Văn.

Khu kinh tế Vũng Áng được định hướng trở thành khu vực năng động, trọng điểm của vùng kinh tế Bắc Trung Bộ, tăng cường liên kết với các khu kinh tế, trung tâm kinh tế và các hành lang phát triển trong vùng, đồng thời kết nối thuận lợi với các tuyến giao thông quốc gia, quốc tế. Hà Tĩnh cũng được định hướng nghiên cứu triển khai các mô hình mới như khu thương mại tự do để tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Các trụ cột phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng gồm công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến, chế tạo; trung tâm logistics và dịch vụ cảng biển; thương mại, dịch vụ. Trong đó, khu liên hợp công nghiệp luyện kim, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và trung tâm điện lực được định hướng phát triển gắn với cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương. Việc kết nối giữa sản xuất công nghiệp, năng lượng, cảng biển và logistics sẽ hình thành các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của khu kinh tế.

Cùng với công nghiệp, hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với cảng nước sâu sẽ được ưu tiên phát triển. Các loại hình logistics, vận tải, thương mại, công nghệ thông tin, du lịch, giáo dục và y tế chất lượng cao được định hướng mở rộng, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và lực lượng lao động, tăng khả năng kết nối với thị trường trong nước và quốc tế.

Theo Quyết định 1918/QĐ-TTg, Khu kinh tế Vũng Áng là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực, với trọng tâm là công nghiệp cơ bản gắn với khai thác hiệu quả khu bến cảng Vũng Áng - Sơn Dương và hệ thống đường sắt, đường bộ vùng, quốc gia, quốc tế. Khu kinh tế được xác định là trung tâm kinh tế, đầu mối giao thông vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ, đồng thời là cửa ngõ của vùng Trung, Thượng Lào và Đông Bắc Thái Lan vào miền Trung và Việt Nam.

Lộ trình phát triển được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn 2026 - 2027 sẽ hoàn thành Quy hoạch chung Khu kinh tế mở rộng và một số quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại các phân khu quan trọng; xây dựng, khởi công một số công trình hạ tầng lớn và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư. Giai đoạn 2028 - 2030 tập trung vận hành hiệu quả các công trình, dự án đã xây dựng, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng đô thị, công nghiệp, dịch vụ và nghiên cứu triển khai một số mô hình khu công nghiệp, dự án sản xuất mới. Từ năm 2031 - 2050, mục tiêu là hoàn thiện hệ thống kết cấu kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, đẩy nhanh đô thị hóa, hướng tới hình thành đô thị xanh, thông minh, đáng sống với các dịch vụ chất lượng cao.

UBND tỉnh Hà Tĩnh được giao tổ chức lập, điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; lập và phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng, bảo đảm kế thừa các quy hoạch đang triển khai; xây dựng danh mục dự án ưu tiên, bảo đảm khả năng huy động vốn, phân kỳ đầu tư, bố trí nhà ở và thiết chế văn hóa, thể thao cho người lao động.