Mở rộng không gian đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường gắn bó cộng đồng người Việt ở châu Âu

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ III Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Từ ngày 30/10-1/11, Đoàn công tác Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài do Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Trung Kiên làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Cộng hòa Séc; kết nối cộng đồng, gìn giữ bản sắc, thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại châu Âu năm 2026; Đại hội đại biểu lần thứ III Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu nhiệm kỳ 2026-2031 và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu; đồng thời thăm Trung tâm tiếng Việt Sapa, chùa Vĩnh Nghiêm và gặp gỡ Liên hiệp các Hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu.

Tăng cường gắn bó cộng đồng người Việt ở châu Âu

Phát biểu tại Lễ khai mạc “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại châu Âu năm 2026”, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, Ngày hội diễn ra sôi nổi trong không khí hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Theo bà Hà Thị Nga, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại châu Âu lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần mở rộng không gian đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường gắn bó đồng bào ta ở châu Âu với quê hương, đất nước và các cộng đồng người Việt Nam trên thế giới.

Thay mặt Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Hoàng Đình Thắng trao tiền ủng hộ Quỹ vì người nghèo cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc cung cấp)

Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga mong muốn, bà con kiều bào tại châu Âu tiếp tục củng cố đoàn kết, tăng cường kết nối và nâng cao vai trò của các hội đoàn trong công tác đối ngoại nhân dân, hội nhập, giữ gìn tiếng Việt và truyền bá bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ, phát huy mạnh mẽ trí tuệ của kiều bào cùng hướng về quê hương, đất nước.

Theo ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Trưởng Ban tổ chức, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại châu Âu năm 2026” nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bà con tại châu Âu. Đây là dịp để gặp gỡ, thắt chặt tình đồng bào và giới thiệu với bạn bè quốc tế âm nhạc, nghệ thuật truyền thống, áo dài cùng ẩm thực Việt Nam, cũng như góp phần tăng cường liên kết, tạo ra sức mạnh chung và nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt tại các nước ở châu Âu.

Đánh giá cao Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu đã tổ chức sự kiện văn hóa ý nghĩa, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên tin tưởng, Ngày hội Đại đoàn kết sẽ tiếp tục được tổ chức, lan tỏa tại nhiều thành phố, quốc gia khác ở châu Âu và các khu vực khác trên thế giới.

“Đoàn kết trong sự đa dạng sẽ tạo thêm sức mạnh để cộng đồng phát triển, bảo tồn văn hóa, khẳng định vị thế và nhận được sự tôn trọng của xã hội sở tại”, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh.

Xây dựng cộng đồng người Việt đoàn kết, hội nhập thành công

Trong hai ngày 31/10 và 1/11, tại Cộng hòa Séc đã diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ III Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu nhiệm kỳ 2026-2031, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đại diện các Hội thành viên tại 24 quốc gia trong khu vực châu Âu cùng 5 hội viên tập thể thuộc Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại châu Âu năm 2026 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Đại hội đã thông qua Điều lệ sửa đổi, quyết định đổi tên tổ chức từ “Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu” thành “Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 74 thành viên. Ông Hoàng Đình Thắng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu nhiệm kỳ 2026-2031; bầu 6 Phó Chủ tịch và 8 Ủy viên Ban Thường vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu nhiệm kỳ 2026-2031 khẳng định, Liên hiệp Hội đặt mục tiêu tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức thành viên. Công tác dành cho thế hệ trẻ, kết nối doanh nhân, trí thức và huy động nguồn lực cộng đồng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm.

Với tinh thần “Đoàn kết-Đổi mới-Phát triển”, Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam, tổ chức hội đoàn và chính quyền sở tại, qua đó góp phần xây dựng cộng đồng người Việt đoàn kết, hội nhập thành công và ngày càng nâng cao vị thế trong xã hội.

Chúc mừng thành công của Đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên đánh giá cao những thành tựu mà Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu đã đạt được, đặc biệt từ sau Đại hội lần thứ II. Liên hiệp Hội không chỉ phát triển số lượng thành viên mà còn từng bước khẳng định vai trò là một diễn đàn chung để các hội đoàn gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối, phối hợp triển khai các hoạt động phong phú, đa dạng dành cho cộng đồng với quy mô cấp quốc gia và khu vực.

Đồng thời, Liên hiệp Hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống cộng đồng như nâng cao hiểu biết về chính sách pháp luật, hội nhập, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống tín ngưỡng tâm linh cho cộng đồng, đẩy mạnh việc dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ, cũng như đã phát động triển khai nhiều hoạt động xã hội, thiện nguyện hỗ trợ đồng bào trong nước và tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia châu Âu.

Nhấn mạnh đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên mong rằng, bên cạnh việc tiếp tục chăm lo đời sống cộng đồng và củng cố tổ chức hội đoàn, Liên hiệp Hội sẽ tăng cường thúc đẩy kết nối trí thức, chuyên gia, doanh nhân và thế hệ trẻ gốc Việt; khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các mô hình phát triển hiệu quả với trong nước.

Đại hội lần thứ III Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp Hội. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp Hội, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam nhấn mạnh, với sự am hiểu cả Việt Nam và nước sở tại, bà con có điều kiện thuận lợi để thúc đẩy giao lưu nhân dân, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đồng thời tham gia đóng góp tri thức, kinh nghiệm cho sự phát triển của đất nước.

