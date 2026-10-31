Mở rộng khoảng 45km Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Dự án gồm hai đoạn Thạch Hà - Cẩm Bình và Kỳ Văn - Vũng Áng trên Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh sẽ được mở rộng lên 4 làn xe, dự kiến khởi công vào năm 2027 và hoàn thành năm 2029.

Hình ảnh Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được duy tu, bảo trì.

Đoạn Thạch Hà - Cẩm Bình thuộc tuyến tránh TP Hà Tĩnh cũ dài hơn 16km với điểm đầu tại Km0 (xã Thạch Hà) và điểm cuối tại khoảng Km 16+326 (xã Cẩm Bình).

Đoạn Kỳ Văn - Vũng Áng thuộc tuyến tránh thị xã Kỳ Anh cũ dài gần 29km với điểm đầu tại khoảng Km 560+830 (xã Kỳ Văn) và kết thúc tại Km 589+660 (phường Vũng Áng).

Theo phương án được phê duyệt, dự án sẽ mở rộng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến, nâng quy mô từ 2 làn xe lên 4 làn xe.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản phù hợp với tuyến đường hiện hữu đang khai thác, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Công trình thuộc dự án nhóm B, thực hiện theo hình thức đầu tư công với sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng.

Cục Đường bộ Việt Nam được giao làm chủ đầu tư bước lập dự án, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Bộ Xây dựng xem xét, quyết định đầu tư theo quy định.

Việc mở rộng các đoạn tuyến nhằm từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn trên Quốc lộ 1, nâng cao năng lực thông hành và hiệu quả khai thác tuyến đường, giảm chi phí vận tải và thời gian lưu thông.