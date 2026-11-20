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Toàn cảnh Lễ trao nhãn hiệu LabelFrancÉducation cho Trường Tiểu học Ba Đình. (Nguồn: Viện Pháp tại Việt Nam)

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret đã trao nhãn hiệu LabelFrancÉducation cho Trường Tiểu học Ba Đình (Hà Nội). Đây là chứng nhận dành cho các cơ sở giáo dục có chất lượng giảng dạy tiếng Pháp xuất sắc.

Sự kiện tiếp nối tinh thần của Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ XX, diễn ra tại Campuchia, với chủ đề “Tái đầu tư cho hòa bình vì một nền thịnh vượng chung và sự ổn định bền vững”.

Được thành lập năm 1998, Trường Tiểu học Ba Đình đã có gần 28 năm giảng dạy tiếng Pháp. Sau một thời gian triển khai các lớp song ngữ, hiện nay nhà trường tiếp tục duy trì định hướng này thông qua các lớp tăng cường tiếng Pháp, thể hiện quyết tâm thúc đẩy việc học tiếng Pháp trong thế hệ trẻ.

Nhãn hiệu LabelFrancÉducation là sự ghi nhận đối với những nỗ lực và cam kết của nhà trường trong phát triển mô hình giáo dục song ngữ. (Nguồn: Viện Pháp tại Việt Nam)

Tham dự buổi lễ có các đại diện đến từ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND phường Ba Đình, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Ba Đình, cùng đông đảo phụ huynh và học sinh các lớp tiếng Pháp của nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret nhấn mạnh: “Tấm biển mà chúng ta cùng trang trọng khánh thành hôm nay không đơn thuần là một vật trang trí. Đó là biểu tượng của ý chí hợp tác, vì tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam”.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret phát biểu tại buổi lễ. (Nguồn: Viện Pháp tại Việt Nam)

Đại sứ quán Pháp sẽ tiếp tục phối hợp với nhà trường và các đơn vị liên quan để hỗ trợ đào tạo giáo viên, chuyên môn, trang thiết bị, đồng thời kết nối trường với các cơ sở giáo dục Pháp ngữ, qua đó mở rộng cơ hội học tập và hội nhập quốc tế cho học sinh.

Về phía nhà trường, cô Đỗ Minh Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Đình, cho biết việc gia nhập mạng lưới LabelFrancÉducation là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các lớp tăng cường tiếng Pháp. Đây cũng là lời khẳng định về định hướng phát triển giáo dục chất lượng cao, chú trọng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế của nhà trường.

Mở rộng không gian hợp tác Việt Nam-Pháp

Trao đổi với báo chí bên lề sự kiện, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret nhận định, Việt Nam đang có tầm nhìn hiện đại và năng động về cộng đồng Pháp ngữ. Theo đó, Pháp ngữ không đơn thuần là không gian giao lưu ngôn ngữ, văn hóa mà còn có tiềm năng trở thành mạng lưới kết nối khoa học, học thuật và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia.

Đại sứ Didier Le Bret chia sẻ về vai trò của cộng đồng Pháp ngữ trong kết nối tri thức và mở rộng hợp tác giữa các quốc gia. (Nguồn: Viện Pháp tại Việt Nam)

Trong các cuộc trao đổi gần đây giữa lãnh đạo hai nước, nhiều lĩnh vực công nghệ cao đã được đề cập như công nghệ vũ trụ, an ninh mạng, công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo, hàng không và đường sắt. Đây đều là những lĩnh vực giàu triển vọng hợp tác, đồng thời mở ra cơ hội để Việt Nam khai thác mạng lưới Pháp ngữ trong kết nối tri thức và phát triển nguồn nhân lực.

Một lợi thế đáng chú ý của mạng lưới này là khả năng kết nối trực tiếp giữa các quốc gia để chia sẻ kinh nghiệm và triển khai những hoạt động hợp tác cụ thể. Đại sứ dẫn ví dụ về chương trình hỗ trợ đào tạo cán bộ ngành đường sắt Việt Nam, trong đó các đoàn công tác có cơ hội tìm hiểu kinh nghiệm phát triển đường sắt tốc độ cao tại Pháp và Morocco.

Theo nhà ngoại giao Pháp, việc kết nối với một quốc gia Pháp ngữ như Morocco giúp Việt Nam tiếp cận thêm những kinh nghiệm thực tiễn về quá trình phát triển, vận hành hệ thống đường sắt hiện đại. Đây cũng là một hình thức hợp tác Nam – Nam, trong đó các quốc gia có thể trực tiếp trao đổi và triển khai hoạt động chung nhờ lợi thế về ngôn ngữ.

Việc mở rộng mạng lưới các cơ sở giáo dục LabelFrancÉducation góp phần thúc đẩy giảng dạy tiếng Pháp và tăng cường kết nối trong cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. (Nguồn: Viện Pháp tại Việt Nam)

Bên cạnh đó, năng lực đa ngôn ngữ ngày càng có ý nghĩa đối với khả năng cạnh tranh của nguồn nhân lực trong bối cảnh hiện nay. Việc sử dụng thành tạo tiếng Pháp và các ngoại ngữ khác sẽ giúp người lao động Việt Nam mở rộng cơ hội học tập, việc làm và tiếp cận những thị trường mới.

Được thành lập năm 2012 bởi Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp, LabelFrancÉducation là nhãn chất lượng dành cho các cơ sở giáo dục nước ngoài có chương trình giảng dạy tăng cường tiếng Pháp trong khuôn khổ chương trình giáo dục quốc gia. Các trường được trao nhãn có cơ hội tham gia mạng lưới hợp tác quốc tế, tiếp cận các chương trình đào tạo giáo viên, học liệu và hỗ trợ chuyên môn.

Việt Nam hiện có 44 cơ sở giáo dục thuộc mạng lưới LabelFrancÉducation, đứng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đây là một trong những hoạt động góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam-Pháp, mở rộng cơ hội học tập và giao lưu quốc tế cho học sinh.