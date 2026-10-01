Mở rộng không gian hợp tác phi chính phủ trong giai đoạn phát triển mới

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Ngô Lê Văn và Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Hoàng Minh Cường đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, lãnh đạo một số địa phương, các sở, ngành thành phố cùng gần 300 đại biểu đến từ khoảng 100 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn nhấn mạnh, Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong năm đầu tiên Việt Nam triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Trong giai đoạn mới, Việt Nam đổi mới mô hình phát triển, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đánh giá cao sự đồng hành bền bỉ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong hỗ trợ y tế, giáo dục, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, Bộ đang chủ trì phối hợp xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 58/2022/NĐ-CP. Dự thảo hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường công khai, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động của các tổ chức tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hoàng Minh Cường phát biểu tại chương trình

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Hoàng Minh Cường khẳng định, Hải Phòng luôn gắn kết tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững, an sinh xã hội. Trong 8 tháng năm 2026, thành phố tiếp nhận hơn 3,58 triệu USD viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Hải Phòng mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế ở các lĩnh vực ưu tiên như: Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, y tế, giáo dục và hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế. Chính quyền thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chương trình, dự án viện trợ được triển khai thông suốt, phát huy giá trị nhân văn và hiệu quả thiết thực cho cộng đồng.

Phiên thảo luận diễn ra sôi nổi dưới sự điều hành của lãnh đạo Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa (Bộ Ngoại giao). Đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các TP. Đà Nẵng, TP. Hải Phòng và Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế lớn như SNV, Quỹ Châu Á (TAF), Plan International đã trao đổi về các giải pháp gắn kết nguồn lực phi chính phủ nước ngoài với nhu cầu phát triển địa phương.

Hội nghị đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới

Các bên nhấn mạnh yêu cầu địa phương phải chủ động xác định rõ danh mục ưu tiên, phối hợp kinh nghiệm và mạng lưới quốc tế của các tổ chức để triển khai các mô hình sinh kế xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và nâng cao năng lực số cho cộng đồng.

Trong phiên tham luận, đại diện Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông tin cụ thể về định hướng chính sách phát triển mới của Việt Nam, pháp luật về quản lý, sử dụng viện trợ không hoàn lại, quy định phòng, chống rửa tiền cũng như định hướng phát triển tài chính vi mô.

Trong khuôn khổ Hội nghị diễn ra Lễ ký kết 3 thỏa thuận hợp tác phát triển giai đoạn 2026 - 2031 giữa UBND tỉnh Tuyên Quang với Tổ chức Plan International tại Việt Nam về cải thiện điều kiện sống cho trẻ em khó khăn và thanh niên; cùng 2 thỏa thuận giữa các xã vùng sâu của tỉnh Lâm Đồng với Tổ chức ActionAid tại Việt Nam nhằm hỗ trợ phát triển cộng đồng bền vững.