Mở rộng không gian phát triển bền vững cho xã Hiệp Đức đến năm 2050

Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính xã Hiệp Đức với tổng diện tích tự nhiên khoảng 15.047,6ha. Địa phương được định hướng trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của khu vực.

Về ranh giới tiếp giáp: phía Đông giáp xã Việt An; phía Tây giáp các xã Phước Trà và Phước Hiệp; phía Nam giáp xã Phước Trà; phía Bắc giáp các xã Quế Phước và Nông Sơn.

Địa phương lấy kinh tế xanh và nông nghiệp sinh thái làm trọng tâm phát triển, bao gồm: nông nghiệp hữu cơ, dược liệu dưới tán rừng, trang trại trải nghiệm kết hợp du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng phòng hộ và bảo tồn nghiêm ngặt đa dạng sinh học.

Dự báo đến năm 2050, quy mô dân số toàn xã đạt khoảng 23.159 người. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật phải tuân thủ nghiêm ngặt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, đồng thời chú trọng các giải pháp ứng phó rủi ro thiên tai, lũ quét và sạt lở đất - những nguy cơ đặc trưng tại địa bàn miền núi.

Quy hoạch được triển khai theo hai giai đoạn. Trong ngắn hạn, địa phương ưu tiên rà soát, hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, sắp xếp hệ thống hạ tầng xã hội đạt chuẩn nông thôn mới và tăng cường công tác quản lý an toàn, phòng, chống thiên tai.

Về dài hạn, quy hoạch tập trung tổ chức không gian sinh thái, nhân rộng các mô hình kinh tế xanh, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khung và tích hợp cơ sở dữ liệu số quy hoạch (GIS) vào hệ thống chung của thành phố.

UBND thành phố giao UBND xã Hiệp Đức chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức lập quy hoạch. Sở Xây dựng đóng vai trò cơ quan thẩm định, chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn cũng như quản lý, lưu trữ hồ sơ.