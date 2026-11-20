Ngày 19/11, Ngày Văn hóa và Thương mại Romania - Việt Nam chính thức khai mạc tại Thanh Thủy, Phú Thọ. Sự kiện do Đại sứ quán Romania tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức.

Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila phát biểu tại sự kiện ngày Văn hóa và Thương mại Romania ngày 19/11. Ảnh: PH

Ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, tỉnh xác định ngoại giao văn hóa là một lĩnh vực quan trọng để quảng bá hình ảnh, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ Nguyễn Việt Dũng cho biết, những năm qua, kinh tế - xã hội địa phương có bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi hợp nhất, với không gian phát triển mới và vị trí chiến lược là trung tâm vùng.

Cùng với hệ thống hạ tầng khu công nghiệp ngày càng đồng bộ, nguồn nhân lực dồi dào và môi trường đầu tư thông thoáng, Phú Thọ xác định hội nhập kinh tế quốc tế là động lực cốt lõi để phát triển.

Theo đại diện Sở Công Thương, địa phương đánh giá cao tiềm năng và thế mạnh của doanh nghiệp Romania trong ba lĩnh vực đang có nhu cầu thu hút đầu tư.

Trước hết là công nghiệp chế biến, chế tạo, cơ khí chính xác và tự động hóa. Với thế mạnh về công nghiệp cơ khí và công nghệ tiên tiến, doanh nghiệp Romania được kỳ vọng trở thành đối tác để Phú Thọ học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội đầu tư, liên doanh, liên kết và nâng cao giá trị chuỗi sản xuất.

Ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: PH

Lĩnh vực thứ hai là năng lượng tái tạo và phát triển hạ tầng xanh. Phú Thọ mong muốn tiếp cận các giải pháp công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường từ các nhà đầu tư châu Âu, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của địa phương.

Thứ ba là thương mại và logistics, trong đó chú trọng thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh của hai nước như nông sản, thực phẩm, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, cũng như hợp tác trong công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản.

Đại diện Sở Công Thương nhận định, Romania không chỉ là thị trường tiềm năng mà còn có thể trở thành cửa ngõ để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận rộng hơn với thị trường Liên minh châu Âu (EU).

Ngược lại, Phú Thọ mong muốn trở thành điểm đến để doanh nghiệp Romania nghiên cứu cơ hội đầu tư, hợp tác sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam.

Để tăng cường hợp tác trong thời gian tới, Sở Công Thương Phú Thọ đề xuất tăng cường kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy trao đổi thông tin về nhu cầu thị trường, năng lực sản xuất, sản phẩm và cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Tỉnh Phú Thọ cũng khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch, logistics và ứng dụng công nghệ tiên tiến, ưu tiên các dự án có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Tỉnh cũng mong muốn đẩy mạnh hợp tác thương mại, tạo điều kiện để doanh nghiệp Phú Thọ giới thiệu, quảng bá các sản phẩm công nghiệp, nông sản, thực phẩm và những mặt hàng có lợi thế xuất khẩu sang thị trường Romania và EU. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nguồn hàng, công nghệ và đối tác từ Romania.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực du lịch và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Đại sứ Romania khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện thúc đẩy đối thoại, kết nối giữa doanh nghiệp Romania và Việt Nam, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến nhằm chuyển những mối quan tâm chung thành kết quả cụ thể.

Bà Đặng Thanh Tú, Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoáng nóng Việt Nam (VIHOMA), cho biết các doanh nghiệp của Hiệp hội đang xúc tiến hai sáng kiến hợp tác với phía Romania.

Sáng kiến thứ nhất là nghiên cứu, xúc tiến đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam - Romania tại một địa phương phù hợp của Việt Nam, hướng tới thu hút doanh nghiệp Romania và châu Âu trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, chế biến, sản xuất và logistics.

Khu công nghiệp Việt Nam - Romania dự kiến sẽ có diện tích 300-500 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.

Sáng kiến thứ hai là hợp tác với Đại học Bách khoa Bucharest, hỗ trợ xúc tiến thành lập Trường Cao đẳng Bách khoa Việt Nam - Romania tại Phú Thọ. Định hướng đào tạo chú trọng thực hành, chuyển giao công nghệ, trao đổi giảng viên, chuyên gia và sinh viên, gắn với nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Sự kiện còn có hoạt động trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của Phú Thọ và Romania, thu hút sự quan tâm của các đại biểu và khách tham quan.