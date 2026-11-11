Mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - EU: Đột phá chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và an ninh, quốc phòng

Sáng 11/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Đoàn Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương do ông Erik Kurzweil, Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương, Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS), làm Trưởng đoàn.

Tham dự cuộc tiếp có ông Julien Guerrier, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam cùng các Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và ông Erik Kurzweil, Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương, Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) - Ảnh: CP

EU mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam

Tại cuộc tiếp, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết việc lựa chọn Việt Nam tổ chức Hội thảo ASIAPAC thể hiện tầm quan trọng ngày càng lớn của quan hệ hợp tác hai bên và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU đánh giá việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1/2026 và chuyến thăm EU của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua đã tạo động lực mới, khẳng định cam kết chính trị của hai bên trong mở rộng hợp tác chiến lược trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nguyên liệu thô thiết yếu, chuyển đổi xanh, công nghệ, đổi mới sáng tạo, an ninh và quốc phòng.

Phó Thủ tướng vui mừng nhận thấy tin cậy chính trị Việt Nam - EU ngày càng được củng cố - Ảnh: CP

Khẳng định EVFTA là nền tảng cốt lõi trong quan hệ kinh tế Việt Nam - EU, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là trong thực thi đầy đủ Hiệp định và thúc đẩy tiến triển về bảo hộ đầu tư.

EU mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, hàng không, cảng biển, logistics, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, khoáng sản chiến lược, y tế, công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao.

Các doanh nghiệp châu Âu sẵn sàng đóng góp công nghệ, chuyên môn tiên tiến, hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái công nghệ và công nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển vào năm 2045 và trung hòa khí hậu vào năm 2050.

Ông Erik Kurzweil đánh giá Việt Nam là đối tác chủ chốt của EU trong ASEAN, có vai trò và ảnh hưởng ngày càng lớn trong khu vực - Ảnh: CP

Trao đổi tại buổi tiếp, ông Erik Kurzweil, Trưởng Đoàn Đại sứ EU tại châu Á - Thái Bình Dương nhấn mạnh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chiếm khoảng 60% GDP toàn cầu, giữ vai trò mắt xích quan trọng trong thương mại và chuỗi cung ứng quốc tế. Vì vậy, tăng cường gắn kết với khu vực là yêu cầu chiến lược của EU.

Ông Erik Kurzweil đánh giá Việt Nam là đối tác chủ chốt của EU trong ASEAN, có vai trò và ảnh hưởng ngày càng lớn trong khu vực, đồng thời chia sẻ nhiều quan tâm chung về ổn định khu vực, luật pháp quốc tế và hợp tác đa phương hiệu quả.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU, tăng cường kết nối giữa châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương - Ảnh: CP

Sáu định hướng thúc đẩy hợp tác thời gian tới

Tại cuộc tiếp, nhấn mạnh tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU, tăng cường kết nối giữa châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị hai bên phối hợp triển khai sáu định hướng trọng tâm.

Thứ nhất, củng cố tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam – EU lên Đối tác chiến lược toàn diện, cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình, dự án hợp tác thiết thực.

Thứ hai, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đưa quan hệ Việt Nam - EU trở thành mắt xích quan trọng trong kết nối kinh tế liên khu vực; triển khai hiệu quả EVFTA, tiếp tục mở cửa thị trường cho nhau, duy trì vị thế đối tác thương mại hàng đầu của nhau.

Thứ ba, làm sâu sắc hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, một trong những trụ cột quan trọng của khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đại biểu dự cuộc tiếp - Ảnh: CP

Thứ tư, tăng cường hợp tác phát triển bền vững, xây dựng và triển khai các dự án chiến lược về chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, hydrogen, điện gió, điện mặt trời; phát triển hạ tầng năng lượng, giao thông bền vững và các dự án kết nối khu vực như Lưới điện ASEAN, kết hợp nguồn lực EU với các chiến lược, dự án của các nước thành viên.

Thứ năm, thúc đẩy hợp tác công nghệ sinh học và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên.

Thứ sáu, củng cố, mở rộng hợp tác an ninh - quốc phòng và các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân.