Mở rộng không gian hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sẽ thăm chính thức Lào từ ngày 8-9/10/2026 và Campuchia từ ngày 9-10/10/2026. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới hai nước trên cương vị người đứng đầu Chính phủ.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam với Lào và Campuchia tiếp tục phát triển tích cực, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng trở thành một trong những động lực quan trọng. Không chỉ củng cố nền tảng chính trị và quan hệ hữu nghị truyền thống, chuyến thăm lần này được kỳ vọng thúc đẩy việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, tháo gỡ những điểm nghẽn trong hợp tác và mở thêm không gian kết nối giữa ba nền kinh tế.

Đưa các thoả thuận cấp cao vào thực tế

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường

Chia sẻ với báo chí trước thềm chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, chuyến thăm khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với hai nước láng giềng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào và quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tăng cường hợp tác với các nước láng giềng càng có ý nghĩa quan trọng. Trọng tâm của chuyến thăm là thúc đẩy thực hiện những thỏa thuận, cam kết mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã thống nhất với lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia thời gian qua.

Nền tảng để đưa hợp tác đi vào chiều sâu đã được tạo dựng khá rõ nét. Với Lào, hợp tác kinh tế đang có những chuyển biến tích cực. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 3 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2024. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các nhà đầu tư nước ngoài lớn tại Lào, với khoảng 300 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 7,04 tỷ USD. Hai bên đang hướng tới khai thác tốt hơn tiềm năng trong kết nối hạ tầng, năng lượng, thương mại và đầu tư.

Đối với Campuchia, thương mại, đầu tư và du lịch tiếp tục là những động lực quan trọng. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD, tăng 11,7% so với năm 2024. Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ USD.

Từ nền tảng này, một trong những kỳ vọng đáng chú ý đối với chuyến thăm là tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hạ tầng, cả hạ tầng cứng và hạ tầng mềm. Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, mục tiêu đặt ra là tạo bước chuyển mạnh mẽ hơn trong hợp tác kinh tế với hai nước láng giềng; với Lào hướng tới kim ngạch thương mại 10 tỷ USD, với Campuchia sớm đạt 20 tỷ USD như lãnh đạo cấp cao các bên đã đề ra.

“Chúng tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo thêm xung lực cho hợp tác giữa Việt Nam với Lào và Campuchia, đưa quan hệ với hai nước láng giềng ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực”, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Mở rộng không gian kết nối giữa các nền kinh tế

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN thường trú tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Bên cạnh đó, chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh trước chuyến thăm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ cho rằng, chuyến thăm chính thức Campuchia từ ngày 9-10/10/2026 thể hiện rõ sự coi trọng và ưu tiên cao của Việt Nam đối với việc củng cố, không ngừng làm sâu sắc hơn quan hệ với Campuchia.

Theo Đại sứ, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch đang là những điểm sáng trong tổng thể quan hệ hai nước. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt mức kỷ lục 11,3 tỷ USD; trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 8,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia, đứng thứ hai trong số các nước xuất khẩu hàng hóa vào Campuchia và cũng là nước nhập khẩu hàng hóa Campuchia lớn thứ hai.

Điểm đáng chú ý là dư địa hợp tác giữa hai nước không còn chỉ nằm ở tăng kim ngạch thương mại hay mở rộng dòng vốn đầu tư. Theo Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, chuyến thăm có thể mở ra cơ hội hình thành một hệ sinh thái gắn kết kinh tế toàn diện hơn giữa Việt Nam và Campuchia, từ hạ tầng giao thông, năng lượng đến chính sách, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Một trong những nền tảng của quá trình này là kết nối hạ tầng. Hai bên đã nhất trí điểm đấu nối tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh, hướng tới đưa tuyến đường huyết mạch này vào sử dụng theo kế hoạch vào cuối năm 2027. Cùng với đường bộ, kết nối hàng không, đường thủy và đường biển cũng đang được thúc đẩy; hạ tầng năng lượng được mở rộng thông qua kết nối hệ thống truyền tải điện và các cơ chế mua bán xăng, dầu, khí hóa lỏng (LNG).

Không chỉ kết nối “hạ tầng cứng”, hai nước đang từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn về chính sách, thể chế, tạo hành lang thuận lợi hơn cho doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh. Việc nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam tháp tùng Thủ tướng trong chuyến thăm lần này cũng được kỳ vọng tạo thêm cơ hội kết nối trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đồng thời chuyển tải những kiến nghị, đề xuất tới lãnh đạo hai bên nhằm tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn.

“Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Campuchia lần này sẽ là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những chiến lược, cam kết, hành động cụ thể”, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh.

Ở bình diện rộng hơn, những kết quả hợp tác với Lào và Campuchia cho thấy không gian kinh tế với hai nước láng giềng đang được mở rộng từ thương mại truyền thống sang kết nối hạ tầng, năng lượng, logistics, đầu tư và kinh tế số. Việc hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao, tháo gỡ điểm nghẽn về kết nối và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vì vậy sẽ là những yếu tố quan trọng để chuyển tiềm năng thành các dòng thương mại, đầu tư cụ thể.

Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào và Campuchia vì thế không chỉ tiếp nối và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với hai nước láng giềng, mà còn được kỳ vọng mở thêm những động lực phát triển mới, đưa hợp tác kinh tế ngày càng tương xứng với nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp giữa Việt Nam với Lào và Campuchia.