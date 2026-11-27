Nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của tiểu vùng Mekong

Với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam (CLMV) năm 2026, Việt Nam chủ trì Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp với Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS), tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 có chủ đề “Kết nối CLMV – Phát huy tiềm năng – Kiến tạo tương lai thịnh vượng”. Hội nghị tập trung trao đổi các nội dung gồm gia tăng kết nối kinh tế nội khối CLMV và giữa CLMV với các đối tác ngoài khu vực (Kết nối cơ sở hạ tầng và logistics, kết nối thương mại và chuỗi cung ứng, tăng cường kết nối con người và môi trường), huy động hiệu quả nguồn lực để tạo đột phá cho hợp tác.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng chủ trì họp báo quốc tế về Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và ACMECS lần thứ 11. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, “Tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững” là chủ đề của Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11. Hội nghị sẽ tiến hành rà soát hợp tác ACMECS, định hướng hợp tác trong tương lai và xây dựng Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn mới.

Hai hội nghị diễn ra trong bối cảnh cục diện thế giới và khu vực tiếp tục chuyển biến nhanh, phức tạp, khó lường. Hợp tác tiểu vùng Mekong đang ở giai đoạn đối mặt nhiều thách thức. Các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, thiên tai cùng các hoạt động phát triển làm gia tăng nguy cơ lũ lụt, hạn hán, đe dọa hệ sinh thái lưu vực sông Mekong. Tội phạm xuyên biên giới, nhất là tội phạm mạng tác động tiêu cực đến kinh tế và an ninh của các nước Mekong.

Tại buổi họp báo quốc tế hôm 26/11 trước thềm hai hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của tiểu vùng Mekong đối với quan hệ của Việt Nam với các nước láng giềng và ASEAN. Việc duy trì đối thoại thường xuyên qua CLMV và ACMECS giúp các nước củng cố lòng tin, hiểu rõ hơn nhu cầu của nhau và tìm ra các lĩnh vực có thể cùng hành động.

Kết nối kinh tế để thu hẹp khoảng cách phát triển

Ra đời năm 2004, CLMV hướng tới thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN và giúp bốn nước tham gia sâu hơn vào tiến trình hội nhập khu vực. Hơn hai thập niên qua, cơ chế này đã góp phần tạo thuận lợi cho thương mại - đầu tư; nông nghiệp; công nghiệp; năng lượng; công nghệ thông tin và truyền thông; giao thông; du lịch; phát triển nguồn nhân lực.

Theo Ban Thư ký ASEAN, trong giai đoạn 2000–2024, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người của CLMV đạt trung bình 10%/năm, cao hơn mức 6,3%/năm của ASEAN-6. Năm 2025, trao đổi thương mại của bốn nước CLMV với thế giới đạt khoảng 1.040,7 tỷ USD; đóng góp 23,8% tổng giá trị trao đổi thương mại của ASEAN với thế giới, tăng nhẹ so với mức 23% của năm 2024.

Các nước CLMV tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của đầu tư nước ngoài, năm 2025 tổng vốn FDI vào bốn nước đạt khoảng 30,5 tỷ USD, tăng khoảng 11,4% so với năm 2024. Các chương trình nâng cao năng lực đã hỗ trợ các nước CLMV thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà bốn nước là thành viên.

Ra đời năm 2004, Cơ chế hợp tác CLMV hướng tới thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN và giúp bốn nước tham gia sâu hơn vào tiến trình hội nhập khu vực. Ảnh: baochinhphu

Hợp tác CLMV nhận được sự hỗ trợ tích cực của các đối tác phát triển. Trong giai đoạn 2021 - 2025, trong khuôn khổ Sáng kiến hội nhập ASEAN, đã triển khai 120 dự án hỗ trợ CLMV trong các lĩnh vực nông nghiệp bền vững/công nghệ cao, thuận lợi hóa thương mại, thương mại số/thương mại điện tử, hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ (MSMEs), đào tạo nghề, y tế, sở hữu trí tuệ… với sự hỗ trợ từ Singapore và một số đối tác phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Đức, EU, Thụy Sỹ… với tổng mức đầu tư 26,41 triệu USD; 25 dự án đang tiếp tục được triển khai trong năm 2026.

Các nhà lãnh đạo ASEAN đã đưa hợp tác tiểu vùng, trong đó có hợp tác tiểu vùng Mekong, trở thành một trong những trụ cột ưu tiên của Tầm nhìn ASEAN 2045, phản ánh bước chuyển chiến lược, thể hiện cam kết chính trị ở cấp cao nhất của các lãnh đạo ASEAN hỗ trợ hợp tác CLMV thông qua Ban Thư ký ASEAN.

Đối với Việt Nam, ta coi trọng hợp tác CLMV, tích cực đóng góp vào việc tăng cường phối hợp và thúc đẩy hợp tác giữa các nước Mekong; chủ trì tổ chức thành công HNCC CLMV lần thứ 4 (2008) và lần thứ 8 (2016) tại Hà Nội, với nhiều nội dung quan trọng của hợp tác đã được thông qua.

Các nước đánh giá cao chương trình học bổng và nâng cao năng lực CLMV được Việt Nam tích cực triển khai từ năm 2009 tới nay nhằm hỗ trợ cán bộ, sinh viên và học sinh Campuchia, Lào và Myanmar sang học tập và nghiên cứu tại Việt Nam.

Những tiến bộ về phát triển kinh tế và hội nhập của CLMV, cùng với các chương trình hỗ trợ thiết thực của Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI), phản ánh nỗ lực chung của ASEAN trong xây dựng một Cộng đồng gắn kết, bao trùm và không để bất kỳ thành viên nào bị bỏ lại phía sau.

Trong tiến trình đó, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực, chủ động tham gia điều phối, đóng góp sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác, qua đó góp phần củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực hội nhập và tạo động lực phát triển chung cho toàn khu vực.

Phối hợp trước những thách thức chung của tiểu vùng

Trong khi CLMV chú trọng nâng cao năng lực hội nhập của bốn nước, Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS) được thành lập năm 2003 đã tạo khuôn khổ phối hợp trên phạm vi toàn tiểu vùng. Việt Nam chính thức tham gia tại Hội nghị Bộ trưởng (HNBT) ACMECS lần thứ nhất (2004).

Mục tiêu của ACMECS là hỗ trợ các nước tăng cường hợp tác, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của khu vực, và thúc đẩy phát triển bền vững. Trong đó, 8 lĩnh vực trọng tâm của khuôn khổ hợp tác gồm: Thương mại – đầu tư; nông nghiệp; công nghiệp – năng lượng; giao thông; du lịch; phát triển nguồn nhân lực; y tế; môi trường.

Về kết quả hợp tác, các bên đã từng bước thể chế hóa để điều phối hợp tác hiệu quả hơn và nâng cao nhận thức về hợp tác ACMECS thông qua việc lập Ban Thư ký ACMECS lâm thời. Các thành viên ACMECS cũng bước đầu phối hợp tiếng nói trong hợp tác với các đối tác phát triển, nỗ lực thu hút nguồn lực, trong đó có nhiều đối tác quan trọng như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc...

ACMECS là cơ chế nội khối duy nhất gồm cả 5 nước Mekong. Do đó, Việt Nam tích cực thúc đẩy phối hợp xây dựng quan điểm/tiếng nói chung của các nước Mekong với các đối tác, tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác phát triển nhằm đa dạng hóa nguồn lực.

Việt Nam đã chủ động tham gia cơ chế hợp tác ACMECS và có vai trò quan trọng trong định hướng hợp tác thông qua thúc đẩy các lĩnh vực phù hợp với lợi ích, nhu cầu chung của các nước tiểu vùng, nhất là đưa vấn đề nguồn nước trở thành một lĩnh vực ưu tiên hợp tác của ACMECS, thành lập Nhóm công tác về môi trường để thúc đẩy các nước thành viên hợp tác bảo vệ nguồn nước sông Mekong. Việt Nam đã tổ chức thành công HNCC ACMECS 3 (Hà Nội, tháng 11/2008) và HNCC ACMECS 7 (Hà Nội, tháng 10/2016) với nhiều kết quả thực chất.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng bày tỏ tin tưởng rằng hai hội nghị được tổ chức tại Hà Nội tới đây sẽ tạo ra được những kết quả thực chất hơn nữa, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển bền vững ở tiểu vùng Mekong và xây dựng Cộng đồng ASEAN.