Mở rộng không gian hợp tác Việt Nam-Ba Lan sang các lĩnh vực công nghệ cao

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải. (Ảnh TTXVN phát)

Nhân dịp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/10 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan, ông Hà Hoàng Hải về sự kiện này.

TTXVN trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn:

-Thưa Đại sứ, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm Việt Nam từ ngày 24 đến 26/10/2026. Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm sắp tới ?

Đại sứ Hà Hoàng Hải: Chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Ba Lan đang ở giai đoạn hết sức tốt đẹp và có những điều kiện thuận lợi để phát triển lên tầm cao mới sau hơn 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng trên nhiều lĩnh vực, cả về chính trị, ngoại giao, kinh tế thương mại đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân.

Trước hết, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Ba Lan đối với Việt Nam, một trong những đối tác ưu tiên của Ba Lan tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đối tác quan trọng hàng đầu trong ASEAN.

Thứ hai, chuyến thăm tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư theo hướng thực chất, cải thiện điều kiện tiếp cận thị trường và tháo gỡ các rào cản đối với hàng hoá hai nước.

Hai bên có thể tận dụng dịp này để mở rộng không gian hợp tác sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ số, năng lượng xanh, công nghệ lượng tử và đào tạo nhân lực chất lượng cao, qua đó phát huy thế mạnh bổ trợ, tăng cường kết nối doanh nghiệp và tạo nền tảng cho quan hệ kinh tế, khoa học công nghệ Việt Nam-Ba Lan phát triển bền vững.

Ngoài ra, trong bối cảnh Ba Lan đẩy mạnh đa dạng hóa đối tác, mở rộng thị trường và tăng cường hiện diện tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, việc Thủ tướng Donald Tusk thăm Việt Nam trong khuôn khổ chuyến công du Ấn Độ và Việt Nam từ ngày 21 đến 26/10/2026, cùng với việc Ba Lan vừa chính thức gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) vào tháng 7/2026 tạo cơ sở để Việt Nam phát huy vai trò là cửa ngõ giúp Ba Lan tăng cường tiếp cận thị trường ASEAN và thúc đẩy hợp tác với các nước trong khu vực.

-Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên dự kiến tập trung vào những lĩnh vực hợp tác trọng tâm nào?

Đại sứ Hà Hoàng Hải: Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên dự kiến tập trung thúc đẩy hợp tác trên một số lĩnh vực trọng tâm.

Thứ nhất, về kinh tế-thương mại và đầu tư, đây là lĩnh vực quan trọng được cả hai bên ưu tiên thúc đẩy, trong đó một số mục tiêu có thể hướng tới là thúc đẩy xuất nhập khẩu theo hướng gia tăng quy mô và đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa nhằm phát huy thế mạnh của mỗi nước, tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và sau này là Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) để tăng thêm cơ hội cho doanh nghiệp hai nước mở rộng, đi sâu vào thị trường của nhau. Bên cạnh đó, đầu tư hai chiều cũng được tích cực khuyến khích, tăng cường kết nối và hợp tác kinh doanh, tận dụng thế mạnh và cơ hội thị trường của mỗi bên, qua đó thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế Việt Nam-Ba Lan.

Thứ hai, khoa học-công nghệ, giáo dục và đào tạo tiếp tục là những lĩnh vực hợp tác giàu tiềm năng, có nền tảng truyền thống và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ở cả hai nước.

Đây là lĩnh vực được cả hai nước đặc biệt coi trọng, ưu tiên đầu tư và coi là động lực tăng trưởng chính trong chiến lược phát triển hiện nay. Hai bên dự kiến ký kết Hiệp định hợp tác giáo dục mới, đồng thời tổ chức Khóa họp lần thứ 3 của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác Khoa học-Công nghệ Việt Nam-Ba Lan trong khuôn khổ chuyến thăm.

Đây sẽ là những cơ sở quan trọng để xác định các định hướng, lĩnh vực ưu tiên và biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ giữa hai nước trong thời gian tới, qua đó đưa các tiềm năng hợp tác thành những chương trình, dự án thiết thực và có hiệu quả.

Thứ ba, về du lịch và giao lưu nhân dân, dựa trên những kết quả tích cực đã đạt được thời gian qua, nhất là số lượng khách du lịch Ba Lan quan tâm, lựa chọn đến Việt Nam liên tục tăng trên 40% trong hai năm qua, hai bên hướng tới tăng cường hợp tác, quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp lữ hành, tạo thuận lợi cho việc đi lại và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng trao đổi khách du lịch, qua đó củng cố sự hiểu biết lẫn nhau và nền tảng xã hội cho quan hệ song phương. Việc hãng hàng không quốc gia Ba Lan (LOT) chính thức mở lại đường bay thẳng giữa Hà Nội và Vácsava từ tháng 4/2027 và Việt Nam áp dụng chính sách miễn thị thực 45 ngày cho du khách Ba Lan là những điều kiện thuận lợi để hai bên thúc đẩy hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân cũng như đẩy mạnh triển khai chương trình hành động về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư…

-Từ góc độ Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, Đại sứ kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo ra những chuyển biến cụ thể nào trong quan hệ song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, khoa học-công nghệ và giao lưu nhân dân? Đại sứ có thông điệp gì muốn gửi tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước nhân dịp này?

Đại sứ Hà Hoàng Hải: Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm lần này không những tiếp nối thành công của chuyến thăm Ba Lan tháng 1/2025 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi đó mà còn tạo thêm những động lực mới để hai bên cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, tiếp tục khẳng định hai nước là đối tác quan trọng hàng đầu của nhau tại khu vực Trung và Đông Âu và Đông Nam Á.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, chúng tôi tin tưởng rằng doanh nghiệp hai nước không chỉ dừng lại ở quan hệ thương mại truyền thống mà sẽ chủ động chuyển dịch sang hợp tác đầu tư cùng có lợi, đặc biệt là trong việc khai thác triệt để các cam kết từ Hiệp định EVFTA, thúc đẩy tăng trưởng thương mại theo hướng cân bằng, bền vững, mở rộng đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

Tôi hy vọng chuyến thăm sẽ mở ra những cơ hội hợp tác, đầu tư và kinh doanh mới, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, người dân hai nước.

Về giáo dục, khoa học và công nghệ, đây là những lĩnh vực hợp tác truyền thống, có nhiều tiềm năng và dư địa phát triển.

Chúng tôi mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; mở rộng các chương trình học bổng, trao đổi sinh viên, chuyên gia, hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Đặc biệt, hai nước có nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, an ninh mạng và công nghệ xanh…

Về giao lưu nhân dân, tôi tin tưởng rằng sự phát triển mạnh mẽ của hợp tác du lịch, văn hóa, giáo dục, cùng với kế hoạch mở đường bay thẳng Vácsava – Hà Nội sẽ góp phần đưa hai đất nước đến gần nhau hơn. Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, cũng như nhiều thế hệ người Việt từng học tập, làm việc tại Ba Lan, sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng, góp phần vun đắp tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, tôi muốn gửi tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt Nam, Ba Lan thông điệp rằng hai đất nước chúng ta không chỉ có nền tảng hữu nghị truyền thống tốt đẹp, mà còn nhiều dư địa và những tiềm năng, cơ hội rất lớn để cùng hợp tác, phát triển trong tương lai.

Tôi mong muốn các doanh nghiệp hai nước hãy chủ động tìm hiểu, kết nối và nắm bắt cơ hội hợp tác; người dân hai nước tiếp tục tăng cường giao lưu, khám phá và hiểu biết lẫn nhau.

-Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!./.