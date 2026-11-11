Mở rộng không gian phát triển, không để gián đoạn quản lý

Bảo đảm hài hòa chính sách, ổn định đời sống người dân

Phát biểu thảo luận tại Tổ 1 (Hà Nội), ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt bày tỏ đồng tình với chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, chuyển toàn bộ Vườn quốc gia Ba Vì về Hà Nội quản lý. Đại biểu nhấn mạnh, việc điều chỉnh không chỉ tạo điều kiện thống nhất quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Vườn quốc gia Ba Vì mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy liên kết vùng, phát triển du lịch; đồng thời đề nghị quan tâm rà soát chính sách dân tộc, thủ tục hành chính, giáo dục và tổ chức bộ máy để bảo đảm ổn định đời sống người dân sau bàn giao.

ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt phát biểu thảo luận tại Tổ 1. Ảnh: Văn Tuyến

ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt cơ bản đồng tình với các quan điểm và Tờ trình của Chính phủ về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Theo đại biểu, chủ trương này tiếp tục thể hiện tư duy đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương. Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường bàn giao Vườn quốc gia Ba Vì cho Hà Nội, việc tiếp tục điều chỉnh địa giới hành chính, đưa toàn bộ Vườn quốc gia Ba Vì về thành phố quản lý là cần thiết nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong quản lý, đồng thời phát huy và bảo tồn những giá trị đặc biệt của khu vực.

"Đây là sự thay đổi lớn về tư duy quản lý, không còn bó hẹp trong ranh giới địa phương mà hướng tới tạo động lực phát triển liên kết vùng. Theo tinh thần Nghị quyết 26, Hà Nội được xác định là một trong ba cực tăng trưởng về phát triển du lịch. Khi Thủ đô phát triển trở thành cực tăng trưởng, khu vực phía Tây, trong đó có Ba Vì, cần phát huy vai trò phát triển du lịch gắn với bảo tồn, đồng thời tạo sức lan tỏa, dẫn dắt phát triển du lịch cho cả vùng", ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh.

Liên hệ với định hướng phát triển liên kết vùng, đại biểu cho rằng Hà Nội cần phát huy trách nhiệm dẫn dắt, kết nối các khu vực như khu di tích Đất Tổ gắn với khu vực Ba Vì, Sơn Tây. Cùng với đó, ở phía Nam, thành phố cũng đầu tư tuyến đường Mỹ Đình – Ba Sa – Bái Đính nhằm thúc đẩy phát triển khu vực này. Từ những định hướng đó, đại biểu khẳng định hoàn toàn đồng tình với chủ trương điều chỉnh địa giới, bởi đây là cơ sở để tăng cường liên kết vùng và phát huy vai trò dẫn dắt của Thủ đô.

Về thời điểm bàn giao, đại biểu thống nhất thực hiện chính thức từ ngày 1/1/2027, tạo khoảng thời gian để hai địa phương rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Mặc dù số lượng dân cư bàn giao không lớn, với 243 hộ và 1.057 nhân khẩu, song phần lớn là đồng bào dân tộc Mường và Dao. Do đó, yếu tố dân tộc cần được đặc biệt quan tâm trong quá trình triển khai.

Từ thực tế này, đại biểu đề nghị trong Đề án của thành phố Hà Nội cần quan tâm bố trí đầu mối phối hợp về công tác dân tộc, tôn giáo. Với quy mô dân số hơn 1.000 người, có thể giao Ban Dân tộc, Tôn giáo của thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Tôn giáo của tỉnh Phú Thọ để rà soát chính sách, bảo đảm sự hài hòa giữa hai địa phương.

Đại biểu lưu ý, khu vực vùng đệm sau điều chỉnh chỉ cách nhau một con đường, người dân hai bên có thể có quan hệ thân tộc, thậm chí là anh em ruột thịt nhưng thuộc hai địa bàn hành chính khác nhau. Vì vậy, khi các chính sách mới được triển khai, cần có sự phối hợp, điều hòa phù hợp, tránh phát sinh tâm tư trong nhân dân, bảo đảm người dân được quan tâm và thụ hưởng chính sách một cách hợp lý.

Ưu tiên giải quyết thuận lợi các thủ tục hành chính cho người dân

Cùng với việc rà soát chính sách, ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt đề nghị thành phố ưu tiên giải quyết thuận lợi các thủ tục hành chính cho người dân. Trung tâm Phục vụ hành chính công của thành phố có thể bố trí các xe phục vụ hành chính công lưu động trong thời gian đầu, trực tiếp đến địa bàn để hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết thủ tục tại chỗ.

Theo đại biểu, cách làm này sẽ giúp người dân tiếp cận dịch vụ hành chính thuận tiện, tránh lúng túng, băn khoăn về việc phải đến trụ sở nào để thực hiện các thủ tục sau khi địa giới hành chính thay đổi. Đây cũng là điều kiện mà thành phố hoàn toàn có thể chủ động triển khai.

