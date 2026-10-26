Mở rộng không gian tiêu thụ sản phẩm OCOP

Trung tâm OCOP cấp phường phía Nam Đà Nẵng được thành lập, mở ra một điểm kết nối mới đối với sản phẩm đặc sản địa phương. Ảnh: PHAN VINH

Thêm một điểm kết nối

Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Quản lý tài nguyên nông lâm, đơn vị thành lập Trung tâm OCOP cấp phường phía Nam Đà Nẵng cho biết, ý tưởng này hình thành từ thời gian ông làm việc với các tổ chức cộng đồng, đi thực tế tại nhiều vùng nông thôn và miền núi.

Qua đó, ông nhận thấy nhiều nông dân và chủ thể OCOP làm ra sản phẩm chất lượng nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường, nhất là những cơ sở nhỏ lẻ, thiếu kinh nghiệm phân phối và quảng bá.

"Điều khiến tôi trăn trở nhất là người dân bỏ ra nhiều công sức để tạo ra sản phẩm, nhưng khi đưa ra thị trường lại vướng ở khâu kết nối. Tôi muốn xây dựng một điểm tựa giúp các chủ thể đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ hoàn thiện quy trình, truy xuất nguồn gốc, truyền thông và bán hàng", ông Hùng chia sẻ.

Ông Trầm Văn Hùng (bên trái) chủ động kết nối với nhiều chủ thể OCOP đưa sản phẩm vào trung tâm. Ảnh: PHAN VINH

Trước khi trung tâm đi vào hoạt động, ông Hùng chủ động tìm hiểu các mô hình giàu kinh nghiệm như Trung tâm OCOP Hòa Xuân, trực tiếp gặp gỡ từng chủ thể để mời đưa sản phẩm về trưng bày. Bên cạnh đó, việc kết nối còn được triển khai qua các hội nhóm OCOP, mạng xã hội và mối quan hệ giữa các chủ thể với nhau.

Hiện trung tâm quy tụ nhiều chủ thể OCOP từ Đà Nẵng và các tỉnh phía Bắc với hơn 100 mẫu sản phẩm. Riêng khu vực phía Bắc có gần 10 chủ thể góp mặt, mang đến các đặc sản như: mận sấy dẻo Sơn La, nhãn dẻo Hưng Yên, mì gạo Chũ (Bắc Ninh), mì phở Phú Thọ. Không gian trưng bày này được định hướng trở thành điểm giới thiệu hàng hóa thường xuyên.

Trung tâm OCOP cấp phường phía Nam thành phố còn được kỳ vọng là điểm phục vụ du khách trong các tour du lịch. Ảnh: PHAN VINH

Theo ông Hùng, dù thương mại điện tử phát triển bùng nổ, các điểm bán trực tiếp vẫn giữ vai trò thiết yếu. Song song với khu trưng bày, đơn vị đã bố trí phòng livestream và chuẩn bị nhân sự bài bản để vận hành bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội cùng những kênh truyền thông số.

"Chúng tôi đang đồng hành cùng các chủ thể để rà soát lại sản phẩm, quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và đẩy mạnh chuyển đổi số. Khi sản phẩm được chuẩn hóa tốt hơn, việc đưa lên các sàn thương mại điện tử sẽ thuận lợi hơn, giúp người mua có thêm cơ sở vững chắc để tin tưởng vào chất lượng và nguồn gốc xuất xứ", ông Hùng cho biết.

Ông Nguyễn Thiện Khiêm, Phó Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ sinh học Vinaseed, đại diện Trung tâm OCOP Hòa Xuân cho biết, sau khoảng 2 năm vận hành mô hình tại Hòa Xuân, đơn vị đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong việc kết nối các chủ thể và tổ chức điểm bán.

Bên cạnh việc trưng bày sản phẩm theo hình thức vật lý, Trung tâm OCOP cấp phường phía Nam Đà Nẵng cũng đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Ảnh: PHAN VINH

"Việc đưa sản phẩm OCOP lên kệ hàng giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hơn. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với trung tâm phía Nam kinh nghiệm làm việc với các chủ thể, cách thức kết nối sản phẩm cũng như tổ chức vận hành sao cho hiệu quả. Khi có thêm các điểm giới thiệu ổn định, sản phẩm địa phương sẽ có cơ hội lan tỏa rộng rãi hơn", ông Khiêm bày tỏ.

