Mở rộng không gian hoạt động Phố đi bộ Kim Đồng, phường Thục Phán

Phố đi bộ Kim Đồng (phường Thục Phán) thu hút đông đảo người dân, du khách đến vui chơi, tham quan vào dịp cuối tuần.

Khu vực mở rộng được bố trí phục vụ các hoạt động tham quan, vui chơi và kinh doanh dịch vụ ăn uống, góp phần kết nối không gian phố đi bộ với các hoạt động ẩm thực ven sông Bằng. Các hộ kinh doanh được bố trí bàn ghế tại vỉa hè và một phần mặt đường theo phạm vi, phương án được cấp có thẩm quyền cho phép, tạo không gian thưởng thức ẩm thực ngoài trời thoáng đãng, thuận tiện cho người dân và du khách.

Thời gian tổ chức hoạt động tại khu vực này thực hiện theo khung giờ hoạt động thường lệ của Phố đi bộ Kim Đồng, từ 19 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Để bảo đảm mặt bằng tổ chức các hoạt động, người dân và du khách được đề nghị không dừng, đỗ phương tiện giao thông tại khu vực từ ngã ba mặt sau Kim Tín đến chân cầu Bằng Giang trong thời gian trên.

Đối với các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực mặt sau Khách sạn Bằng Giang, dọc tuyến từ ngã ba mặt sau Kim Tín đến gầm cầu Bằng Giang, đề nghị chấp hành việc bố trí bàn ghế, khu vực phục vụ khách đúng phạm vi cho phép; bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và mỹ quan đô thị; không tự ý mở rộng diện tích kinh doanh, gây cản trở hoạt động chung và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, du khách.

Việc mở rộng không gian Phố đi bộ Kim Đồng góp phần đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ, thương mại, tạo thêm điểm trải nghiệm ẩm thực ven sông Bằng, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của phố đi bộ và thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn phường Thục Phán.