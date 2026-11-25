Thanh niên, phụ nữ Tày ở Lào Cai tham gia tập huấn chuyển đổi số để quảng bá văn hóa, du lịch địa phương. (Ảnh: HẢI PHONG)

Đưa các giá trị văn hóa đến gần công chúng

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định rõ yêu cầu bảo đảm quyền thụ hưởng và sáng tạo văn hóa, tiếp cận bình đẳng các giá trị văn hóa. Nghị quyết đặt ra nhiệm vụ xây dựng, vận hành Nền tảng văn hóa số toàn dân, cung cấp miễn phí hoặc với chi phí thấp các dịch vụ thư viện số, bảo tàng số, nghệ thuật biểu diễn trực tuyến, lớp học nghệ thuật trực tuyến, qua đó thu hẹp khoảng cách thụ hưởng văn hóa giữa các vùng miền và tầng lớp nhân dân.

Trước đây, không ít người dân ở địa bàn xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, khi muốn đến bảo tàng, xem triển lãm hay thưởng thức sân khấu phải tính đến thời gian, chi phí, điều kiện đi lại. Giờ đây, thông qua các nền tảng số, học sinh ở vùng cao được tìm hiểu lịch sử qua những bảo tàng ảo; người yêu nghệ thuật ở bất kỳ đâu cũng có thể tham quan trực tuyến; người cao tuổi tìm lại làn điệu dân ca, vở diễn từng gắn bó với ký ức của mình qua các ứng dụng có thể truy cập mọi lúc… Trong các thiết chế văn hóa tiên phong chuyển đổi số, có thể kể đến Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với Không gian Triển lãm mỹ thuật trực tuyến (VAES), ứng dụng iMuseum VFA hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và cơ sở dữ liệu số hơn 20.000 hiện vật. Một hướng tiếp cận mới được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) là sản phẩm giáo dục trải nghiệm VNFAM Art Games, tiếp nối chương trình trực tuyến “Tìm hiểu mỹ thuật Việt Nam” triển khai từ năm 2022.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng, đây là nền tảng kết hợp công nghệ và kiến thức mỹ thuật, giúp công chúng, nhất là học sinh, sinh viên, khám phá mỹ thuật thông qua những trò chơi sinh động. Các đơn vị như: Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Dân tộc học cũng đẩy mạnh trưng bày trực tuyến, mô hình 3D, công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR); Bảo tàng Điêu khắc Chăm (Đà Nẵng), Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố Hồ Chí Minh) ứng dụng mã QR, số hóa tư liệu, phát triển tour ảo đa ngôn ngữ…

Tại Quần thể di tích Cố đô Huế, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, việc ứng dụng công nghệ số không dừng ở mục tiêu lưu giữ tư liệu lâu dài, hạn chế tác động của thời gian và quá trình xuống cấp. Quan trọng hơn, các ứng dụng và nền tảng số mở rộng khả năng tiếp cận di sản cho mọi tầng lớp nhân dân, kể cả những người chưa có điều kiện trực tiếp đến di tích, bảo tàng. Từ đó, di sản có thêm cơ hội đi vào đời sống, khơi gợi nhu cầu khám phá, ý thức gìn giữ và niềm tự hào về văn hóa dân tộc. Đối với các loại hình sân khấu truyền thống, chuyên trang “Nhà hát Việt” trên VTVGo của Đài Truyền hình Việt Nam tạo thêm kênh bảo tồn và giới thiệu tác phẩm đến khán giả trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Trong năm 2026, các đơn vị nghệ thuật Thủ đô cũng đẩy mạnh ghi hình vở diễn, bán vé điện tử, triển khai các hình thức truyền thông quảng bá hấp dẫn, hiện đại.