[VIDEO] - Đại diện Trung tâm OCOP cấp phường phía Nam Đà Nẵng chia sẻ về định hướng phát triển và kết nối sản phẩm trong thời gian tới:

Tạo thị trường mới

Việc gần 10 chủ thể phía Bắc đưa sản phẩm vào Trung tâm OCOP phía Nam đã mở ra một hướng hợp tác triển vọng. Ông Lại Châu Quang, Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Định Danh (Hà Nội) cho rằng, sức hấp dẫn của sản phẩm OCOP nằm ở tính đặc trưng vùng miền. Dù nhiều sản phẩm của Đà Nẵng mang nét độc đáo riêng, người tiêu dùng phía Bắc sau các chuyến du lịch lại gặp khó khăn khi muốn tìm mua lúc trở về.

"Đó là lý do chúng tôi chọn hợp tác với Trung tâm OCOP phía Nam Đà Nẵng. Khi sản phẩm đặc trưng có một đầu mối giới thiệu và phân phối ổn định, việc đưa hàng ra thị trường phía Bắc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ở chiều ngược lại, các sản phẩm OCOP phía Bắc cũng có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng tại Đà Nẵng, qua đó tạo nên dòng lưu thông hàng hóa hai chiều hiệu quả", ông Quang chia sẻ.

Ông Trần Văn Hùng (bên phải) và ông Lại Châu Quang (bên trái) ký kết hợp tác phát triển mạng lưới thương mại sản phẩm OCOP Bắc - Trung. Ảnh: PHAN VINH

Theo ông Quang, hoạt động bán hàng cần kết hợp hài hòa giữa trực tuyến và trực tiếp. Với mặt hàng nông sản, chi phí vận chuyển, lưu kho và bảo quản sở hữu những đặc thù riêng. Do đó, công ty đang xây dựng hệ thống kết nối các cửa hàng, điểm giới thiệu thông qua nền tảng đặt hàng, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, kết hợp hệ thống kho trung chuyển và lưu trữ số hóa. Cách thức tổ chức này hướng tới mục tiêu tối ưu hóa chi phí logistics, đồng thời minh bạch hóa thông tin về giá thành, chiết khấu và nguồn gốc sản phẩm.

Ông Bùi Ngọc Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Hương Trà cho biết, thời gian qua địa phương luôn tích cực hỗ trợ các hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh phát triển sản phẩm và mở rộng kết nối thị trường. Hiện trên địa bàn có các sản phẩm tiêu biểu như bánh tráng mè đen, túi lưới bảo vệ môi trường, cùng một số sản phẩm gắn liền với du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái.

Một góc trưng bày sản phẩm tại Trung tâm OCOP cấp phường phía Nam Đà Nẵng. Ảnh: PHAN VINH

Theo ông Huy, Trung tâm OCOP phía Nam được kỳ vọng trở thành cầu nối tiêu thụ sản phẩm của phường Hương Trà với khu vực Tam Kỳ cũ, Tiên Phước, Thăng Bình và nhiều vùng sản xuất khác. Địa phương cũng dự kiến gắn kết Trung tâm với các tuyến, tour du lịch nhằm đưa sản phẩm nông thôn tiếp cận sâu rộng hơn tới du khách.

"Phường đang tập trung phát triển du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái, do đó các sản phẩm OCOP của người dân đóng vai trò rất quan trọng. Trung tâm được định hướng trở thành điểm dừng chân, kết nối du khách cùng các đơn vị lữ hành, từ đó mở ra thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn cho sản phẩm địa phương", ông Huy cho biết.

Ông Nguyễn Út (đứng giữa), Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng, đến thăm và động viên lãnh đạo Trung tâm OCOP cấp phường phía Nam Đà Nẵng. Ảnh: PHAN VINH

Ông Nguyễn Út, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đánh giá, sự ra đời của trung tâm đã thể hiện rõ tính chủ động trong kết nối của các chủ thể OCOP. Về phía Hội Nông dân thành phố, đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành thông qua việc tổ chức các phiên chợ, hội chợ, hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, sàn giao dịch và tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi.

"Các chủ thể cần đa dạng hóa kênh phân phối để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, từ các điểm trưng bày trực tiếp, hội chợ cho đến các sàn thương mại điện tử. Hội sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ nâng hạng sản phẩm và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để hội viên, nông dân phát triển sản xuất", ông Út nói.

[VIDEO] - Đại diện các đơn vị chia sẻ về việc đồng hành cùng Trung tâm OCOP cấp phường phía Nam Đà Nẵng trong phát triển thương mại: