Điểm nhấn nổi bật của năm nay chính là sự ra đời của Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Lần đầu tiên, văn hóa có một ngày riêng mang tầm quốc gia để toàn xã hội cùng hướng về, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với vai trò của văn hóa trong sự nghiệp phát triển đất nước, đồng thời khẳng định văn hóa không chỉ là di sản cần gìn giữ mà còn là nguồn lực quan trọng để xây dựng con người, phát triển xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với Lào Cai, Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên mang đến cơ hội đặc biệt để giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, phong phú của địa phương. Trên vùng đất này, nơi 34 nhóm ngành dân tộc với gần 1,8 triệu người dân cùng sinh sống và bảo vệ biên cương Tổ quốc, mỗi cộng đồng đều mang những nét bản sắc riêng, từ tiếng nói, chữ viết, trang phục đến dân ca, dân vũ, lễ hội, nghề thủ công...

Những giá trị ấy đã tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, giàu sức sống, trở thành niềm tự hào của mỗi người dân và là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, du lịch địa phương.

Nếu như Ngày Văn hóa Việt Nam mở rộng không gian tôn vinh văn hóa thì khi gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đưa những giá trị ấy đến gần hơn với từng thôn bản, tổ dân phố và mỗi người dân. Đây là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, cùng nhìn lại kết quả xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế và vun đắp tình nghĩa cộng đồng qua một năm.

Ở Lào Cai, ngày hội này thể hiện đậm nét sắc màu văn hóa địa phương. Những tiết mục văn nghệ quần chúng, điệu múa truyền thống, trò chơi dân gian, hoạt động thể thao và nhất là bữa cơm đoàn kết tạo nên không khí sôi nổi, vui tươi, phấn khởi, kết nối.

Không chỉ đến xem, cổ vũ nhiệt tình mà người dân còn hào hứng trực tiếp tham gia biểu diễn, tổ chức và gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của cộng đồng. Tinh thần tự nguyện, tham gia đông đủ của mỗi người dân làm nên sức sống bền bỉ, mãnh liệt theo thời gian của ngày hội ở từng khu dân cư.

Điều đặc biệt khi hai sự kiện diễn ra gần nhau trong cùng tháng 11 đã tạo điều kiện thuận lợi để kết nối các hoạt động văn hóa từ cấp tỉnh đến cơ sở. Những chương trình biểu diễn nghệ thuật, diễu diễn đường phố, trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống, giao lưu văn hóa, thể thao hay tổ chức trò chơi dân gian... có thể lồng ghép, triển khai phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Nhờ đó, ở cả chiều rộng lẫn chiều sâu của không gian văn hóa đều được mở rộng, sôi động không chỉ tại các trung tâm văn hóa, quảng trường, khu du lịch mà còn tại các nhà văn hóa thôn, sân vận động, sân trường và những điểm sinh hoạt cộng đồng. Lào Cai cũng thật sự quan tâm đến cơ hội tiếp cận và thụ hưởng văn hóa của người dân, nhất là đồng bào ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Do điều kiện địa hình, giao thông, cơ sở vật chất còn khó khăn, người dân tại một số địa bàn chưa có nhiều cơ hội tham gia các chương trình nghệ thuật, hoạt động giao lưu văn hóa quy mô lớn. Vì vậy, đưa hoạt động văn hóa về cơ sở, tổ chức những chương trình phù hợp với nhu cầu của người dân có ý nghĩa thiết thực.

Thực tế cho thấy rằng, việc thụ hưởng văn hóa không đơn thuần là người dân được xem một chương trình biểu diễn, tham gia một lễ hội... Quan trọng hơn, thụ hưởng văn hóa còn là quyền của người dân được tiếp cận thông tin, học hỏi, sáng tạo, thể hiện bản sắc và tham gia vào đời sống văn hóa cộng đồng.

Khi người dân có thêm nhiều không gian văn hóa, có điều kiện sử dụng các thiết chế văn hóa, được khuyến khích tham gia các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, đời sống tinh thần của họ sẽ ngày càng phong phú hơn. Như thế, khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền cũng từng bước được thu hẹp. Hai sự kiện quan trọng, hai ngày hội gần nhau chính là điều kiện thuận lợi tập trung nguồn lực đầu tư để tổ chức nhiều hoạt động văn hóa quy mô, sâu rộng hơn, thiết thực hơn.

Thông qua hoạt động thường niên trong không gian văn hóa này sẽ giúp người dân có trải nghiệm sâu sắc hơn, gần gũi hơn với di sản, giao lưu với nghệ nhân để tiếp cận và thụ hưởng văn hóa bằng những hình thức sinh động, đa dạng. Đây là cách giáo dục hiệu quả, bồi đắp tình yêu quê hương, tự hào bản sắc dân tộc và nâng cao ý thức gìn giữ di sản.

Cùng với việc bảo tồn, những hoạt động văn hóa mang theo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nhất là du lịch cộng đồng. Những làn điệu dân ca, dân vũ, nghề thủ công, ẩm thực, phong tục và sinh hoạt truyền thống khi có cách giới thiệu sinh động sẽ cuốn hút và hấp dẫn du khách gần xa. Trong quá trình vận hành ấy, mỗi người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa giữ trách nhiệm bảo tồn văn hóa đồng thời trực tiếp hưởng lợi từ những giá trị truyền thống của chính cộng đồng mình.

Từ dấu ấn lần đầu tiên để mở ra những mùa hội tiếp nối, Ngày Văn hóa Việt Nam ở Lào Cai chú trọng các hoạt động hướng về người dân, lấy người dân làm trung tâm. Các địa phương quan tâm lựa chọn tổ chức hoạt động phù hợp, tránh hình thức, lãng phí và đặc biệt quan tâm phát huy vai trò của nghệ nhân, người có uy tín, các đoàn thể và chính cộng đồng.

Ngày Văn hóa Việt Nam tôn vinh văn hóa dân tộc, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vun đắp tình đoàn kết cộng đồng. Khi được kết nối, hai sự kiện tạo nên sức mạnh cộng hưởng lớn hơn, mở ra cơ hội mới để đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống Nhân dân.

Năm đầu tiên có Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là một dấu mốc đáng nhớ mà còn khởi nguồn cho những chuyển biến lâu dài trong nhận thức và hành động của cả xã hội. Đây là cơ hội để Lào Cai tiếp tục khơi dậy sức mạnh văn hóa, phát huy sự đa dạng trong thống nhất của các dân tộc, mở rộng cơ hội để mọi người dân được tiếp cận, tham gia và thụ hưởng văn hóa một cách công bằng, thiết thực. Khi không gian văn hóa mở rộng, khi văn hóa hiện diện ở từng khu dân cư và từng gia đình, những mùa hội sẽ thật sự mang sức sống tươi trẻ trong đời sống cộng đồng.