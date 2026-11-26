Ngày 28-11 tới, tại Hà Nội, Việt Nam sẽ chủ trì Hội nghị cấp cao lần thứ 12 cơ chế hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV), đồng thời phối hợp với Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS), tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Họp báo quốc tế giới thiệu Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công (ACMECS) lần thứ 11 chiều 26-11. Ảnh: Liên Hà

Đến nay, các hội nghị lần này có sự khẳng định tham dự của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và đại diện một số đối tác khu vực và các tổ chức quốc tế.

Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 có chủ đề “Kết nối CLMV: Phát huy tiềm năng và kiến tạo tương lai thịnh vượng”, trong khi Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 có chủ đề: “Tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững”.

Gia tăng kết nối chiến lược khu vực

Thông tin về hai hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, tại các sự kiện lần này, dự kiến các nhà lãnh đạo sẽ trao đổi về ưu tiên hàng đầu là gia tăng kết nối chiến lược giữa các nước tiểu vùng.

Đó là kết nối trên các lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng, logistics đến môi trường, văn hóa, du lịch, giáo dục, con người, qua đó tạo ra không gian phát triển chiến lược mới cho các nước tiểu vùng. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi về các biện pháp để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong khu vực trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại chính các nước tiểu vùng.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ trao đổi về tăng cường hợp tác giữa các nước tiểu vùng trong khuôn khổ hai cơ chế này để ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức đang diễn ra gay gắt hiện nay, đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề bảo vệ môi trường, vấn đề quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước khu vực sông Mekong, qua đó đảm bảo cuộc sống ổn định lâu dài cho người dân trong khu vực.

Phát huy vai trò không gian có ý nghĩa kinh tế chiến lược

Đối với Việt Nam, Thứ trưởng nhấn mạnh, việc đăng cai tổ chức hai hội nghị là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, đặc biệt phát huy vai trò trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại và hội nhập quốc tế, không ngừng củng cố và làm sâu sắc tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị, hợp tác và gắn kết chiến lược với các nước láng giềng, mở rộng không gian phát triển, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, tiểu vùng Mekong là không gian có ý nghĩa kinh tế, địa chính trị và tầm quan trọng chiến lược đối với các nước trong khu vực. Đối với Việt Nam, tiểu vùng gắn liền với quan hệ láng giềng và quan hệ với các nước ASEAN.

“Việt Nam hết sức coi trọng vai trò của CLMV và ACMECS trong duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy đoàn kết, hợp tác, tin cậy chính trị và phát triển bền vững”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định.

Đây là những diễn đàn quan trọng giúp củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thông qua đối thoại, trao đổi các vấn đề cùng quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp xử lý những thách thức chung trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi.

Các cơ chế này còn tạo điều kiện để các nước phối hợp giải quyết những thách thức chung, các vấn đề xuyên biên giới, bảo đảm phát triển bền vững.

Trên nền tảng đó, hai hội nghị được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến trong định hướng hợp tác, góp phần xây dựng tiểu vùng Mekong đoàn kết, hợp tác, phát triển, vì lợi ích chung của các nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và xây dựng Cộng đồng ASEAN.