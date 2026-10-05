Mở rộng không gian kết nối công nghệ và doanh nghiệp

Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo ISC kết nối mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, startup, quỹ đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế. (Ảnh QUANG HUY)

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phạm Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo, Cục Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, AI đang chuyển nhanh từ công cụ hỗ trợ xử lý thông tin sang các hệ thống có khả năng tự lập kế hoạch và thực hiện tác vụ. Do đó, quá trình đổi mới sáng tạo cần tập trung giải quyết các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp, đi đôi với việc làm chủ AI an toàn, có trách nhiệm và phát triển một hệ sinh thái kết nối liên thông.

Một trong những trọng tâm của sự kiện là Lễ công bố và nhấn nút ra mắt hai nền tảng số gồm Cổng thông tin hỗ trợ đổi mới sáng tạo (innovation.gov.vn) và Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo ISC (isc.arobid.com). Nền tảng ISC hướng tới hình thành hạ tầng số dùng chung kết nối mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, startup, quỹ đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế.

Nền tảng tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm là: xúc tiến thương mại cho sản phẩm, giải pháp và doanh nghiệp công nghệ; thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, kết quả nghiên cứu.

Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tự động hóa trong kỷ nguyên số”. (Ảnh QUANG HUY)

Thông qua hạ tầng số, dữ liệu và các hoạt động kết nối, nền tảng hướng tới chuyển hoạt động đổi mới sáng tạo từ những đầu mối và sự kiện riêng lẻ thành một mạng lưới có khả năng liên thông, lấy doanh nghiệp và nhu cầu thực tế của thị trường làm trung tâm và duy trì kết nối liên tục 365 ngày.

Trong mô hình Nền tảng ISC, Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo, Cục Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ giữ vai trò định hướng chương trình, kết nối hệ sinh thái và triển khai các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xúc tiến thương mại, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ. Công ty Cổ phần công nghệ Arobid cung cấp và vận hành hạ tầng số cho nền tảng, tích hợp các chức năng kết nối B2B, dữ liệu, hiện diện số, triển lãm thương mại trên môi trường số.

Nhân dịp này, Ban tổ chức thông tin về Triển lãm giao thương số Vietnam Innovation Day Digital Trade Expo 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 7/10 đến 14/10 và công bố kế hoạch triển khai 6 kỳ Digital Trade Expo trong năm 2027.

Ra mắt hai nền tảng số "Cổng thông tin hỗ trợ đổi mới sáng tạo" và "Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo ISC". (Ảnh QUANG HUY)

Điều kiện cơ bản khi gia nhập Nền tảng ISC: 1. Hồ sơ năng lực đầy đủ: thông tin doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ, năng lực sản xuất và cung ứng, chứng nhận liên quan, thị trường mục tiêu và nhu cầu kết nối giao thương. 2. Có nhân sự phụ trách: thường xuyên theo dõi nền tảng, cập nhật thông tin và phản hồi các yêu cầu kết nối từ nhà mua và chuỗi cung ứng.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Công ty cổ phần công nghệ Arobid cho biết, điểm nổi bật của Nền tảng ISC là việc ứng dụng dữ liệu và AI nhằm hỗ trợ quá trình tìm kiếm, phân tích nhu cầu và ghép nối các thành phần trong hệ sinh thái.

Trên cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, sản phẩm, giải pháp công nghệ, nhu cầu ứng dụng, chuyên gia và các nguồn lực đổi mới sáng tạo, AI hỗ trợ tìm kiếm và đề xuất các kết nối phù hợp giữa doanh nghiệp-công nghệ-chuyên gia-viện trường-startup-nhà đầu tư.

Theo ông Trần Văn Chín, AI đóng vai trò hỗ trợ tìm kiếm và ghép nối; việc quyết định hợp tác, đầu tư, ứng dụng hoặc chuyển giao công nghệ thuộc về các bên tham gia. Để AI ghép nối cơ hội giao dịch doanh nghiệp cần có hồ sơ năng lực số trên môi trường số 5 tiêu chí: Đẹp, đúng, đủ, sạch, sống.

Việc duy trì dữ liệu sau mỗi chương trình tạo điều kiện để những kết nối hình thành tại Expo hoặc các hoạt động của hệ sinh thái tiếp tục được phát triển trên môi trường số.

Cũng tại hội thảo, các diễn giả và chuyên gia công nghệ đã mang đến nhiều tham luận chuyên sâu về thực tiễn ứng dụng AI.

Ông Nguyễn Khánh Linh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ TDA Vietnam. (Ảnh QUANG HUY)

Ông Nguyễn Khánh Linh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ TDA Vietnam trình bày tham luận “Ai sẽ làm chủ Agentic AI - Từ 30 năm Internet đến chiến lược trong thời đại AI”, phân tích bước chuyển từ chatbot trả lời đơn thuần sang thế hệ AI có thể tự hành động, vận hành quy trình và hỗ trợ con người ra quyết định.

Ông Phan Văn Sáng, Trưởng ban Công nghệ Lita Network, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển ITSUPRO. (Ảnh QUANG HUY)

Ông Phan Văn Sáng, Trưởng ban Công nghệ Lita Network, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển ITSUPRO chia sẻ bài tham luận “An toàn trong kỷ nguyên AI”, nhấn mạnh yêu cầu quản trị rủi ro, bảo vệ dữ liệu nội bộ và thiết lập “làn đường AI an toàn” cho doanh nghiệp.

Ông Đinh Quốc Cường, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TCOM thảo luận chủ đề “Triển khai AI trong kỷ nguyên số”, nêu rõ bài toán cốt lõi của doanh nghiệp là đưa AI vào quy trình vận hành hằng ngày để tạo ra giá trị đo lường được.

Ông Đinh Quốc Cường, CEO TCOM Corporation. (Ảnh QUANG HUY)

Qua kết nối trực tuyến, ông Masato Kuwazuru, Giám đốc vận hành Công ty BluePort Inc. (Nhật Bản) mang đến bài chia sẻ “AI Starts at the Gemba”, giới thiệu phương pháp khai thác tri thức ngay tại nơi làm việc thực tế (Gemba) để biến thành sức mạnh vận hành của doanh nghiệp.

Chương trình kết thúc với phiên thảo luận bàn tròn, giải đáp trực tiếp các vướng mắc của đại diện doanh nghiệp về rào cản triển khai, rủi ro an toàn thông tin và phương thức xây dựng mô hình quản trị AI hiệu quả.

Phiên thảo luận tại Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tự động hóa trong kỷ nguyên số”. (Ảnh QUANG HUY)