Mở rộng không gian học tập

Những năm gần đây, hoạt động hợp tác quốc tế tại các trường phổ thông Hà Nội ngày càng đa dạng về hình thức và nội dung. Không chỉ dừng ở các hoạt động đón tiếp, tham quan, nhiều nhà trường đã chủ động xây dựng chương trình học tập, trải nghiệm để học sinh trực tiếp tương tác, thực hành ngoại ngữ và tìm hiểu phương pháp giáo dục của các nước.

Chương trình giao lưu giữa học sinh Trường THCS Cầu Giấy A (phường Cầu Giấy) và Trường Seng Kang Secondary School (Singapore). Ảnh: CGA

Đơn cử, đầu tháng 11-2026, Trường THCS Cầu Giấy A (phường Cầu Giấy) tổ chức chương trình “Connecting Cultures – Building Friendships” đón đoàn giáo viên, học sinh Trường Seng Kang Secondary School (Singapore). Thông qua các trạm trải nghiệm trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy sạp, vẽ tranh Đông Hồ và thưởng thức ẩm thực Hà Nội, học sinh hai nước đã có dịp sẻ chia nét đẹp văn hóa truyền thống.

Trước đó, vào tháng 5-2025, Trường THCS Cầu Giấy cũng đón tiếp đoàn Trường Crescent Girls' School (Singapore) trong khuôn khổ Tuần lễ trải nghiệm để giới thiệu mô hình học tập đặc trưng của nhà trường.

Cùng chung định hướng hội nhập, Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du (phường Đại Mỗ) tổ chức các buổi làm việc chuyên môn với đoàn giáo viên tỉnh Chungbuk (Hàn Quốc) và Ban Giám hiệu Trường Northland (Singapore). Không chỉ chia sẻ tài liệu giảng dạy hay tham quan cơ sở vật chất, các đại biểu quốc tế còn trực tiếp dự giờ tiết học tiếng Hàn của lớp 8HN, trao đổi thực chất về phương pháp dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường.

Bên cạnh đón đoàn học sinh, giáo viên quốc tế đến Việt Nam, các chuyến giao lưu học tập của học sinh Hà Nội tại trường bạn cũng mang lại nhiều bài học thực tiễn quý báu.

Tháng 10-2025, đoàn giáo viên và học sinh Trường THCS Hoàng Mai, phường Hoàng Mai có chuyến trải nghiệm thực tế tại hai ngôi trường của Singapore là Dunman và Crescent Girls’ School. Tại Trường Dunman, học sinh Hà Nội được tiếp cận mô hình giáo dục STEM gắn liền với đời sống qua các dự án do học sinh bản địa vận hành. Còn ở Trường Crescent Girls’ School, các em cùng tham gia hoạt động may đo, thiết kế, in túi vải, qua đó rèn luyện tính tự lập, tư duy "học qua làm" và sự tự tin khi thuyết trình.

Hợp tác bền vững để phát triển

Nhiều trường THPT tại Hà Nội cũng xây dựng được những mối quan hệ đối tác chiến lược, duy trì bền bỉ qua nhiều năm.

Học sinh quốc tế đến Việt Nam trong khuôn khổ Diễn đàn Trường học thế giới 2025. Ảnh: NT

Điển hình là hành trình hợp tác tròn một thập kỷ (2016-2026) giữa Trường THPT Việt Đức và Trường THPT Pohang (Hàn Quốc). Thông qua các chuyến trao đổi học sinh định kỳ, như hành trình giao lưu tại thành phố Pohang vào tháng 7-2025, thế hệ trẻ hai nước được tìm hiểu lịch sử, văn hóa và rèn luyện bản lĩnh thích nghi trong môi trường đa văn hóa. Tiếp nối mạch kết nối này, tháng 10-2025, học sinh Trường THPT Việt Đức có chuyến giao lưu học thuật và văn hóa đầy ý nghĩa cùng học sinh Trường THPT Chikushi Jogakuen tại Nhật Bản, góp phần lan tỏa hình ảnh năng động, thân thiện của học sinh Việt Nam.

Trong công tác quản lý giáo dục, hợp tác quốc tế của giáo dục Hà Nội được triển khai bài bản thông qua các thỏa thuận song phương và sự kiện quy mô lớn.

Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ ký kết từ năm 2019 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Sở Giáo dục tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc), chương trình trao đổi cán bộ, giáo viên và học sinh hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu. Việc giao lưu văn hoá giáo dục giữa hai thành phố qua mô hình "homestay" được tổ chức thường niên, giúp học sinh thẩm thấu sâu sắc văn hóa gia đình, phong tục tập quán của mỗi nước, đồng thời thắt chặt sự tin cậy giữa hai nền giáo dục.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Trường học thế giới (World School International Forum 2025) tại Trường THCS - THPT Newton (Hà Nội).

Sự kiện quy tụ các đoàn đại biểu giáo dục đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ có nền giáo dục phát triển như Vương quốc Anh, Phần Lan, Đức, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan... Trong suốt 10 ngày diễn ra diễn đàn, giáo viên và học sinh quốc tế cùng học sinh Thủ đô đã tham gia chuỗi hoạt động giàu tính kết nối như Diễn đàn Thanh niên, Dự án Cộng đồng, Hội chợ Văn hóa các quốc gia và hành trình khám phá di sản Hà Nội.

Chia sẻ về tầm nhìn hội nhập của giáo dục Thủ đô tại diễn đàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toản nhấn mạnh, Hà Nội luôn xác định giáo dục là nền tảng của phát triển bền vững và là động lực cho đổi mới sáng tạo. Với thông điệp xuyên suốt: "Học để hội nhập - Hội nhập để sẻ chia - Sẻ chia để cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn", ngành giáo dục Hà Nội đang kiên định mục tiêu hiện đại hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nâng cao năng lực ngoại ngữ và thúc đẩy học tập suốt đời.

Những bước đi bài bản, thực chất trong hợp tác quốc tế thể hiện quyết tâm đổi mới và tinh thần chủ động hội nhập của ngành Giáo dục Thủ đô cũng như mỗi nhà trường. Đây là tiền đề quan trọng để học sinh phát triển toàn diện, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, vừa trang bị đủ tri thức, kỹ năng và sự tự tin để bước ra thế giới.