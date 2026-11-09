Mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản

Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Lương Tam Quang và ông Sugi Ryotaro, nguyên Đại sứ đặc biệt Việt – Nhật cùng các Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông; Bộ trưởng Bộ Phòng, chống thiên tai Nhật Bản và Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản diễn ra trong không khí chân thành, cởi mở, ấm cúng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang gặp ông Sugi Ryotaro, nguyên Đại sứ đặc biệt Việt – Nhật cùng các Bộ trưởng của Nhật Bản.

Hai bên khẳng định, chuyến thăm Nhật Bản lần này của đồng chí Tô Lâm là chuyến thăm đầu tiên trên cả hai cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Việt Nam, diễn ra chỉ 6 tháng sau khi Thủ tướng Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam. Điều này cho thấy sự tin cậy chính trị và quyết tâm của lãnh đạo cấp cao nhất hai nước nhằm đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, an ninh - quốc phòng, thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho tới văn hóa - xã hội và giao lưu nhân dân.

Hai bên đã trao đổi những vấn đề cùng quan tâm; thống nhất tiếp tục thực hiện có hiệu quả "Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ, Truyền thông Nhật Bản". Tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ...

Tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, trao đổi kinh nghiệm, thiết lập hợp tác trong các hoạt động cứu nạn cứu hộ, ứng phó thảm họa, thiên tai, đặc biệt là động đất.

Hợp tác về ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát hiện sớm, cảnh báo, ứng phó khẩn cấp khi xảy ra thiên tai, thảm họa.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Thống đốc tỉnh Kagawa

Tại buổi tiếp Ngài Ikeda Toyohito, Thống đốc tỉnh Kagawa, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các cơ quan Chính quyền tỉnh Kagawa tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, lao động, học tập và làm việc trên cơ sở tuân thủ pháp luật, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Ngài Ikeda Toyohito, Thống đốc tỉnh Kagawa.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao Chính quyền và Sở Cảnh sát tỉnh Kagawa, Hiệp hội vì sức khỏe, an ninh, an toàn cộng đồng Nhật Bản và Công an thành phố Hải Phòng đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác song phương vào tháng 10/2026 vừa qua, đánh dấu lần đầu tiên một đơn vị Công an địa phương của Việt Nam và Sở Cảnh sát của Nhật Bản thiết lập hợp tác.

Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết, đề nghị lực lượng Cảnh sát tỉnh Kagawa cũng như các cơ quan chức năng, doanh nghiệp tỉnh Kagawa phối hợp với Cục Đối ngoại, Bộ Công an và Công an thành phố Hải Phòng xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể, thực chất trong bảo đảm an ninh, phát triển kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương hai Bên.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Ngài Ikeda Toyohito Thống đốc tỉnh Kagawa nhấn mạnh sẽ tiếp tục thúc đẩy tổ chức các chuyến bay kết nối giữa các thành phố của Việt Nam với thành phố Takamatsu, thủ phủ tỉnh Kagawa. Đây sẽ là yếu tố quan trọng để triển khai, mở rộng không gian hợp tác cũng như khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Chủ tịch Hiệp hội vì sức khoẻ, an ninh, an toàn cộng đồng Nhật Bản và một số doanh nghiệp Nhật Bản.

Tiếp Chủ tịch Hiệp hội vì sức khoẻ, an ninh, an toàn cộng đồng Nhật Bản và một số doanh nghiệp Nhật Bản, hai bên khẳng định tiếp tục duy trì tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, trước mắt là đồng phối hợp tổ chức thành công các hoạt động giữa Bộ Công an Việt Nam và Hiệp hội vì sức khỏe và an ninh an toàn cộng đồng Nhật Bản từ nay đến năm 2028, như: Nhạc hội Cảnh sát thế giới tại Nhật Bản, Giải chạy Vì an toàn giao thông Kizuna Ekiden tại Việt Nam…