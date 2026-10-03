Mở rộng không gian Vũng Áng, khơi thông nút thắt, tiếp lực cho 'xương sống' công nghiệp

Tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn"

Theo điều chỉnh quy hoạch mới, Khu kinh tế Vũng Áng bổ sung hơn 1.800ha, mở rộng không gian khu kinh tế lên gần 73.000ha, tạo thuận lợi để bố trí các dự án mới và đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, cảng biển, logistics trong thời gian tới.

Một góc Khu kinh tế Vũng Áng. (Ảnh: Ban QLKKT cung cấp).

Trao đổi về thách thức trong việc đón dòng vốn lớn, ông Phạm Văn Tình, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nhìn nhận: Quy hoạch mới mở ra không gian phát triển rất rộng lớn. Tuy nhiên, để mở rộng không gian Khu kinh tế Vũng Áng và tạo động lực cho “xương sống” công nghiệp, Hà Tĩnh cần tập trung tháo gỡ 4 nút thắt lớn.

Hạ tầng giao thông và logistics còn quá tải, chưa đồng bộ. Công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch và bố trí tái định cư chịu áp lực lớn. Cơ chế, thể chế cho các mô hình kinh tế mới (như khu thương mại tự do, công nghiệp xanh) chưa hoàn thiện. Nguồn nhân lực chất lượng cao cùng hạ tầng dịch vụ, an sinh xã hội còn thiếu hụt, chưa đáp ứng kịp tốc độ phát triển công nghiệp hiện đại.

Tại các phường Vũng Áng, Hoành Sơn, Sông Trí thời điểm này, chính quyền địa phương đang tập trung cao cho công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, ưu tiên giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ định hướng quy hoạch, nhất là những khu vực có thay đổi về chức năng sử dụng đất, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Ông Nguyễn Hoài Sơn, Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí, chia sẻ: "Khi diện tích khu kinh tế mở rộng gấp hơn 3 lần, áp lực lên công tác quản lý quy hoạch đất đai, trật tự xây dựng tại các xã, phường vùng đệm là cực kỳ lớn. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi nghề nghiệp, bảo đảm sinh kế bền vững và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư cho hàng ngàn hộ dân nhường đất cho dự án là bài toán cân não, cần nguồn lực lớn và sự đồng thuận của nhân dân".

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác GPMB tại Khu kinh tế Vũng Áng. (Ảnh: Ban QLKKT cung cấp).

Về phía các doanh nghiệp logistics trực tiếp hoạt động tại cảng, ông Trần Văn Anh, Trưởng phòng kinh doanh, Công ty vận tải Hải Anh, phản ánh: “Hệ sinh thái dịch vụ hậu cảng tại Vũng Áng hiện tại vẫn còn tương đối mỏng. Các thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với các dự án vệ tinh đôi khi còn chồng chéo, làm kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư của doanh nghiệp”.

Giải pháp đồng bộ khơi thông nguồn lực

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Báu Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Để hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghiệp trở thành động lực chính, thúc đẩy GRDP tăng trưởng hai con số, Hà Tĩnh đang quyết liệt triển khai nhóm giải pháp mang tính đột phá.

Công nghiệp Hà Tĩnh đóng vai trò then chốt thúc đẩy GRDP tăng trưởng hai con số. (Ảnh: Ban QLKKT cung cấp).

"Tăng tốc GPMB và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Tập trung dồn lực bồi thường, hỗ trợ tái định cư ổn định cho người dân. Ưu tiên hoàn thiện đồng bộ hạ tầng điện, nước, và các trục giao thông chính kết nối trực tiếp đến khu kinh tế Vũng Áng.

"Áp dụng cơ chế một cửa tại chỗ, cắt giảm tối đa thời gian xử lý thủ tục đầu tư, tạo hành lang pháp lý minh bạch và thông thoáng nhất để các nhà đầu tư chiến lược sớm tiếp cận mặt bằng sạch" - ông Hà cho biết.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, quá trình phát triển phải chuyển dịch sang công nghiệp xanh. Thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ hiện đại, phát triển chuỗi công nghiệp hỗ trợ sau thép và ô tô điện, hướng tới mô hình khu kinh tế sinh thái, tuần hoàn gắn liền với các thiết chế văn hóa, nhà ở xã hội cho công nhân.

Các dự án đang đề xuất đầu tư tại Khu Kinh tế Vũng Áng: Tập đoàn Vingroup đang đề xuất phát triển 3 khu công nghiệp và đầu tư Dự án trung tâm Logistics và dịch vụ hậu cảng Sơn Dương với quy mô 417,81ha, tổng mức vốn gần 40.000 tỷ đồng. Tổ hợp Năng lượng: Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III (tổng vốn đầu tư hơn 51.430 tỷ đồng, công suất 1.500MW) và dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ được đưa vào danh mục các công trình, dự án quan trình quốc gia ngành năng lượng. Mở rộng các tuyến kết nối liên vùng có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng đang được tăng tốc thi công, nhằm đồng bộ hóa năng lực vận tải hàng hóa từ các khu công nghiệp nội địa ra thẳng hệ thống cầu cảng nước sâu.