Đại sứ Dương Hoài Nam mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau hội nhập thành công, giữ gìn bản sắc Việt và tiếp tục là những nhịp cầu hữu nghị bền vững giữa Việt Nam và các nước.

Bảo tồn và phát huy tiếng Việt ở nước ngoài

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên thăm và tặng sách cho .Trung tâm tiếng Việt Sapa. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Séc, đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã đến thăm Trung tâm tiếng Việt Sapa.

Thông tin với Đoàn về quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm tiếng Việt Sapa, bà Lê Hồng Nhung, Trưởng ban Giáo dục Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cho biết, Trung tâm dạy tiếng Việt Sapa ra đời sớm nhất và là 1 trong 7 trung tâm tiếng Việt có tiếng hiện nay tại Cộng hòa Séc. Trải qua nhiều khó khăn từ những ngày đầu thành lập, hiện nay Trung tâm đã mở được nhiều lớp học, thu hút đông đảo học sinh tham gia, nhất là các khóa vào mùa hè.

Theo bà Lê Hồng Nhung, Ban Giáo dục Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cùng một số giáo viên đang xúc tiến biên soạn bộ giáo trình, tài liệu giảng dạy tiếng Việt song ngữ Việt-Séc nhằm giúp thế hệ trẻ thứ hai, thứ ba tiếp cận tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên, hiệu quả, đồng thời hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và truyền thống dân tộc.

Bà Lê Hồng Nhung đề nghị, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục cung cấp thêm sách giáo khoa, học liệu, tổ chức tập huấn chuyên môn và hỗ trợ xây dựng chương trình giảng dạy phù hợp với đặc thù của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc.

Đánh giá cao nỗ lực bền bỉ của các thầy cô và khẳng định ý nghĩa lâu dài của công tác bảo tồn và phát huy tiếng Việt ở nước ngoài, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh, Ủy ban sẽ tiếp tục hỗ trợ về sách, tài liệu và các hoạt động giảng dạy tiếng Việt trong phạm vi điều kiện cho phép, đồng thời sẽ chuyển các đề xuất khác tới những bộ, ngành và cơ quan chức năng liên quan để nghiên cứu, xem xét, phù hợp với tình hình chung.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng sách tiếng Việt cho Trung tâm Tiếng Việt Sapa, góp phần bổ sung nguồn học liệu và khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh.

Thăm chùa Vĩnh Nghiêm tại Trung tâm Sapa

Trao đổi với Đoàn công tác, Giáo thọ sư Thích Thanh Tịnh cho biết chùa Vĩnh Nghiêm Praha, một trong 22 cơ sở thờ tự Phật giáo tại Séc, được khánh thành vào năm 2008 tại Trung tâm thương mại Sapa và đến nay không chỉ là chốn nương tựa tâm linh, mà đã trở thành cầu nối văn hóa và tinh thần Việt Nam giữa lòng châu Âu.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên trao đổi với Giáo thọ sư Thích Thanh Tịnh. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Thời gian qua, chùa Vĩnh Nghiêm Praha đã tổ chức các khóa tu mùa hè, qua đó góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, gia đình, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt cho các thế hệ sau. Giáo thọ sư Thích Thanh Tịnh mong muốn, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục mở rộng các chương trình như Trại hè, đoàn đi thăm quân dân huyện đảo Trường Sa…, nhấn mạnh đây là những sự kiện thường niên rất ý nghĩa, được bà con hưởng ứng, mong đợi.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên bày tỏ vui mừng khi đến thăm, tìm hiểu về các hoạt động của Chùa; nhấn mạnh vai trò của Chùa trong việc duy trì đời sống tín ngưỡng, tâm linh cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Trung Kiên mong muốn thời gian tới, Chùa sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo trong đời sống cộng đồng, trở thành điểm tựa, nơi nương náu về tinh thần, nhất là giúp thế hệ trẻ duy trì được bản sắc Việt và ngày càng gắn bó với cội nguồn dân tộc.

Nhân rộng các mô hình kinh doanh thành công và tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới

Tham dự cuộc gặp với Đoàn công tác có ông Nguyễn Thái Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Séc cùng các đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp và một số doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu.

Đoàn công tác có buổi gặp gỡ, làm việc với Liên hiệp các Hội Doanh nhân Việt Nam tại châu Âu.

Ông Nguyễn Thái Ngọc cho biết thời gian qua, Liên hiệp các Hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu đã liên tục phát triển thành viên, trở thành Diễn đàn để các doanh nghiệp người Việt tại châu Âu kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình kinh doanh thành công và tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới.

Một trong số các hoạt động trọng tâm của Liên hiệp các Hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu là tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu. Diễn đàn lần thứ 14 được tổ chức từ ngày 24-26/10/2025 tại thủ đô Bucharest, Rumani và năm 2027 dự kiến sẽ tổ chức tại Slovakia.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc bày tỏ tự hào trước những thành tựu phát triển của đất nước thời gian qua, ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài và mong muốn thời gian tới, các chính sách thu hút đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực sẽ ngày càng thông thoáng, thuận lợi hơn nữa.

Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Trung Kiên bày tỏ trân trọng những đóng góp của các doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào tại châu Âu, chia sẻ những trăn trở về việc chuyển giao kinh doanh cho thế hệ sau và khẳng định Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẵn sàng hỗ trợ kết nối, triển khai các công việc cụ thể phục vụ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu 2027.

Trong các cuộc gặp gỡ, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Trung Kiên trân trọng mời bà con về tham dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2026.