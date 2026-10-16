Mở rộng không gian tên miền quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số

Bên cạnh việc mở rộng không gian tên miền quốc gia, chính sách mới còn tăng thời gian miễn phí từ 2 năm lên 3 năm đối với các đối tượng ưu đãi khi đăng ký tên miền id.vn, biz.vn; đồng thời mở rộng đối tượng được hưởng ưu đãi tên miền biz.vn tới các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và tổ chức kinh tế hợp tác đáp ứng điều kiện theo quy định.

Theo Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ), việc bổ sung biểu phí cho các đuôi tên miền mới góp phần hoàn thiện chính sách quản lý, sử dụng tài nguyên Internet, mở rộng không gian tên miền quốc gia “.vn”, đáp ứng nhu cầu hiện diện trực tuyến ngày càng đa dạng của tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Trong đó, ad.vn (Advertising – Quảng cáo) phục vụ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, truyền thông, tiếp thị và nội dung số có mức lệ phí đăng ký 50.000 đồng/ lần, phí duy trì 100.000 đồng/năm tạo điều kiện cho các chủ thể xây dựng kênh quảng bá, truyền thông chuyên nghiệp.

Livestream quảng bá sản phẩm trong hoạt động thương mại điện tử. Ảnh: Mỹ Hà - TTXVN

Đối với on.vn (Online – Trực tuyến), tên miền này phù hợp với các hoạt động kinh doanh trực tuyến, thương mại điện tử và cung cấp dịch vụ số có lệ phí đăng ký là 100.000 đồng/lần; 250.000 phí duy trì/năm. Đây là mức phí tương xứng với phạm vi ứng dụng rộng và tiềm năng khai thác thương mại, phù hợp với nhu cầu xây dựng thương hiệu và phát triển kinh doanh trên môi trường số.

Tên miền ap.vn (Application – Ứng dụng) hướng tới cộng đồng phát triển phần mềm, ứng dụng số, doanh nghiệp công nghệ và các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lệ phí đăng ký chỉ 10.000 đồng/lần, phí duy trì là 20.000 đồng/năm. Mức phí thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, nhóm phát triển ứng dụng và startup dễ dàng tiếp cận, thử nghiệm và triển khai các sản phẩm số.

Trung tâm Internet Việt Nam nhận định, biểu phí được xây dựng phù hợp với đặc thù và nhu cầu sử dụng của từng nhóm đối tượng, vừa tạo điều kiện tiếp cận tên miền quốc gia với chi phí hợp lý, vừa khuyến khích phát triển các hoạt động quảng cáo, kinh doanh trực tuyến, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trên không gian số Việt Nam.

Theo quy định mới, thời gian miễn lệ phí đăng ký và phí duy trì sử dụng tên miền id.vn, biz.vn được kéo dài từ 2 năm lên 3 năm, đồng thời mở rộng đối tượng được hưởng ưu đãi đối với tên miền biz.vn.

Cụ thể, đối với tên miền id.vn, công dân Việt Nam từ đủ 18 đến đủ 23 tuổi được miễn lệ phí đăng ký và phí duy trì sử dụng trong 3 năm. Đối với tên miền biz.vn, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hợp tác xã và tổ hợp tác có giấy chứng nhận đăng ký tương ứng tại Việt Nam, hiện chưa có tên miền quốc gia “.vn”, được miễn lệ phí đăng ký và phí duy trì sử dụng trong 3 năm. Đáng chú ý, chính sách mới không còn giới hạn doanh nghiệp phải được thành lập trong vòng 1 năm như quy định trước đây.

Chính sách ưu đãi được áp dụng từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2030, đối với 1 tên miền đăng ký mới của mỗi đối tượng đủ điều kiện. Phí duy trì sử dụng bắt đầu được tính từ ngày đầu tiên của năm thứ tư kể từ ngày tên miền được cấp.

Trung tâm Internet Việt Nam đánh giá việc mở đăng ký 3 đuôi tên miền mới ad.vn, on.vn và ap.vn, kết hợp với các đuôi tên miền hiện có như com.vn, org.vn, edu.vn, id.vn, biz.vn..., góp phần hình thành hệ thống tên miền quốc gia “.vn” đa dạng, có tính phân loại theo lĩnh vực và nhu cầu sử dụng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hiện diện trực tuyến của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các mô hình hoạt động mới trên môi trường số. Qua đó, tiếp tục phát triển hệ sinh thái tên miền “.vn” phong phú, linh hoạt, gắn với nhu cầu ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số.

Thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số

Cùng với việc mở rộng không gian tên miền, các chính sách ưu đãi tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng khả năng tiếp cận và thúc đẩy phổ cập tên miền quốc gia “.vn”, đặc biệt trong khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã và giới trẻ. Thông qua tên miền id.vn, biz.vn kết hợp với website và các dịch vụ số, người dân và doanh nghiệp có thể xây dựng sự hiện diện trực tuyến chính thức, tin cậy, tăng khả năng tiếp cận khách hàng, đối tác và khai thác cơ hội phát triển trong nền kinh tế số.

Đặc biệt, chính sách miễn phí tên miền biz.vn trong 3 năm và mở rộng đối tượng thụ hưởng cũng phù hợp với định hướng tại Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; trong đó nhấn mạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc giảm chi phí tiếp cận, sử dụng tên miền quốc gia “.vn”, kết hợp với các dịch vụ số như website, thư điện tử, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh xây dựng hiện diện trực tuyến chính thức, tin cậy, quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tư nhân, tạo nền tảng cho các chủ thể kinh doanh tham gia sâu rộng hơn vào nền kinh tế số.

Trung tâm Internet Việt Nam tiếp tục phối hợp với các địa phương, tổ chức, hiệp hội và hệ thống Nhà đăng ký tên miền quốc gia “.vn” phổ biến, hướng dẫn triển khai chính sách, đưa tên miền “.vn” đến gần hơn với người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước.