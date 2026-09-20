Mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ

Trong chuyến công tác tới Hoa Kỳ và Canada từ ngày 20 đến ngày 25-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng sẽ có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa hai nước.

Nền tảng hợp tác ngày càng vững chắc

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào tháng 7-1995 đến nay, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã phát triển trên nhiều lĩnh vực. Hiện hai nước đang tích cực triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện được nâng cấp vào tháng 9-2023.

Thời gian gần đây, các hoạt động tiếp xúc cấp cao tiếp tục được thúc đẩy, nổi bật là cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại phiên họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza ở Hoa Kỳ vào tháng 2-2026.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại các cơ chế đối thoại song phương thường kỳ, phía Hoa Kỳ nhất quán khẳng định cam kết ủng hộ một nước Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”, đánh giá cao vai trò của Việt Nam và coi trọng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ phát triển trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Trong bức tranh tổng thể quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, một trong những điểm sáng tích cực là sự hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là thương mại và đầu tư. Bộ Ngoại giao cho biết, tính đến tháng 7-2026, kim ngạch song phương đã đạt 118 tỷ USD, tăng hơn 23% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang thể hiện sự quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam, trong đó có nhiều tập đoàn công nghệ lớn như HP, NVIDIA; các tập đoàn về kho vận và chuyển phát như FedEx, UPS; các doanh nghiệp về năng lượng như Excelerate Energy… Từ phía Việt Nam, một số doanh nghiệp như FPT, Vinfast cũng đang mở rộng đầu tư sang Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, hai nước cũng có hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, với các chuyến thăm cấp bộ trưởng và duy trì các cơ chế đối thoại thường niên như: Đối thoại chính trị - an ninh - quốc phòng, Đối thoại an ninh và thực thi pháp luật, Đối thoại chính sách quốc phòng.

Về hợp tác khu vực và quốc tế, hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ. Hoa Kỳ đánh giá cao vị trí và vai trò của Việt Nam trong ASEAN, tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tại các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc và trong ứng phó với các thách thức chung toàn cầu.

Đánh giá về hợp tác trong quan hệ giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhận định, hai nước đã xây dựng được nền tảng hợp tác ngày càng vững chắc trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Quy mô và phạm vi hợp tác giữa hai nước đang ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực chiến lược như: chính trị, kinh tế thương mại, hợp tác quốc phòng an ninh, giao lưu nhân dân, giáo dục, y tế, văn hóa.

Hiện hai bên đang tích cực mở rộng không gian hợp tác sang những lĩnh vực mới mang tính chiến lược, định hình tương lai như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Đại diện Tập đoàn Amazon Web Services giới thiệu với Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác về những lĩnh vực hoạt động, tại Hoa Kỳ, tháng 8-2026. Ảnh: TTXVN

Tăng cường trao đổi những vấn đề chiến lược

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, trong chuyến công tác lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động song phương quan trọng tại Hoa Kỳ. Cụ thể là các cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền, Quốc hội của Hoa Kỳ; tiếp và làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ; gặp gỡ các nhân sĩ, trí thức người Việt, gốc Việt và bạn bè Hoa Kỳ; làm việc với các tổ chức tham gia giải quyết hậu quả chiến tranh, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác tìm kiếm, xác minh danh tính liệt sĩ Việt Nam hy sinh trong chiến tranh. Những hoạt động này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực, biện pháp cụ thể mới, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả.

Nhìn nhận về triển vọng hợp tác giữa hai nước, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng cho rằng nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Hoa Kỳ có sự bổ sung rõ nét. Việt Nam xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong khi đó, Hoa Kỳ có thế mạnh hàng đầu về công nghệ, nghiên cứu, đào tạo và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những chuyển biến nhanh chóng, sâu sắc và mang tính thời đại, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang kỳ vọng, chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với quan hệ hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết, tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ.

* Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ và là đối tác thương mại lớn nhất ở khu vực ASEAN. * Hoa Kỳ hiện có khoảng 1.400 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn trên 11,9 tỷ USD. Việt Nam có 230 dự án đầu tư tại Hoa Kỳ với tổng vốn đăng ký gần 1,3 tỷ USD.