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 1. Ảnh: Văn Tuyến

Một nội dung khác được đại biểu nhấn mạnh là cần rà soát việc học tập của con em tại khu vực điều chỉnh địa giới, bảo đảm lựa chọn trường học thuận lợi, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu ổn định của người dân. Việc phối hợp giữa các trường học thuộc hai địa phương cần được tính toán cụ thể, chi tiết trong Đề án của thành phố.

Bên cạnh đó, ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt đề nghị rà soát cả vấn đề vị trí việc làm khi hơn 1.000 nhân khẩu được bàn giao về các xã, qua đó tính toán nhu cầu nhân lực phù hợp với yêu cầu quản lý trong thời gian tới. Đồng thời, cần xem xét tổ chức, số lượng đại biểu HĐND cấp xã, bảo đảm yêu cầu đại diện trong điều kiện địa giới và quy mô dân cư có sự thay đổi.

Đánh giá thành phố Hà Nội đã có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức bộ máy và triển khai các nhiệm vụ quản lý, ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt bày tỏ tin tưởng thành phố sẽ thực hiện tốt các nội dung nêu trên. Đại biểu khẳng định tiếp tục ủng hộ chủ trương và Tờ trình của Chính phủ về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Không để khoảng trống quản lý, bảo đảm quyền lợi người dân

Phát biểu tại phiên thảo luận, ĐBQH Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ nhất trí cao với hồ sơ do Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội trình về điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Theo đại biểu, việc điều chỉnh không đơn thuần là mở rộng diện tích Thủ đô mà còn nhằm tổ chức lại không gian quản lý hợp lý, bảo đảm thống nhất, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn phát triển và chủ trương của Bộ Chính trị.

Theo Đề án, diện tích điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội khoảng 40,6km², phần lớn thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm. Khu vực này đã được cấp có thẩm quyền bàn giao cho Hà Nội quản lý. Việc điều chỉnh sẽ góp phần đồng bộ công tác quản lý rừng, đất đai, môi trường, phòng, chống cháy rừng, bảo vệ hệ sinh thái và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả hai địa phương.

ĐBQH Nguyễn Thị Tuyến phát biểu thảo luận tại Tổ 1. Ảnh: Văn Tuyến

Đại biểu nhấn mạnh, phương án điều chỉnh phù hợp với quy hoạch của hai địa phương, đặc biệt là Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Quá trình thực hiện cần đặt mục tiêu bảo vệ nguồn nước, hệ sinh thái rừng, cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân lên hàng đầu.

Về phương án điều chỉnh, đại biểu cho biết không làm thay đổi số lượng, tên gọi đơn vị hành chính cấp xã của hai địa phương, do đó không gây gián đoạn các thủ tục hành chính. Phạm vi điều chỉnh liên quan đến 243 hộ với 1.007 nhân khẩu. Với quy mô này, việc rà soát, cập nhật dữ liệu dân cư và bảo đảm quyền lợi của người dân có thể triển khai thuận lợi.

Đại biểu tin tưởng Hà Nội sẽ bảo đảm các chính sách về dân tộc, giáo dục, y tế và sinh kế cho người dân trong khu vực điều chỉnh. Đồng thời, đánh giá cao kết quả lấy ý kiến với tỷ lệ đồng thuận hơn 97% tại Hà Nội và 97,4% tại Phú Thọ.

Về thời điểm có hiệu lực, ĐBQH Nguyễn Thị Tuyến nhất trí với phương án từ ngày 1/1/2027. Việc đưa Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm về Hà Nội quản lý sẽ góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, phát triển du lịch gắn với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đồng thời tạo thuận lợi cho định hướng phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc, khu đô thị và Đại học Quốc gia Hà Nội tại khu vực này.

Bên cạnh sự đồng tình với chủ trương điều chỉnh, đại biểu lưu ý thời gian từ kỳ họp Quốc hội đến khi nghị quyết có hiệu lực chỉ khoảng hơn một tháng. Vì vậy, cần đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý nhà nước của hai địa phương trong giai đoạn chuyển tiếp.

Đại biểu đề nghị Hà Nội và Phú Thọ phối hợp chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm quản lý, tránh phát sinh xung đột, lấn chiếm hoặc những vấn đề phức tạp tại khu vực điều chỉnh. Đồng thời, cần chủ động rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc trước khi bàn giao địa bàn về Hà Nội, không để xuất hiện khoảng trống trong quản lý nhà nước. Đồng thời, đại biểu bày tỏ tin tưởng Hà Nội sẽ thực hiện tốt các chính sách, bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong khu vực điều chỉnh địa giới hành chính.