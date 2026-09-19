Mở rộng không gian du lịch thêm nhiều trải nghiệm

Du khách khám phá vẻ đẹp của đặc khu Phú Quý

Đặc khu hòa nhịp đập chung

Trong sự mở rộng ấy, đặc khu Phú Quý cũng đã có một mùa du lịch sôi động. Ông Đỗ Minh Chức - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý cho biết, hoạt động du lịch cơ bản đã hoàn thành một số nhiệm vụ theo thời gian kế hoạch năm đã đề ra; lượng khách đến Phú Quý tăng cao hơn so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 6/9/2026, đặc khu Phú Quý đón 165.860 lượt khách, tăng 26.024 lượt so với năm 2025, trong đó có 4.862 lượt khách quốc tế. Cơ sở vật chất du lịch tiếp tục được đầu tư, sản phẩm và chất lượng phục vụ được nâng lên; công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch được quan tâm.

Hơn 3.000 người tham gia chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 tại công viên Bãi đá Ông Địa, phường Phú Thủy. Ảnh tư liệu

Từ ngày 11 - 13/6, đặc khu tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, quảng bá, xúc tiến và bảo vệ môi trường. Các hoạt động gồm lễ phát động “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, dạ hội điện ảnh, triển lãm, trưng bày sách, chiếu phim, xây dựng mã QR tại 6 điểm tham quan, khảo sát thực tế và nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch biển đảo.

Đáng chú ý, hoạt động này được bổ sung vào danh mục hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần kết nối du lịch biển đảo Phú Quý với chuỗi hoạt động chung. Theo ông Đỗ Minh Chức, địa phương xác định phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, tài nguyên biển. Các hoạt động văn hóa, du lịch góp phần quảng bá hình ảnh Phú Quý xanh, sạch, đẹp, thân thiện; đồng thời bổ sung thêm trải nghiệm văn hóa cho du khách.

Chương trình nghệ thuật bế mạc chuỗi hoạt động Chào mùa du lịch hè năm 2026

“Lượng khách của công ty tăng khoảng 30%. Dịp hè, công ty giảm giá hưởng ứng chương trình kích cầu “Người Lâm Đồng - Trải nghiệm du lịch Lâm Đồng”, thu hút nhiều đoàn từ 20 - 40 khách. Với doanh nghiệp du lịch trên đặc khu, mỗi đoàn khách đến Phú Quý là thêm cơ hội giới thiệu cảnh quan, con người và nét riêng của vùng biển đảo”, ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc Công ty TNHH Phú Quý Travel, cho biết.

Quảng bá du lịch tạo sức hút mới

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Lâm Đồng đã tổ chức 11 hoạt động, trong đó có 3 hoạt động bổ sung. Các chương trình thu hút người dân, doanh nghiệp và du khách, góp phần quảng bá hình ảnh, điểm đến và sản phẩm du lịch của tỉnh.

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Theo đánh giá, các chương trình, hoạt động du lịch ngày càng đa dạng về nội dung, mở rộng về quy mô và địa bàn, gắn với lợi thế về cảnh quan, văn hóa, thể thao, biển, đảo và các sản phẩm đặc trưng, qua đó thu hút du khách và thúc đẩy dịch vụ du lịch. Tiêu biểu, chương trình khai mạc chuỗi du lịch hè được tổ chức tại Phan Thiết, gắn với công bố quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Né; đêm bế mạc diễn ra tại Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa. Chuỗi hoạt động kéo dài 4 tháng, gồm 18 chương trình, sự kiện cấp tỉnh và hàng trăm hoạt động hưởng ứng của địa phương, doanh nghiệp. Mỗi địa bàn được khai thác theo thế mạnh riêng, từ biển, đảo, thiên nhiên đến văn hóa, thể thao và dịch vụ.

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Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” cũng được hưởng ứng rộng khắp, thu hút 23.973 người tham gia, với gần 444 triệu bước chân được ghi nhận, dẫn đầu cả nước. Hoạt động này góp phần đưa hình ảnh biển, nghỉ dưỡng và thể thao của Lâm Đồng đến đông đảo cộng đồng.

Các hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu và chuỗi sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia góp phần thu hút khách, tăng doanh thu, thúc đẩy liên kết vùng, đa dạng hóa sản phẩm và quảng bá hình ảnh du lịch Lâm Đồng.

8 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng đón khoảng 16,46 triệu lượt khách, tăng 18,98%; trong đó, khách quốc tế đạt 997.500 lượt, tăng 14,8%. Doanh thu du lịch đạt 45.588,8 tỷ đồng, tăng 22,31%. Dịp Quốc khánh 2/9 (29/8 - 2/9), toàn tỉnh đón khoảng 680.000 lượt khách, tăng 15%, doanh thu ước đạt 1.410 tỷ đồng.