Mở rộng không gian văn hóa phục vụ người dân

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 524/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Đây là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đưa văn hóa ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, để mỗi người dân được trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, cùng nhau giữ gìn, trao truyền, làm giàu thêm giá trị tốt đẹp của văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.

Việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là sự kết hợp có ý nghĩa sâu sắc; văn hóa bồi đắp bản sắc, nuôi dưỡng con người, gắn kết cộng đồng; đại đoàn kết tạo nên sức mạnh để giá trị văn hóa được gìn giữ và lan tỏa.

Phấn đấu mọi người dân đều được tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Nguồn: baochinhphu.vn

Phó Thủ tướng yêu cầu, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc phải thực sự lấy nhân dân làm chủ thể, phấn đấu bảo đảm mọi người dân đều được tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Các hoạt động phải thực sự gần dân, thuận tiện cho dân, phù hợp với từng đối tượng; không chỉ tổ chức cho Nhân dân xem mà để Nhân dân trực tiếp tham gia và làm nên ngày hội, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng đóng góp, cống hiến của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Cộng đồng dân cư phải được xác định là trung tâm, gắn chặt các hoạt động văn hóa với củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đưa hoạt động về với xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố; qua đó góp phần tăng cường sự gắn kết giữa con người, gia đình và các thế hệ, giữa các dân tộc, tôn giáo, bồi đắp tình làng nghĩa xóm và củng cố sức mạnh đại đoàn kết.

Mở rộng tối đa các không gian văn hóa để phục vụ nhân dân; phát huy đồng bộ tất cả hệ thống bảo tàng, thư viện, nhà hát, rạp chiếu phim, di tích, danh lam thắng cảnh, thiết chế văn hóa - thể thao, thiết chế du lịch, vui chơi giải trí, ẩm thực, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; khuyến khích mở cửa rộng rãi, kéo dài thời gian phục vụ, miễn hoặc giảm phí dịch vụ phù hợp, nhất là vào ngày 24/11 để người dân được tham gia và được thụ hưởng...