Mở rộng không gian tập luyện, phát triển thể thao cộng đồng

Mở rộng không gian tập luyện

Theo số liệu từ Cục Thể dục Thể thao, đến năm 2025, tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trên cả nước đạt 38,2%, trong khi tỷ lệ gia đình thể thao đạt 28,8%. Những con số này phản ánh sự phát triển của phong trào rèn luyện thể chất, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đầu tư, nâng cấp và khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.

Các địa phương chú trọng đầu tư, nâng cấp sân bãi, mở rộng không gian tập luyện thể thao cho người dân.

Tại Hà Nội, nhiều địa phương đang đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội để cải thiện không gian vui chơi, tập luyện, kết hợp với chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sinh hoạt cộng đồng.

Ông Trình Quốc Thắng, Phó chủ tịch UBND phường Thanh Liệt cho biết, địa phương chú trọng phát triển không gian sinh hoạt, vui chơi và rèn luyện thể chất thông qua các hoạt động chỉnh trang đô thị, đồng thời khuyến khích sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội.

Thông qua phong trào "Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp", phường đã vận động được hơn 5 tỷ đồng để triển khai nhiều công trình dân sinh, trong đó có lắp đặt dụng cụ thể thao, ghế đá, cải tạo cảnh quan và nâng cấp không gian sinh hoạt cộng đồng.

Đáng chú ý, sân chơi thiếu nhi tại khu tập thể H9, khu dân cư số 2 được cải tạo mặt bằng, bổ sung các thiết bị vui chơi, vận động, góp phần tạo điều kiện để trẻ em tham gia các hoạt động thể chất. Cùng với đó, nhiều tổ dân phố tích cực chỉnh trang nhà văn hóa và không gian công cộng, từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt, tập luyện của người dân.

Bên cạnh việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phường Thanh Liệt cũng chú trọng tìm kiếm giải pháp khai thác hiệu quả các công trình hiện có. Tháng 6/2026, địa phương công bố kết quả lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết quản lý, khai thác khu sân thể thao tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường giai đoạn 2026–2035.

Đây là hướng huy động nguồn lực tham gia quản lý, vận hành cơ sở vật chất thể thao, góp phần giảm áp lực đầu tư từ ngân sách. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả lâu dài, việc khai thác công trình cần gắn với nhu cầu thực tế, bảo đảm chi phí phù hợp và duy trì chất lượng phục vụ cộng đồng.

Cùng với Thanh Liệt, phường Phú Diễn cũng từng bước mở rộng không gian tập luyện thông qua các mô hình xã hội hóa gắn với cải tạo sân chơi và khai thác thiết chế thể thao hiện có.

Ông Nguyễn Tự Mạnh, Chánh Văn phòng UBND phường Phú Diễn chia sẻ, địa phương quan tâm huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc đầu tư, cải thiện cơ sở vật chất, tạo thêm điều kiện để người dân rèn luyện sức khỏe.

Điển hình là công trình "Sân chơi rèn luyện thể chất tổ dân phố 19", có diện tích 300m², được đầu tư 325 triệu đồng hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa. Trước đó, khu dân cư gặp khó khăn về không gian vận động do diện tích dành cho sân chơi từng được sử dụng làm bãi trông giữ xe.

Sau quá trình vận động, trao đổi với chủ đầu tư và huy động sự đóng góp của người dân, công trình hoàn thành vào tháng 8/2025, tạo thêm không gian vui chơi, rèn luyện thể chất cho cộng đồng.

Tiếp đó, tháng 5/2026, phường triển khai cải tạo khu vui chơi tại tổ dân phố 13 với kinh phí xã hội hóa hơn 100 triệu đồng. Các hạng mục gồm lát sân nền, sửa chữa dụng cụ thể thao, bổ sung thiết bị vui chơi thiếu nhi và chỉnh trang cảnh quan.

Ngoài các sân chơi tại khu dân cư, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao phường với diện tích gần 8ha tiếp tục được sử dụng để tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao quần chúng. Việc phê duyệt đề án khai thác tài sản công giai đoạn 2026–2035 cũng mở ra hướng huy động nguồn lực cho công tác quản lý, vận hành các thiết chế hiện có.

Hoàn thiện thiết chế thể thao, nâng cao sức khỏe nhân dân

Theo bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết, phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng cần gắn với việc hình thành thói quen vận động thường xuyên, đưa hoạt động rèn luyện thể chất trở thành một phần trong đời sống của mỗi người dân. Để thực hiện mục tiêu này, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất thể thao công cộng giữ vai trò quan trọng.

Phát triển hạ tầng thể thao công cộng, khuyến khích người dân rèn luyện thường xuyên, nâng cao sức khỏe.

Trong đó, ngành thể thao xác định cần ưu tiên phát triển hệ thống sân bãi, nhà thi đấu và trang thiết bị tập luyện tại những địa bàn còn khó khăn; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức xã hội tham gia đầu tư, quản lý và phát triển các dịch vụ thể thao. Việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách không chỉ góp phần mở rộng hệ thống thiết chế mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhiều hình thức tập luyện phù hợp.

Cùng với đầu tư xây dựng, yêu cầu nâng cao hiệu quả khai thác các công trình hiện có cũng cần được chú trọng. Các địa phương cần quan tâm công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng, tận dụng không gian công cộng và phát triển các mô hình tập luyện gắn với trường học, cơ quan, doanh nghiệp và khu dân cư.

Theo định hướng phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu có trên 45% dân số tập luyện thể thao thường xuyên, đồng thời 100% đơn vị hành chính cấp xã có thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng tiêu chuẩn. Đây là những mục tiêu đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và các nguồn lực xã hội.

Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phong trào toàn dân tập luyện thể thao Ngày 7/10/2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Công điện số 69/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp triển khai hoạt động thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, đưa việc rèn luyện thể chất trở thành thói quen tự giác, thường xuyên trong đời sống. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, cơ sở vật chất để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tập luyện. Phong trào hướng tới khuyến khích mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.