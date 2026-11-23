Các chuyên gia tài chính, công nghệ và đại diện hiệp hội doanh nghiệp cùng thảo luận giải pháp quản trị dòng tiền, ứng dụng AI tại phiên tọa đàm

Chuyển dịch tư duy sang hệ sinh thái và dữ liệu

Tại Hà Nội mới đây, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp TP. Hà Nội đã chủ trì, phối hợp cùng CTCP Đào tạo Phát triển DGroup, Viện Doanh Trí, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA) và Câu lạc bộ CEO 1983 tổ chức tọa đàm "Doanh nghiệp Việt 2027: Củng cố nội lực - Kết nối - Tạo đà tăng trưởng". Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia kinh tế, tài chính hàng đầu nhằm giải mã các bài toán cốt lõi cho kế hoạch kinh doanh năm 2027.

Nhìn lại chặng đường năm 2026, ông Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOIBA nhận định, doanh nghiệp đang phải đối mặt với sức ép kép từ biến động địa chính trị, xung đột, chính sách thuế quan cho đến những rào cản nội tại về chi phí vận hành và năng lực cạnh tranh. Do đó, bài toán cho năm 2027 không đơn thuần là đặt ra một con số tăng trưởng cơ học, mà cốt lõi là bảo toàn nguồn lực, giữ vững dòng tiền và nâng cao sức chống chịu.

Phân tích sâu hơn về dư địa phát triển, TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) chỉ ra một điểm sáng mang tính bước ngoặt: tư duy ứng phó khủng hoảng của các quốc gia và doanh nghiệp đã chuyển từ thế "chống chọi" sang chuẩn bị năng lực để nắm bắt cơ hội hậu biến động, gắn liền với khát vọng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Thực tế cho thấy không gian thị trường của Việt Nam đang mở rộng mạnh mẽ. Số liệu từ Cục Thống kê ghi nhận, trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 499,24 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ; riêng thị trường Mỹ đạt 159,4 tỷ USD, chiếm gần 32% tổng kim ngạch. Tuy nhiên, đằng sau con số ấn tượng này là áp lực bào mòn biên lợi nhuận do chi phí đầu vào và logistics leo thang.

Theo TS. Võ Trí Thành, để giải bài toán này, doanh nghiệp cần mở rộng tầm nhìn khỏi những giới hạn kinh tế thực truyền thống. Không gian phát triển mới đang mở ra từ lòng đất, không gian tầm thấp, vũ trụ cho đến thế giới số. Sự giao thoa giữa kinh tế xanh, kinh tế số, công nghiệp văn hóa và chăm sóc sức khỏe đang xóa nhòa ranh giới các ngành.

Đặc biệt, cách tiếp cận thị trường hiện nay đã chuyển dịch từ chuỗi giá trị đơn thuần sang mô hình hệ sinh thái. Trong đó, dữ liệu đóng vai trò là "sợi chỉ đỏ" kết nối những lĩnh vực tưởng chừng không liên quan, giúp doanh nghiệp thấu hiểu hành vi khách hàng, liên kết đối tác và mở rộng biên độ kinh doanh. Ông Thành nhấn mạnh, lãnh đạo doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy chờ đợi hỗ trợ sang đồng hành cùng Nhà nước kiến tạo giá trị mới, bắt kịp chuyển đổi kép (xanh và số) để không bị loại khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu.

Khơi thông dòng vốn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thực chất

Nếu thị trường mở ra cơ hội thì năng lực nội tại về tài chính và công nghệ là bệ phóng để hiện thực hóa mục tiêu. Bàn về "máu" của doanh nghiệp, chuyên gia tài chính, TS. Nguyễn Trí Hiếu cảnh báo thực trạng đáng lo ngại hiện nay là nhiều doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng trưởng nhưng lại rơi vào cảnh khát dòng tiền.

Theo ông Hiếu, dòng vốn bị tắc nghẽn chủ yếu do hai nguyên nhân: bán hàng nhưng công nợ kéo dài, khách thanh toán chậm; hoặc sản xuất ồ ạt dẫn đến tồn kho lớn trong khi sức tiêu thụ chậm. Vì vậy, bước sang năm 2027, quản trị thanh khoản, tái cấu trúc vốn và kiểm soát chặt chẽ vòng quay tiền mặt phải được đặt lên hàng đầu.

Song song với bài toán tài chính, ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI, được xem là đòn bẩy để tối ưu chi phí và nâng cao năng suất. Tuy nhiên, TS. Nguyễn Hữu Thái Hòa, chuyên gia tư vấn chiến lược doanh nghiệp lưu ý, việc đưa AI vào vận hành cần có lộ trình bài bản, gắn với các quy trình có thể đo lường hiệu quả thực chất thay vì chạy theo phong trào. Ông Hòa khuyến nghị doanh nghiệp cần thiết lập hàng rào quản trị rủi ro công nghệ nghiêm ngặt, chỉ sử dụng các công cụ AI được phê duyệt, tuyệt đối bảo mật dữ liệu nội bộ và luôn kiểm chứng thông tin đầu ra.

Tổng kết các giải pháp tại phiên tọa đàm chuyên sâu, bà Lê Thị Dung, Viện trưởng Viện Doanh Trí cho rằng, giá trị lớn nhất mà doanh nghiệp cần mang về trước thềm năm 2027 là năng lực chuyển hóa thông tin dự báo thành hành động cụ thể. Mỗi doanh nghiệp cần trả lời rành mạch ba câu hỏi: Đâu là thị trường trọng tâm? Dòng tiền nào cần bảo vệ? Và công đoạn nào phải ứng dụng công nghệ để bứt phá hiệu suất? Chỉ khi những mắt xích nội lực này được củng cố và kết nối chặt chẽ, doanh nghiệp Việt mới có thể tạo nên đà tăng trưởng bền vững trong chu kỳ kinh tế mới.