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra mắt Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP), hỗ trợ tra cứu di sản, bảo tàng, lễ hội và sự kiện. Dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), cả nước có gần 640 sự kiện, hơn 150 chương trình ưu đãi và 106 hoạt động sinh hoạt cộng đồng được cập nhật phong phú và cụ thể, gồm trình diễn, phục dựng nghi lễ, liên hoan ẩm thực, văn nghệ, thể thao và cuộc thi trực tuyến. Mọi tầng lớp nhân dân, kể cả ở những địa bàn xa xôi như miền núi, hải đảo, đều có thể tìm thấy hoạt động phù hợp, gần mình để chủ động tham gia.

Bên cạnh đó, mô hình nhà văn hóa số đang được tích cực triển khai tại nhiều địa phương… Ở thôn Mạch Tràng, xã Đông Anh (Hà Nội), nhà văn hóa duy trì câu lạc bộ, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cập nhật thông tin, phổ cập kỹ năng số; đồng thời tạo điều kiện tìm hiểu di sản, tra cứu chính sách, đọc tài liệu. Phường Phúc Lợi, phường Giảng Võ phát triển nhà văn hóa đa chức năng, kết hợp hội họp với giao lưu văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe. Từ hướng dẫn người cao tuổi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến tạo không gian đọc sách, học tập, các mô hình đưa công nghệ đến gần dân, làm phong phú đời sống văn hóa cơ sở.

Từ thụ hưởng đến chủ động sáng tạo

Cùng với việc mở rộng cơ hội thưởng thức và tìm hiểu các sản phẩm văn hóa, môi trường số tạo thêm điều kiện để người dân tham gia quá trình lưu giữ, giới thiệu và lan tỏa các giá trị văn hóa. Chẳng hạn như tại xã vùng cao Khun Há (Lai Châu), nhóm bạn trẻ người H’Mông dùng mạng xã hội giới thiệu cảnh sắc, phong tục và đời sống bản địa. Những video về tiếng hát, điệu múa, trang phục thổ cẩm, sinh hoạt ở bản Lao Chải thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, tương tác. Ở xã Bản Liền (Lào Cai), những phụ nữ Tày như chị Vàng Thị Thông, Vàng Thị Cân chủ động học kỹ năng số, dùng mạng xã hội quảng bá văn hóa địa phương sau hiệu ứng của một chương trình truyền hình thực tế thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả cả nước...

Cộng đồng còn góp phần làm giàu nguồn tư liệu văn hóa chung. Trong sáng tạo chuyên nghiệp, trí tuệ nhân tạo, thiết kế số và mô phỏng mở rộng khả năng thử nghiệm của nghệ sĩ với âm nhạc điện tử, phim hoạt hình, triển lãm ảo. Một số nghệ sĩ trẻ như Trúc Nhân, Soobin Hoàng Sơn, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Double2T … đã kết hợp chất liệu dân gian với phương thức biểu diễn hiện đại, đưa sản phẩm lên ứng dụng nghe nhạc hoặc biểu diễn trong không gian thực tế ảo. Đáng chú ý, nền tảng số “Thanh âm Việt Nam” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động tháng 10/2026, cho phép người dùng đăng tải miễn phí tác phẩm phối khí, dân ca, âm thanh đời sống và video sáng tạo. Nền tảng hướng tới hình thành Ngân hàng giai điệu và Bản đồ âm nhạc Việt Nam mở, khuyến khích cộng đồng đóng góp, chia sẻ những chất liệu âm thanh gắn với đời sống văn hóa.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Đậm (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), công nghệ giúp lưu trữ lâu dài, số hóa dân ca, nghề thủ công và tri thức bản địa. Để chuyển đổi số mở rộng quyền thụ hưởng văn hóa, cần đầu tư hạ tầng, kết nối dữ liệu giữa các thiết chế và nâng cao kỹ năng số, nhất là cho nhóm còn hạn chế điều kiện tiếp cận; đồng thời bảo vệ quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Với sự đồng hành của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, những giá trị văn hóa đang có thêm không gian lan tỏa; những chủ thể văn hóa có thêm cơ hội cất lên tiếng nói để văn hóa hiện diện trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và trở thành nguồn lực nuôi dưỡng đời sống tinh thần của toàn xã hội.