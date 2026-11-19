Phát biểu tại sự kiện, ông Vương Quốc Thắng, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng, AI đang làm thay đổi sâu sắc nền kinh tế toàn cầu, từ sản xuất, quản trị doanh nghiệp, thương mại, tài chính đến giáo dục, y tế, giao thông và logistics. Quốc gia nào làm chủ công nghệ và ứng dụng AI hiệu quả sẽ có lợi thế lớn trong cạnh tranh toàn cầu.

Đối với Việt Nam, bên cạnh những lợi thế về nguồn nhân lực trẻ, cộng đồng doanh nghiệp năng động và khả năng tiếp cận nhanh các công nghệ mới, vấn đề đặt ra là chuyển hóa những lợi thế này thành năng lực nghiên cứu, sản phẩm có giá trị, doanh nghiệp có sức cạnh tranh và những ngành kinh tế mới.

Ông Vương Quốc Thắng, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chia sẻ tại sự kiện

Theo ông Vương Quốc Thắng, việc phát triển AI cần gắn với các chương trình hợp tác cụ thể về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao và đưa công nghệ vào thực tiễn hoạt động sản xuất, thương mại, quản trị và tài chính.

Đặc biệt, với việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và các định chế tài chính quốc tế ngày càng được mở rộng.

“Thành công của Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ đo bằng số lượng các tổ chức đăng ký tham gia, mà thước đo thực chất là chất lượng của các dự án, các nguồn lực được huy động, trình độ công nghệ được chuyển giao và giá trị kinh tế được hình thành cho đất nước”, ông Vương Quốc Thắng nhấn mạnh.

Để phát triển hệ sinh thái tài chính – công nghệ bền vững, vị Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần có tầm nhìn dài hạn, thể chế thuận lợi và sự tham gia thực chất của doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư. Cùng với đó, cần tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý theo hướng vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm an toàn, minh bạch và quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh sự kiện

Liên quan đến khả năng ứng dụng AI trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tại sự kiện, Revo AI giới thiệu sáu năng lực công nghệ cốt lõi của nền tảng RevoAIx, bao gồm: chuẩn hóa dữ liệu; AI có khả năng giải thích; bản sao số (Digital Twin); xác minh không tiết lộ dữ liệu gốc (Zero-Knowledge); kiểm toán mật mã và thực thi tác tử AI trong phạm vi được ủy quyền.

Các hướng ứng dụng tập trung vào chấm điểm tín dụng, nhận diện giao dịch bất thường, tự động hóa quy trình nhận biết khách hàng (KYC), phòng, chống rửa tiền (AML), lưu trữ hồ sơ điện tử, hỗ trợ quản trị tài sản bảo đảm và báo cáo theo thời gian thực.

Đáng chú ý, với công nghệ AI có khả năng giải thích, các kết luận do hệ thống đưa ra có căn cứ để kiểm tra, trong khi công nghệ kiểm toán mật mã cho phép kiểm chứng các quyết định và giao dịch. Trong quá trình vận hành, AI thực hiện phân tích dữ liệu, các quyết định quan trọng vẫn có cơ chế phê duyệt của con người.

Bên cạnh phát triển hạ tầng AI phục vụ ngân hàng và các định chế tài chính, doanh nghiệp cũng nghiên cứu ứng dụng AI và công nghệ chuỗi khối (Blockchain) trong mã hóa tài sản thực (RWA), phát hành token chứng khoán (STO), hướng tới mở rộng kênh huy động vốn cho doanh nghiệp trên nền tảng số, gắn với yêu cầu tuân thủ pháp lý.

Ông Phạm Văn Đại, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Revo AI cho rằng, để phát triển các giải pháp công nghệ có quy mô toàn cầu, nguồn vốn tài chính đơn lẻ là chưa đủ mà cần có sự hợp tác quốc tế. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nguồn nhân lực và mở rộng mạng lưới đối tác, phát triển các giải pháp ứng dụng AI phục vụ chuyển đổi số.

Không chỉ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, AI cũng mở ra nhiều hướng ứng dụng trong phát triển thị trường giao dịch hàng hóa.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam Toàn Cầu (VIETCOM) cho biết, VIETCOM đang nghiên cứu hợp tác với Hapenco Green và Revo AI xây dựng Sở Giao dịch hàng hóa Đà Nẵng, gắn với hệ sinh thái Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, với tổng quy mô vốn đầu tư dự kiến trên 1 tỷ USD, lộ trình đến hết năm 2028.

Đề án hướng tới xây dựng hạ tầng giao dịch, hệ thống thanh toán bù trừ, ứng dụng AI trong dự báo giá, phân tích cung cầu, giám sát giao dịch và quản trị rủi ro. Qua đó, VIETCOM kỳ vọng giúp các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như cà phê, hồ tiêu, cao su, gạo… tiếp cận giá tham chiếu quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhìn chung, giá trị của AI không chỉ nằm ở khả năng tự động hóa các quy trình nghiệp vụ mà còn ở việc nâng cao chất lượng các quyết định tài chính và hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Như các chuyên gia chỉ ra, khi công nghệ ngày càng tham gia sâu vào quá trình ra quyết định, khả năng kiểm chứng kết quả, kiểm soát rủi ro và xác định trách nhiệm của các bên cũng cần được chú trọng tương xứng.