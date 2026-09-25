Mở rộng không gian thị trường cho sản phẩm của HTX

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Xuân Trường, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, những năm qua, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh đã có những bước phát triển tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đặc biệt, để mở rộng đầu ra cho các HTX, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp tổ chức các hội nghị kết nối, hỗ trợ HTX đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử; tổ chức 4 phiên chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại tỉnh và 2 phiên chợ tại tỉnh Thái Nguyên, Hưng Yên, thu hút trên 700 lượt HTX, doanh nghiệp, tổ chức thành viên tham dự. Đồng thời, các HTX được hỗ trợ tham gia nhiều chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ do Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX các tỉnh, thành phố tổ chức.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân (áo tím) tham dự hội nghị.

Tuy nhiên, khâu tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm thị trường ổn định vẫn đang là bài toán khó đối với nhiều HTX. Hội nghị xúc tiến thương mại lần này được tổ chức với mục tiêu tạo cầu nối trực tiếp giữa các HTX với các nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và người tiêu dùng, giúp các HTX tháo gỡ khó khăn về đầu ra, khẳng định uy tín và chất lượng thương hiệu sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền của địa phương.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị và tính chủ động của Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân khẳng định, việc xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu là nhiệm vụ then chốt để nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm HTX. Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đề nghị Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ HTX về đổi mới công nghệ, bao bì nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và đưa sản phẩm lên các nền tảng số. Đồng thời, các HTX cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững nhằm duy trì chất lượng sản phẩm đồng đều, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các chuỗi phân phối hiện đại.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nhấn mạnh rằng trong điều kiện hiện nay, các HTX cần thay đổi cách tiếp cận thị trường. Ngay từ khâu xây dựng kế hoạch sản xuất, HTX phải xác định rõ khách hàng, tiêu chuẩn, sản lượng và phương thức tổ chức sản xuất phù hợp với nhu cầu thực tế.

Ngoài ra, để tiêu thụ tốt, cần phải tăng cường liên kết HTX - doanh nghiệp - nhà phân phối. Các bên cần trao đổi cụ thể về khẳ năng cung ứng, tiêu chuẩn cần hoàn thiện, giá thành, địa điểm giao hàng, năng lực –hình thức vận chuyển và khả năng duy trì nguồn cung. “Khi những yêu cầu này được thống nhất sẽ phát triển thành hợp đồng, từ hợp đồng hình thành chuỗi liên kết”, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nhấn mạnh.

Tại hội nghị, đại diện các HTX và doanh nghiệp đã tích cực thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Sự kiện không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả thương mại cho khu vực kinh tế tập thể mà còn thúc đẩy phong trào liên kết chuỗi giá trị giữa các vùng miền trên cả nước.

Hội nghị diễn ra song song và gắn liền với Phiên chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền năm 2026 do Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức (quy mô lên tới hơn 130 gian hàng), phục vụ nhân dân và du khách tham quan, mua sắm trải nghiệm.