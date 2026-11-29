Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII vừa khai mạc với khẩu hiệu “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”, thu hút sự quan tâm của đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim, nhà sản xuất và các tổ chức điện ảnh trong nước, quốc tế.

Cùng với việc giới thiệu các tác phẩm điện ảnh, liên hoan phim còn mở ra cơ hội để người làm phim gặp gỡ, tìm kiếm đối tác sản xuất và phát hành. Đây cũng là những nhu cầu thiết thực của điện ảnh Việt Nam trong quá trình hội nhập và mở rộng thị trường.

Ngày nay, điện ảnh giữ vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp văn hóa, ngoại giao văn hóa và tạo dựng sức mạnh mềm quốc gia. Thành công của điện ảnh Hàn Quốc với Parasite (Ký sinh trùng) hay sức ảnh hưởng của những tác phẩm điện ảnh Nhật Bản cho thấy qua một bộ phim, công chúng thế giới có thể hiểu hơn về văn hóa, đất nước và con người của một quốc gia. Vị thế của một nền điện ảnh vì thế cần được nhìn nhận từ chất lượng tác phẩm, sức lan tỏa văn hóa và khả năng tham gia thị trường quốc tế.

Những năm gần đây, điện ảnh Việt Nam đã có những bước tiến đáng ghi nhận với sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của khu vực tư nhân, những thành công về doanh thu trong nước và sự hiện diện tại các liên hoan phim quốc tế. Chúng ta vui mừng khi phim Việt được trình chiếu, được trao giải ở nước ngoài.

Nhưng sau những suất chiếu, những giải thưởng ấy, có bao nhiêu tác phẩm được mua bản quyền, phát hành thương mại và tạo doanh thu ở nước ngoài? Được thế giới biết đến và có chỗ đứng trên thị trường quốc tế là hai cấp độ khác nhau của hội nhập.

Điện ảnh Việt Nam cần thay đổi cách tiếp cận, từ nỗ lực đưa từng bộ phim ra nước ngoài sang chủ động tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát hành phim trên thị trường quốc tế. Thay vì chờ đến khi tác phẩm hoàn thành mới tìm kiếm cơ hội giới thiệu, phát hành, chúng ta mở rộng hợp tác ngay từ khi xây dựng dự án. Việc hợp tác sản xuất phim với các đối tác nước ngoài sẽ giúp người làm phim tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm sáng tạo và hệ thống phân phối chuyên nghiệp.

Lâu nay, chúng ta dành nhiều tâm sức đào tạo những người làm phim, trong khi đội ngũ am hiểu thị trường, có khả năng đưa phim đến với khán giả quốc tế lại rất thiếu. Một bộ phim hay khó đi xa nếu thiếu những người giỏi về tiếp thị, kinh doanh bản quyền và phát hành.

Việc thường xuyên tham gia các chợ phim lớn ở Cannes, Berlin, Busan và khai thác các nền tảng phát hành trực tuyến sẽ giúp người làm phim Việt Nam hiểu hơn về thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội tiếp cận khán giả nước ngoài.

Chúng ta cũng cần nhìn nhận đầy đủ hơn những giá trị kinh tế mà điện ảnh có thể tạo ra. Kinh nghiệm của Hàn Quốc, Thái Lan cho thấy, việc thu hút các đoàn phim quốc tế có thể mang lại nguồn thu cho địa phương từ dịch vụ sản xuất phim, vận tải, lưu trú, ẩm thực, đồng thời góp phần quảng bá và phát triển du lịch.

Việt Nam có nhiều lợi thế về cảnh quan, di sản và văn hóa nhưng chưa khai thác tốt những tiềm năng này. Để thu hút các đoàn phim quốc tế, chính sách ưu đãi phù hợp và một đầu mối giúp họ thuận lợi hơn trong việc giải quyết thủ tục, tìm kiếm bối cảnh, nhân lực và các dịch vụ sản xuất là rất cần thiết.

Bên cạnh đó, hoạt động quảng bá điện ảnh Việt Nam ra nước ngoài lâu nay vẫn phụ thuộc nhiều vào nỗ lực riêng của từng nghệ sĩ, nhà sản xuất và doanh nghiệp. Không thể xây dựng vị thế của một nền điện ảnh chỉ bằng những thành công riêng lẻ. Hội nhập càng sâu, chúng ta càng phải ý thức rõ về bản sắc của mình.

Điện ảnh Việt Nam khó tạo dựng chỗ đứng lâu dài bằng cách chạy theo thị hiếu nước ngoài hay lặp lại thành công của các nền điện ảnh khác. Điều làm nên sức hấp dẫn riêng của phim Việt chính là những câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam được kể bằng trải nghiệm, tâm hồn và góc nhìn của người Việt.

Một kỳ liên hoan phim chỉ diễn ra trong vài ngày, nhưng những giá trị được vun đắp từ các cuộc gặp gỡ, đối thoại và hợp tác có thể đi cùng đời sống điện ảnh nhiều năm sau đó. Điều kỳ vọng ở Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII là từ những kết nối hôm nay, điện ảnh Việt Nam sẽ có thêm điều kiện để sáng tạo, mở rộng thị trường và đưa tiếng nói văn hóa của mình đến với công chúng thế giới.