Mở rộng không gian hợp tác phát triển thương mại và du lịch biên giới

Lãnh đạo Báo Đại đoàn kết dự và chủ trì Hội thảo Chuyên đề 3. Ảnh: Quang Vinh

Đổi mới tư duy phát triển du lịch

Dự Hội thảo, về phía Báo Đại đoàn kết có ông Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; TS Nguyễn Đăng Khang và ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết.

Về phía tỉnh Cao Bằng có bà Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vũ Khắc Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Tô Vũ Ninh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL; cùng đại diện các sở, ngành, nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung nhấn mạnh, phát triển kinh tế xuyên biên giới cần được tiếp cận bằng tư duy liên kết, hợp tác và phát triển bền vững. Trong đó, Cao Bằng cần phát huy hiệu quả lợi thế địa lý, kết nối các nguồn lực, thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng, từng bước chuyển hóa tiềm năng thành giá trị kinh tế thiết thực, tạo động lực tăng trưởng và nâng cao đời sống người dân.

Các tham luận tập trung làm rõ tiềm năng, cơ hội và những vấn đề đặt ra trong phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch qua biên giới; quản trị điểm đến, kết nối chuỗi giá trị và mở rộng hợp tác giữa Cao Bằng (Việt Nam) với Quảng Tây (Trung Quốc).

Trình bày tham luận về Phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng gắn với quản trị điểm đến và phát triển sinh kế cộng đồng, PGS.TS Trần Tân Văn, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy phát triển du lịch. Theo đó, cần chuyển từ tư duy tối đa hóa số lượng khách sang tối ưu hóa chất lượng du lịch, gia tăng giá trị cho di sản và cộng đồng bản địa.

Theo ông Văn, giá trị địa chất, cảnh quan và những nét văn hóa đặc sắc là lợi thế nổi bật của Cao Bằng. Tuy nhiên, bảo tồn và phát huy những giá trị ấy đòi hỏi cách tiếp cận bài bản, trong đó phải đặc biệt quan tâm đến quản trị sức chứa, bảo vệ môi trường và bảo đảm sinh kế cho người dân. Ông cũng đánh giá cao cách làm của Cao Bằng khi địa phương chú trọng kết nối với doanh nghiệp lữ hành, tạo diễn đàn để các bên trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm phương thức hợp tác. Đây là cách tiếp cận cần được duy trì, bởi di sản chỉ thực sự trở thành nguồn lực phát triển khi được kết nối với thị trường và chuyển hóa thành những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

PGS. TS Nguyễn Viết Thái, Trưởng khoa Khách sạn - Du lịch, Trường Đại học Thương mại nêu quan điểm, việc gia tăng lượng khách chưa đồng nghĩa với gia tăng tương ứng giá trị kinh tế tại địa phương. Hiệu quả phát triển phụ thuộc vào khả năng kết nối các dịch vụ tham quan, lưu trú, ẩm thực, trải nghiệm văn hóa, mua sắm và sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân trong chuỗi cung ứng.

Từ nghiên cứu về khu vực Bản Giốc - Đức Thiên, ông Thái đề xuất 3 nhóm sản phẩm ưu tiên, gồm: tổ hợp trải nghiệm trong ngày gắn với các dịch vụ tham quan, ẩm thực và mua sắm; tổ hợp lưu trú kết hợp hoạt động buổi tối nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng trải nghiệm; tổ hợp kết nối sản phẩm OCOP với thương mại số và dịch vụ logistics để duy trì hoạt động tiêu dùng sau chuyến đi.

Phát triển sản phẩm du lịch có chiều sâu

Tại phiên Tọa đàm bàn tròn, các đại biểu tập trung trao đổi những giải pháp mở rộng hợp tác thương mại, dịch vụ và du lịch qua biên giới, trong đó nhấn mạnh vai trò của hạ tầng kết nối, chất lượng sản phẩm và sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng.

Bà Hà Nhật Lệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, trong giai đoạn 2026 - 2030, Cao Bằng xác định thương mại, dịch vụ và du lịch là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Tỉnh tập trung mở rộng hợp tác thực chất với Quảng Tây, phát triển tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, nâng cao năng lực hệ thống cửa khẩu, kết nối hạ tầng giao thông, thương mại, logistics và du lịch liên vùng.

Từ góc độ quản lý du lịch, ông Tô Vũ Ninh, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh yêu cầu phát triển điểm đến cần được đầu tư có chiều sâu, gắn với việc xây dựng và kể những câu chuyện riêng. Đặc biệt, đối với các di tích lịch sử, việc khai thác du lịch cần làm nổi bật giá trị lịch sử, văn hóa, giúp du khách hiểu hơn về vùng đất, con người Cao Bằng, thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động tham quan đơn thuần.

Từ đối thoại khoa học đến hợp tác thực chất

Phát biểu kết luận Hội thảo, TS Nguyễn Đăng Khang, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết đánh giá các ý kiến đã tiếp cận chủ đề từ nhiều góc độ, từ hoàn thiện hạ tầng, phát triển kinh tế cửa khẩu, mở rộng kết nối thương mại đến nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, bảo tồn di sản và bảo đảm sinh kế cộng đồng.

Theo đó, những lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa và không gian giao thương xuyên biên giới chỉ có thể trở thành động lực tăng trưởng khi được kết nối bằng tư duy phát triển mới, cơ chế phối hợp hiệu quả và sự tham gia thực chất của các doanh nghiệp.

Theo TS Nguyễn Đăng Khang, Hội thảo không chỉ góp phần nhận diện những điểm nghẽn cần tháo gỡ mà còn mở ra cơ hội kết nối giữa cơ quan quản lý, giới chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp, tạo tiền đề cho những chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Thông qua Hội thảo, Báo Đại đoàn kết mong muốn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp và giới nghiên cứu trong việc phát hiện, lan tỏa những mô hình tốt, sáng kiến thiết thực, góp phần đưa các tiềm năng và lợi thế của Cao Bằng trở thành nguồn lực phát triển.