Mở rộng không gian sản xuất công nghiệp

Xác định việc nắm bắt tình hình từ cơ sở, kịp thời nhận diện khó khăn để tham mưu giải pháp tháo gỡ là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý ngành, thời gian qua, Sở Công thương thường xuyên theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (DN); đặc biệt là những đơn vị có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp (CN) lớn, các sản phẩm có mức tăng trưởng giảm so với cùng kỳ và những dự án dự kiến bổ sung năng lực sản xuất trong năm. Việc theo dõi được thực hiện gắn với tiến độ đầu tư, khả năng đưa công suất mới vào hoạt động và mức đóng góp dự kiến vào tăng trưởng kinh tế theo từng tháng, từng quý.

Phó Giám đốc Sở Công thương Phan Hoài Nam cho biết: “Trên cơ sở theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của DN, tiến độ triển khai các dự án và những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở, chúng tôi tiếp tục rà soát và phân loại để tham mưu xử lý theo thẩm quyền.

Sở Công thương cũng tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan để tháo gỡ những vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của DN; đồng thời theo dõi khả năng bổ sung năng lực sản xuất của từng dự án để chủ động tham mưu các giải pháp điều hành, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh”.

Ngành may của tỉnh có mức tăng trưởng ổn định, giải quyết việc làm cho lực lượng lao động lớn ở địa phương - Ảnh: H.C

Cùng với công tác theo dõi DN, việc rà soát quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành được Sở Công thương triển khai thường xuyên. Sở bám sát các nghị quyết, chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Công thương và của tỉnh để cụ thể hóa thành nhiệm vụ của ngành.

Quá trình điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xem là cơ hội để rà soát lại không gian phát triển CN, thương mại, năng lượng và hệ thống cụm CN. Sở đã phối hợp cập nhật danh mục các dự án CN, năng lượng có nhu cầu thu hút đầu tư, đánh giá khả năng đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP; đồng thời tham gia xây dựng chương trình thực hiện quy hoạch tỉnh điều chỉnh. Những dự án chậm tiến độ, những khu vực có tiềm năng phát triển CN và các yêu cầu về hạ tầng kết nối cũng được đặt trong quá trình rà soát nhằm bảo đảm tính đồng bộ giữa quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển địa phương.

Trong lĩnh vực quản lý CN, Sở Công thương tập trung tham mưu các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng tài nguyên và năng lực cạnh tranh của DN. Trọng tâm là hỗ trợ các cơ sở sản xuất mở rộng quy mô, cải tiến sản phẩm, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng thông qua các chương trình phát triển CN hỗ trợ, sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Theo Trưởng phòng Quản lý CN, Sở Công thương Hồ Nhật Bình, phát triển CN hỗ trợ phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của DN, đồng thời phù hợp với tiềm năng và khả năng hình thành các mắt xích sản xuất tại địa phương. Vì vậy, ngành Công thương chú trọng rà soát các lĩnh vực có lợi thế, sản phẩm có tiềm năng phát triển và điều kiện hạ tầng phục vụ sản xuất để tham mưu chính sách hỗ trợ phù hợp. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy liên kết giữa các DN và hình thành nền tảng cho phát triển CN trên địa bàn.

Đối với hệ thống cụm CN, Sở Công thương tập trung rà soát phương án phát triển trong quy hoạch tỉnh điều chỉnh, hướng dẫn quản lý theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và xử lý các kiến nghị phát sinh tại cụm tiểu thủ CN Lưu Thuận, cụm CN Quốc lộ 9D, cụm CN Cam Tuyền và một số cụm CN khác. Sở cũng đang rà soát lộ trình đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cụm CN giai đoạn 2026-2030. Đây là vấn đề có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng tiếp nhận các dự án sản xuất mới, đồng thời liên quan đến yêu cầu kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các khu vực tập trung cơ sở CN.

“Công tác quản lý cụm CN cần được thực hiện đồng bộ từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến quản lý hoạt động sản xuất sau khi đi vào vận hành. Trong đó, hạ tầng giao thông nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước và xử lý nước thải là những điều kiện cần được quan tâm ngay từ đầu, tránh tình trạng DN đi vào hoạt động nhưng hạ tầng dùng chung chưa đáp ứng yêu cầu”, ông Hồ Nhật Bình cho hay.

Phó Giám đốc Sở Công thương Phan Hoài Nam nhấn mạnh: Thời gian tới, Sở Công thương tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án CN, năng lượng trọng điểm; hoàn thiện hạ tầng cụm CN; triển khai các chương trình, đề án phát triển ngành gắn với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác hiệu quả các nguồn lực, mở rộng không gian phát triển CN, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Nếu hạ tầng cụm CN tạo điều kiện tập trung và mở rộng các cơ sở sản xuất thì năng lượng là điều kiện nền tảng bảo đảm hoạt động ổn định của toàn bộ nền kinh tế. Với Quảng Trị, địa bàn có nhiều dự án điện gió, thủy điện, điện mặt trời và các công trình truyền tải điện quy mô lớn, công tác quản lý năng lượng có ý nghĩa quan trọng trong việc khai thác tiềm năng và bảo đảm an ninh năng lượng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Sở Công thương thường xuyên rà soát tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện; cung cấp số liệu phục vụ cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; đề xuất bổ sung những dự án cần thiết và phương án thay thế đối với các dự án chậm tiến độ. Việc rà soát được đặt trong mối quan hệ giữa nhu cầu phụ tải, khả năng giải tỏa công suất và định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Theo đó, sở tập trung phối hợp hỗ trợ triển khai cụm dự án Trạm biến áp 500kV Lao Bảo, Trạm cắt 500kV Quảng Trị 2, đường dây 500kV Lao Bảo-Trạm cắt 500kV Quảng Trị 2 cùng các đường dây đấu nối. Đây là nhóm công trình có vai trò quan trọng trong việc giải tỏa công suất các dự án nguồn điện khu vực phía Tây tỉnh và tiếp nhận nguồn điện nhập khẩu từ Lào.

Đối với các dự án năng lượng tái tạo, sở tiếp tục rà soát, phối hợp xử lý khó khăn tại Hướng Linh 1, Hướng Linh 2, Quảng Trị Win 1, Quảng Trị Win 2, SCI Tân Thành, SCI Hướng Việt và một số dự án điện gió khác. Các vấn đề được tập trung xử lý, gồm: Điều chỉnh ranh giới, giải phóng mặt bằng, đấu nối, sử dụng chung hạ tầng, khoảng cách giữa các tuabin, cơ chế giá điện và thủ tục đầu tư.

Đối với lĩnh vực thương mại, Sở Công thương tập trung nâng cao hiệu quả quản lý thị trường nội địa, kinh doanh xăng dầu, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu, thương mại biên giới và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhiều chương trình phát triển thị trường, kích cầu tiêu dùng gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hỗ trợ cửa hàng bán lẻ chuyển đổi số được triển khai.

Sở chú trọng việc cung cấp thông tin thị trường, cập nhật các quy định về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động, thực vật, cảnh báo về nguy cơ bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ; đồng thời hỗ trợ DN thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, tham mưu chương trình vươn ra thị trường quốc tế tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026-2030.