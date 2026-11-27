Thứ trưởng Thường trực Y tế Vũ Mạnh Hà tham quan khu vực trưng bày sản phẩm thuốc y học cổ truyền. (Ảnh: HẠNH NGUYỄN)

Sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, từ một cơ sở còn nhiều khó khăn, Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành bệnh viện chuyên khoa hạng 1, cấp chuyên sâu, đảm nhiệm công tác khám, chữa bệnh, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, chuẩn hóa sản xuất và kiểm nghiệm thuốc cổ truyền. Đây là một trong bốn bệnh viện hạt nhân của cả nước, đảm nhiệm chức năng vùng Đông Nam Bộ trong lĩnh vực y học cổ truyền.

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bên cạnh khám, chữa bệnh, y học cổ truyền luôn coi trọng dưỡng sinh, phòng bệnh và nâng cao khả năng tự phục hồi của cơ thể. Những phương pháp chăm sóc sức khỏe được đúc kết qua nhiều thế hệ có mối liên hệ mật thiết với tập quán sinh hoạt, ẩm thực và văn hóa của người Việt Nam.

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: HẠNH NGUYỄN)

Từ đặc điểm này, bệnh viện đã xây dựng đề án phát triển du lịch y học cổ truyền gắn với không gian văn hóa Nam bộ, đưa những nét đặc trưng của vùng sông nước, miệt vườn và nếp sống phương Nam vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Người dân và du khách có thể tiếp cận các phương pháp dưỡng sinh, thực dưỡng, tìm hiểu giá trị của y học cổ truyền trong đời sống hằng ngày.

Cùng với hướng phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe, bệnh viện đang triển khai các đề án thương mại hóa sản phẩm dược đạt tiêu chuẩn GMP-WHO; chuyển đổi số, xây dựng bệnh viện thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y học cổ truyền và sử dụng năng lượng xanh, năng lượng tuần hoàn.

Ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Y tế trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: HẠNH NGUYỄN)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Y tế đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ thầy thuốc, viên chức, người lao động bệnh viện đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Các cá nhân nhận khen thưởng tại chương trình. (Ảnh: HẠNH NGUYỄN)

Theo Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà, Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đặt ra yêu cầu phát huy tiềm năng y học cổ truyền gắn với khoa học, công nghệ hiện đại, chuẩn hóa bài thuốc, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và truy xuất nguồn gốc dược liệu.

Ngày 13/10/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một trong những định hướng xuyên suốt là chuyển mạnh từ khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngay từ cơ sở.

Thứ trưởng Thường trực Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: HẠNH NGUYỄN)

Với vai trò bệnh viện hạt nhân của vùng Đông Nam Bộ, Thứ trưởng đề nghị bệnh viện đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuẩn hóa phương pháp điều trị, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, tăng cường đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới để người dân được điều trị ngay tại địa phương.

Đại biểu dự hội nghị khoa học do Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. (Ảnh: HẠNH NGUYỄN)

Đáng chú ý, lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị bệnh viện chủ động làm đầu mối đấu thầu tập trung dịch vụ sắc thuốc cho ngành y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh, tiến tới mở rộng ra vùng Đông Nam Bộ. Việc tổ chức thực hiện phải gắn với chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng và truy xuất.