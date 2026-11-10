Mở rộng không gian tri thức trên nền tảng số

Toàn cảnh Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc phối hợp xây dựng, phát triển chuyên trang "Mở sách cùng VTV" trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo và kết nối, phát triển hoạt động giới thiệu, phân phối sách trên nền tảng VTVgo diễn ra chiều ngày 10/11.

Diễn ra chiều ngày 10/11, Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc phối hợp xây dựng, phát triển chuyên trang "Mở sách cùng VTV" trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo là bước đi cụ thể nhằm phát huy thế mạnh của hai đơn vị trong thúc đẩy văn hóa đọc và phát triển ngành xuất bản. Đây cũng là hoạt động hiện thực hóa các định hướng phát triển văn hóa theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hai bên phối hợp triển khai hai nhóm hoạt động trọng tâm gồm xây dựng và phát triển chuyên trang "Mở sách cùng VTV" trên nền tảng VTVgo và đẩy mạnh kết nối và phân phối xuất bản phẩm trên không gian số.

Hai bên sẽ phối hợp xây dựng chủ đề, lựa chọn các tác giả, tác phẩm tiêu biểu để tổ chức các chương trình giao lưu, tọa đàm và giới thiệu sách. Qua đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng, khơi gợi cảm hứng và từng bước hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng.

Dự án sẽ quy tụ các nhà xuất bản, đơn vị in ấn và phát hành cùng tham gia hệ thống VTVgo. Bên cạnh việc giới thiệu danh mục sách phong phú, hai bên sẽ triển khai các chương trình quảng bá, bán sách theo từng chủ đề, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tri thức cho người dân và thúc đẩy thị trường xuất bản phát triển lành mạnh.

Hai bên phối hợp triển khai hai nhóm hoạt động trọng tâm gồm xây dựng và phát triển chuyên trang "Mở sách cùng VTV" và đẩy mạnh kết nối và phân phối xuất bản phẩm trên không gian số.

Việc hợp tác giữa Cục Xuất bản và Thư viện và Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số được kỳ vọng sẽ mở ra một không gian quảng bá sách hiện đại trên môi trường số. Bằng cách kết nối mạng lưới xuất bản với hệ sinh thái truyền thông của Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình góp phần đổi mới phương thức quảng bá, phát hành sách, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Lâm cho biết, kết hợp với sức mạnh của nền tảng số, các khán giả yêu sách đến với "Mở sách cùng VTV" có thể tìm đến với các tác phẩm yêu thích của mình, mua sách qua nền tảng, giao lưu với các tác giả qua các phiên live trực tuyến... nhằm thúc đẩy văn hoá đọc. Trong vài năm tới, Đài Truyền hình Việt Nam cũng cam kết không thu bất kỳ khoản phí nào đối với việc giới thiệu độc giả mua sách trên các nền tảng thương mại điện tử của đơn vị xuất bản và phát hành.

Đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Lâm phát biểu tại lễ ký kết.

Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện Lưu Đình Phúc cho biết, hợp tác phát triển chuyên trang "Mở sách cùng VTV" không đơn thuần là mở ra một kênh truyền thông phân phối sách mà tạo cơ hội kết nối công nghệ và tri thức, góp phần thực hiện sứ mệnh phát triển văn hoá đọc cho xã hội, đưa sách và tri thức đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập.

"Mở sách cùng VTV" được định hình trở thành điểm hẹn tri thức trực tuyến. Đây sẽ là nơi khơi nguồn cảm hứng đọc, kết nối bạn đọc với tác giả, tác phẩm và những giá trị tri thức hữu ích. Qua đó, góp phần đưa việc đọc sách trở thành nhu cầu tự thân, thói quen thường xuyên và nét đẹp trong đời sống văn hóa.

Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện Lưu Đình Phúc cho biết, hợp tác phát triển chuyên trang "Mở sách cùng VTV" góp phần thực hiện sứ mệnh phát triển văn hoá đọc cho xã hội.

Thông qua hoạt động hợp tác này, hai bên mong muốn cùng góp phần thực hiện sứ mệnh phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của tri thức, văn hóa Việt Nam. Hai bên sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo từng giai đoạn, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực của mỗi đơn vị.