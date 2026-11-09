Phiên tham luận do Báo Đại Đoàn Kết chủ trì, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Khang, Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết điều hành phần tham luận.

Tham dự có lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp du lịch cùng các đại biểu trong nước và quốc tế.

Phiên tham luận chuyên đề 3 với chủ đề “Mở rộng không gian hợp tác thương mại, dịch vụ và du lịch xuyên biên giới”.

Các tham luận tập trung phân tích tiềm năng, lợi thế và những vấn đề đặt ra trong phát triển du lịch xuyên biên giới, quản trị điểm đến, kết nối chuỗi giá trị kinh tế, thương mại, dịch vụ; đề xuất giải pháp mở rộng hợp tác giữa Cao Bằng (Việt Nam) với Quảng Tây (Trung Quốc), nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên và phát triển sinh kế cộng đồng.

Mở đầu phiên tham luận, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Tân Văn, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản trình bày tham luận “Phát huy giá trị Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng gắn với quản trị điểm đến và phát triển sinh kế cộng đồng”. Tham luận phân tích những thách thức trong quá trình phát triển CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, nổi bật là tình trạng mất cân đối trong phân bố khách du lịch khi hơn 70% lượng khách tập trung tại trục thác Bản Giốc - động Ngườm Ngao, tạo áp lực đối với cảnh quan karst, môi trường hang động; trong khi lợi ích kinh tế mang lại cho cộng đồng địa phương chưa tương xứng với tiềm năng.

Từ thực tiễn đó, tác giả đề xuất mô hình quản trị sức chứa điểm đến theo 4 cấp độ, kết hợp cơ chế cảnh báo 3 cấp độ xanh - vàng - đỏ nhằm kiểm soát lượng khách, bảo vệ tài nguyên và nâng cao chất lượng trải nghiệm. Tham luận nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ số thông qua vé điện tử theo khung giờ, lắp đặt hệ thống cảm biến quan trắc vi khí hậu trong hang động; định vị, phát triển 4 tuyến tham quan của CVĐC, mở rộng liên kết với CVĐC toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn và CVĐC Lạng Sơn, từng bước hình thành hành lang di sản địa chất vùng Đông Bắc. Bên cạnh đó, đề xuất xây dựng bộ tiêu chuẩn đối tác CVĐC, phát triển thương hiệu ẩm thực CVĐC và thành lập quỹ di sản và sinh kế cộng đồng nhằm tăng cường sự tham gia, hưởng lợi của người dân trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Tân Văn trình bày tham luận về phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng gắn với quản trị điểm đến và phát triển sinh kế cộng đồng.

Tiếp đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thái, Trưởng khoa Khách sạn - Du lịch, Trường Đại học Thương mại trình bày tham luận “Bản Giốc - Đức Thiên: Từ mô hình hợp tác đến chuỗi giá trị kinh tế, thương mại và giao lưu quốc tế”. Nghiên cứu tiếp cận phát triển du lịch xuyên biên giới từ hành vi tiêu dùng của du khách, chỉ ra rằng việc gia tăng lượng khách chưa đồng nghĩa với gia tăng tương ứng giá trị kinh tế tại địa phương. Hiệu quả phát triển phụ thuộc vào khả năng kết nối các dịch vụ tham quan, lưu trú, ẩm thực, trải nghiệm văn hóa, mua sắm và sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân trong chuỗi cung ứng.

Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất 3 nhóm sản phẩm ưu tiên, gồm: tổ hợp trải nghiệm trong ngày gắn với các dịch vụ tham quan, ẩm thực và mua sắm; tổ hợp lưu trú kết hợp hoạt động buổi tối nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng trải nghiệm; tổ hợp kết nối sản phẩm OCOP với thương mại số và dịch vụ logistics để duy trì hoạt động tiêu dùng sau chuyến đi. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường điều phối chuỗi cung ứng, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, hỗ trợ cộng đồng địa phương tham gia cung cấp sản phẩm, kết nối du lịch với thương mại và đánh giá hiệu quả thông qua giá trị kinh tế thực tế được giữ lại tại địa phương.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Công ty TNHH Sài Gòn - Bản Giốc, trình bày tham luận “Quản trị du lịch xuyên biên giới tại Cao Bằng: Thách thức và giải pháp bảo đảm an toàn, thuận tiện và phát triển bền vững từ góc nhìn doanh nghiệp du lịch”. Từ kinh nghiệm hợp tác với đối tác phía Quảng Tây trong cung cấp dịch vụ ăn uống cho các đoàn khách qua lại Khu cảnh quan thác Đức Thiên (Trung Quốc) - thác Bản Giốc (Việt Nam), doanh nghiệp ước tính đến tháng 10/2026 phục vụ khoảng 29.000 lượt khách Trung Quốc sử dụng dịch vụ theo chương trình hợp tác. Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp giữa các đơn vị lữ hành, hướng dẫn viên và cơ sở dịch vụ trong tổ chức đón tiếp, phục vụ khách; chỉ ra yêu cầu thống nhất thông tin, lịch trình, số lượng khách, thời gian bàn giao và trách nhiệm của từng bên nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ, an toàn và thuận tiện cho du khách. Đề xuất nghiên cứu các chương trình du lịch lưu trú 2 ngày 1 đêm, kết nối thác Bản Giốc với động Ngườm Ngao, làng đá Khuổi Ky và các hoạt động giao lưu vùng biên; đề xuất tổ chức các hoạt động giao lưu như giải chạy Bản Giốc - Đức Thiên, hành trình đạp xe Cao Bằng - Quảng Tây và các chương trình giao lưu nghệ thuật, ẩm thực vùng biên.

Trong khuôn khổ phiên tham luận, các đại biểu tham gia tọa đàm với chủ đề “Từ lợi thế biên giới đến động lực phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch Cao Bằng”. Trao đổi tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ khẳng định trong giai đoạn 2026 - 2030, Cao Bằng xác định thương mại, dịch vụ và du lịch là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Tỉnh tập trung mở rộng hợp tác thực chất với Quảng Tây, phát triển tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, nâng cao năng lực hệ thống cửa khẩu, kết nối hạ tầng giao thông, thương mại, logistics và du lịch liên vùng.

Các đại biểu tham gia tọa đàm, trao đổi về giải pháp phát huy lợi thế biên giới, mở rộng hợp tác thương mại, dịch vụ và du lịch giữa Cao Bằng (Việt Nam) với Quảng Tây (Trung Quốc).

Đối với phát triển du lịch xuyên biên giới, tỉnh định hướng nghiên cứu, khảo sát các tuyến kết nối Long Bang - Trà Lĩnh - Trung tâm tỉnh Cao Bằng - Trường Hà - Đàm Thủy - Lý Vạn - Thạc Long và tuyến du lịch đỏ “Hành trình theo chân Bác”, kết nối Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó với Mạnh Ma (Trung Quốc). Chủ động rà soát các quy định về xuất nhập cảnh, phạm vi đi lại, phương tiện vận chuyển, điều kiện lưu trú; phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và phía Quảng Tây tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tổ chức các chương trình du lịch theo quy định.

Những luận cứ khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất chính sách tại phiên tham luận là cơ sở quan trọng để tỉnh nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn, từng bước hình thành chuỗi giá trị thương mại - dịch vụ - du lịch xuyên biên giới, mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới theo hướng bền vững.