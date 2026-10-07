Mở rộng không gian mộ và đình Nguyễn Trung Trực

Khu vực đường Mạc Đĩnh Chi được bố trí các trại cơm phục vụ lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh hằng năm.

Mộ và đình Nguyễn Trung Trực được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, tọa lạc số 14 đường Nguyễn Công Trứ, với diện tích khuôn viên khoảng 5.028m², gồm khu đình chính, sân đình và khuôn viên phụ trợ.

Lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, thu hút ngày càng đông đảo người dân và du khách đến chiêm bái dịp lễ hội hằng năm. Những năm qua, địa phương triển khai hoàn thành một số công trình, dự án phục vụ lễ hội Nguyễn Trung Trực và nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

UBND TP. Rạch Giá (trước sáp nhập) được phê duyệt nhiệm vụ mở rộng khuôn viên đình, kết nối khu vực mộ và đình Nguyễn Trung Trực với khu vực Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh, khu vực 16ha, tạo không gian mở tương xứng với quy mô tổ chức lễ hội, góp phần chỉnh trang đô thị và kết nối các công trình tâm linh, văn hóa trong khu vực.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngân sách UBND phường Rạch Giá không có nguồn vốn nên tạm ngưng triển khai lập đồ án quy hoạch trình cấp thẩm quyền phê duyệt nên chưa đủ điều kiện triển khai thực hiện dự án.

Xuất phát từ thực tế đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Rạch Giá trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến việc đầu tư xây dựng mở rộng khu vực mộ và đình Nguyễn Trung Trực. Qua xem xét tờ trình, Thường trực Tỉnh ủy kết luận thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng khu vực mộ và đình Nguyễn Trung Trực, đồng thời giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư xây dựng mở rộng khu vực mộ và đình Nguyễn Trung Trực nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái của nhân dân và phục vụ lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh.

Dự án có tổng diện tích đầu tư xây dựng khoảng 15.028m², trong đó diện tích hiện hữu 5.028m², diện tích mở rộng 10.000m². Thời gian thực hiện dự án là 3 năm (từ năm 2026 - 2028); tổng mức đầu tư 380 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh 190 tỷ đồng, nguồn vốn tài trợ 190 tỷ đồng.

Cụ thể, phần vốn ngân sách tỉnh đầu tư bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; bồi thường, hỗ trợ và di dời 57 hộ dân, 2 trụ sở cơ quan (Sở Nội vụ, nhà công vụ) và trụ sở khu phố Nguyễn Trung Trực, thuộc khu vực đường Tự Do, Trương Tấn Bửu, Nguyễn Huỳnh Đức, Lý Thường Kiệt và Mạc Đĩnh Chi; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường xung quanh.

Phần vốn vận động tài trợ đầu tư xây dựng mới các hạng mục thuộc khu mở rộng đình, gồm sân nền nội bộ, gian thờ, nhà làm việc, nhà khách, bếp ăn, nhà vệ sinh, thiết bị và các hạng mục phụ trợ khác có liên quan...; các hạng mục thuộc di tích như khu mộ, tượng Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, chánh điện... được giữ nguyên.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Rạch Giá Bùi Trung Thực cho biết công tác chuẩn bị đầu tư dự án hiện được cập nhật vào quy hoạch chung của phường, được UBND tỉnh phê duyệt và quy hoạch phân khu được UBND phường phê duyệt điều chỉnh.

Phường Rạch Giá triển khai bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến sẽ phê duyệt trong tháng 10/2026 để có cơ sở trình Sở Tài chính và UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn năm 2027 để thực hiện bồi thường và đầu tư dự án; triển khai lập các thủ tục trình Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh bổ sung danh mục thu hồi đất năm 2026. Khi được tỉnh bổ sung danh mục thu hồi đất, UBND phường Rạch Giá khẩn trương thực hiện đo đạc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Việc đầu tư mở rộng không gian mộ và đình Nguyễn Trung Trực không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái của nhân dân và phục vụ lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh mà còn tạo sự đồng bộ với mục tiêu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh của nhân dân. Đồng thời, nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống cách mạng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, góp phần chỉnh trang đô thị và phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng bền vững.