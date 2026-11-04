Mở rộng không gian phát triển công nghiệp

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh giới thiệu với các nhà đầu tư chiến lược về tiềm năng, lợi thế đầu tư khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Từ quy hoạch đến hoàn thiện cơ chế thu hút đầu tư

Tăng tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế là một trong những yêu cầu quan trọng để Điện Biên hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, với một địa phương có quy mô công nghiệp còn khiêm tốn, việc thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ, từ quy hoạch mặt bằng, phát triển hạ tầng đến hoàn thiện cơ chế, chính sách và lựa chọn nhà đầu tư có năng lực.

Trong quá trình rà soát, cập nhật quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Công Thương phối hợp với các xã, phường đề xuất quy hoạch 14 cụm công nghiệp với tổng diện tích 346ha; đồng thời xác định các cụm công nghiệp tiềm năng khác với diện tích 153,58ha. Việc chủ động xác định quỹ đất được xem là bước chuẩn bị quan trọng, tạo cơ sở để kết nối, thu hút doanh nghiệp đến nghiên cứu và đầu tư.

Cùng với quy hoạch, Sở Công Thương hướng dẫn thủ tục đầu tư cụm công nghiệp; phối hợp với các sở, ngành, địa phương kết nối, giới thiệu các vị trí theo quy hoạch đã được phê duyệt tới những nhà đầu tư quan tâm. Đáng chú ý, tỉnh đã xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư, trình UBND tỉnh ban hành. Đây là cơ sở để quá trình lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo tiêu chí cụ thể, công khai, minh bạch, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Những bước chuẩn bị từng bước chuyển hóa thành kết quả cụ thể. Dự án Cụm công nghiệp Thanh Yên 2 đã được UBND tỉnh trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư. Cụm công nghiệp Núa Ngam và Cụm công nghiệp Thanh Yên đã có nhà đầu tư quan tâm, khảo sát, đề xuất thành lập.

Dự án Cụm công nghiệp Thanh Yên 2 do Công ty TNHH Duyên Hùng làm nhà đầu tư, có tổng vốn đầu tư trên 268 tỷ đồng, quy mô khoảng 30ha. Khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành mặt bằng sản xuất tập trung, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có nhu cầu tiếp cận hạ tầng, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Điện Biên. Ngay sau khi được chấp thuận, nhà đầu tư triển khai lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự kiến trình thẩm định, phê duyệt trong tháng 11; đồng thời thực hiện đo đạc, quy chủ đất, chuẩn bị các bước tiếp theo để triển khai dự án.

Ông Lưu Công Ruyên, Giám đốc Công ty TNHH Duyên Hùng cho biết: “Sau khi hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, chúng tôi xác định đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, sớm mời gọi các nhà đầu tư thứ cấp đến với Điện Biên. Khi đi vào khai thác, dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 2.000 - 4.000 lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân”.

Dự án Khu công nghiệp Thanh An vừa được UBND tỉnh trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần Hòa Phú. Với quy mô hơn 104ha tại xã Thanh An, dự án kỳ vọng mở rộng quỹ đất dành cho sản xuất công nghiệp, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Theo ông Hà Duy Tín, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Phú, doanh nghiệp định hướng phát triển Khu công nghiệp Thanh An thành địa điểm thuận lợi cho hoạt động lưu trữ, bảo quản và chế biến sâu nông sản, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu. Sau khi được chấp thuận nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Hòa Phú đã ký cam kết với tỉnh về tiến độ triển khai dự án. Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công, xây dựng trong quý I năm 2027 và hoàn thành trong quý IV năm 2027.

Để các dự án sớm được triển khai, vai trò phối hợp của chính quyền cơ sở có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong công tác đất đai, giải phóng mặt bằng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tại xã Thanh An, địa phương tập trung rà soát hiện trạng, nguồn gốc đất đai, dân cư, tài sản trong phạm vi dự án; xác định nhu cầu, vị trí tái định cư; thực hiện các thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Công tác tuyên truyền, vận động người dân được đẩy mạnh, gắn với tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng và kịp thời xử lý các vi phạm phát sinh.

Ông Trần Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Thanh An cho biết, địa phương xác định rõ trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng và nhà đầu tư, chủ động thực hiện các phần việc thuộc thẩm quyền, góp phần tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Chọn đúng ngành nghề, nâng hiệu quả thu hút đầu tư

Cùng với việc chuẩn bị mặt bằng và triển khai các dự án hạ tầng, Điện Biên đẩy mạnh xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, phù hợp với điều kiện thực tế. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tăng cường kết nối, giới thiệu cơ hội đầu tư tại 14 cụm công nghiệp theo quy hoạch. Lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư gồm chế biến sâu nông sản, công nghiệp nhẹ và những ngành nghề sử dụng nhiều lao động, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Để thu hút doanh nghiệp có năng lực và dự án phù hợp, việc cung cấp thông tin minh bạch, đầy đủ về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng và chính sách là yêu cầu cần thiết. Đây cũng là vấn đề được các tổ chức kết nối doanh nghiệp quan tâm khi tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Điện Biên.

Ông Võ Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Điện Biên cần chuẩn hóa thông tin về quy hoạch, quỹ đất, pháp lý, hạ tầng, cơ chế, chính sách và danh mục dự án để doanh nghiệp có cơ sở đánh giá cơ hội, lựa chọn lĩnh vực và quyết định đầu tư. Thời gian tới, Hiệp hội sẽ tiếp tục kết nối các doanh nghiệp thành viên, đối tác nghiên cứu cơ hội đầu tư tại tỉnh, tập trung vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, nhà xưởng, kho bãi, logistics, công nghiệp hỗ trợ, chế biến và dịch vụ phục vụ sản xuất.

Từ quy hoạch quỹ đất, hoàn thiện cơ chế lựa chọn nhà đầu tư đến triển khai những dự án cụ thể, Điện Biên từng bước tạo dựng nền tảng cho phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả thu hút đầu tư sẽ phụ thuộc lớn vào tiến độ hoàn thiện hạ tầng, giải phóng mặt bằng, thực hiện cam kết của nhà đầu tư và khả năng thu hút các doanh nghiệp thứ cấp.

Khi các khu, cụm công nghiệp được đầu tư đồng bộ và hình thành các cơ sở sản xuất, chế biến, lợi thế về nông nghiệp, nguồn nguyên liệu và vị trí kết nối khu vực sẽ có thêm điều kiện được khai thác hiệu quả. Qua đó, công nghiệp có thể đóng góp ngày càng lớn vào giá trị sản xuất, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy Điện Biên chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.