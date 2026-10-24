Mở rộng không gian hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Việt Nam và Ba Lan

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN)

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26/10. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên sau 16 năm của người đứng đầu Chính phủ Ba Lan, thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Ba Lan đối với Việt Nam, đối tác quan trọng hàng đầu trong ASEAN. Chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, mở rộng không gian hợp tác trên các lĩnh vực, đưa quan hệ hai nước bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Việt Nam và Ba Lan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Trải qua hơn 75 năm xây dựng và phát triển, quan hệ hai nước ngày càng được củng cố và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, đoàn kết quý báu của nhân dân Ba Lan trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội ngày nay.

Hai bên thường xuyên tiến hành trao đổi đoàn các cấp, tăng cường tiếp xúc và đối thoại, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất. Hợp tác giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước. Ba Lan đã đào tạo cho Việt Nam hàng nghìn cán bộ khoa học và công nhân kỹ thuật. Những thành quả này không chỉ đóng góp vào quá trình phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam mà còn tạo nên mạng lưới kết nối học thuật, nghề nghiệp và văn hóa giữa hai quốc gia. Hiện nay, Ba Lan tiếp tục dành học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Hợp tác trên các lĩnh vực khác như quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, nông nghiệp, du lịch, lao động... tiếp tục có những bước phát triển tốt đẹp. Hai nước cũng tích cực phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ Liên hợp quốc và hợp tác ASEAN-EU.

Là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Liên minh châu Âu (EU) và thuộc nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, Ba Lan đang đẩy mạnh chính sách hướng Đông, tăng cường quan hệ với ASEAN. Ba Lan và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của nhau tại khu vực Trung Đông Âu và Đông Nam Á. Trao đổi thương mại hai chiều năm 2025 đạt 3,94 tỷ USD, tăng 14,8% so với mức năm 2024; 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 2,3 tỷ USD, tăng 19% so với mức cùng kỳ năm 2025. Ba Lan hiện có 34 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đạt gần 500 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ sinh học, dược phẩm, dịch vụ, năng lượng...

Diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Ba Lan đang ở giai đoạn hết sức tốt đẹp và có những điều kiện thuận lợi để phát triển lên tầm cao mới, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Donald Tusk có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ hội để hai nước thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư theo hướng thực chất, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, như công nghệ số, năng lượng xanh, công nghệ lượng tử và đào tạo nhân lực chất lượng cao, qua đó phát huy thế mạnh bổ trợ, tăng cường kết nối doanh nghiệp và tạo nền tảng cho quan hệ kinh tế, khoa học-công nghệ Việt Nam-Ba Lan phát triển bền vững.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột nổi bật của quan hệ Việt Nam-Ba Lan, được cả hai bên ưu tiên thúc đẩy nhằm tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), cũng như phát huy thế mạnh của mỗi nước. Chuyến thăm là dịp để hai bên trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng thương mại theo hướng cân bằng, bền vững, mở rộng đầu tư và kết nối doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Ngoài những lĩnh vực hợp tác truyền thống như giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, hai bên cũng sẽ tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, an ninh mạng và công nghệ xanh…

Tiếp nối những thành công trong các lĩnh vực hợp tác và trên nền tảng của quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, Việt Nam và Ba Lan đang đứng trước cơ hội lớn để khai thác tiềm năng và mở rộng hợp tác. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Ba Lan đa dạng hóa đối tác, mở rộng thị trường và tăng cường hiện diện tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định quyết tâm của hai nước tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, phối hợp triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao, đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và lên tầm cao mới.