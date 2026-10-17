Mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ bưu chính ở vùng khó khăn

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Tổ 3 (Đoàn ĐBQH: TP. Hải Phòng, Lạng Sơn và Hà Tĩnh). Ảnh: Lâm Hiển

Cuối giờ sáng 17/10, Tổ 3 (gồm Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn và Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh) thảo luận tại tổ về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi); và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Không để người dân phải trả thêm tiền khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Góp ý dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi), ĐBQH Lê Thành Đông (Hà Tĩnh) đề nghị làm rõ trách nhiệm của Nhà nước và doanh nghiệp trong cung ứng dịch vụ bưu chính, đặc biệt là việc hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại các điểm phục vụ đa năng.

Theo đại biểu, Điều 26 dự thảo luật quy định các điểm phục vụ đa năng trên mạng bưu chính công cộng được tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Dự thảo cũng yêu cầu công khai danh mục, giá dịch vụ nhưng chưa phân định rõ hoạt động hỗ trợ thuộc trách nhiệm phục vụ của Nhà nước với dịch vụ bổ sung có thu tiền, cũng như chủ thể chịu chi phí.

Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng Lê Ngọc Châu, Tổ trưởng Tổ 3, điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Lâm Hiển

Đại biểu Lê Thành Đông cho rằng, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm thời gian, chi phí và tạo thuận lợi cho người dân. Trong khi đó, những người cần được hỗ trợ thường là người cao tuổi, người khuyết tật hoặc thiếu thiết bị, kỹ năng số.

"Nếu các đối tượng này phải trả thêm tiền chỉ để được hướng dẫn kê khai, tải tài liệu và nộp hồ sơ, thì khó khăn về khả năng tiếp cận công nghệ sẽ chuyển thành gánh nặng tài chính", đại biểu nói.

Theo đại biểu, yêu cầu công khai giá mới giải quyết vấn đề minh bạch, chưa bảo đảm tính hợp lý của việc thu tiền. Đáng lo ngại hơn, nếu sử dụng dịch vụ có thu tiền trở thành điều kiện trên thực tế để thực hiện thủ tục hành chính, mục tiêu tạo thuận lợi cho người dân sẽ không đạt được.

ĐBQH Lê Thành Đông (tỉnh Hà Tĩnh) phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Vì vậy, đại biểu đề nghị quy định rõ người dân phải có kênh hướng dẫn, hỗ trợ cơ bản miễn phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Những dịch vụ tiện ích bổ sung, như chuyển phát hồ sơ hoặc kết quả đến địa chỉ theo yêu cầu, phải dựa trên sự lựa chọn tự nguyện, không được trở thành điều kiện để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với nhiệm vụ Nhà nước giao, đặt hàng hoặc thuê doanh nghiệp thực hiện, ông đề nghị xác định rõ cơ chế thanh toán, không thu thêm tiền của người dân đối với cùng nội dung đã được ngân sách chi trả.

Bảo đảm dịch vụ bưu chính đến vùng khó khăn

Liên quan đến mạng bưu chính công cộng tại Điều 24, đại biểu Lê Thành Đông cho rằng dự thảo mới tập trung quy định việc bố trí quỹ đất cho công trình bưu chính, chưa làm rõ trách nhiệm rà soát nhu cầu và duy trì các điểm phục vụ tại khu vực khó khăn.

Dẫn thực tế Hà Tĩnh có 278 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, gồm 230 điểm bưu điện văn hóa xã và 48 bưu cục, đại biểu cho rằng việc duy trì mạng lưới tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu của người dân.

Tuy nhiên, tại những khu vực hiệu quả kinh doanh thấp, việc duy trì các điểm phục vụ có thể gặp khó khăn nếu thiếu cơ chế phối hợp giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp.

Đại biểu đề nghị bổ sung trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong rà soát, bố trí quỹ đất phù hợp quy hoạch; đồng thời chỉ đạo doanh nghiệp được giao quản lý, khai thác mạng bưu chính công cộng rà soát, duy trì và phát triển các điểm phục vụ theo nhu cầu thực tế, ưu tiên khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Lâm Hiển

Làm rõ trách nhiệm bồi thường khi dữ liệu khách hàng bị rò rỉ

Một vấn đề khác được đại biểu Lê Thành Đông lưu ý là trách nhiệm của doanh nghiệp khi xảy ra sự cố dữ liệu bưu chính.

Theo đại biểu, Điều 39 dự thảo luật mới quy định doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp khắc phục, hạn chế thiệt hại phát sinh từ sự cố dữ liệu, nhưng chưa thể hiện rõ trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại đã xảy ra do vi phạm nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu.

Trong khi đó, Điều 47 chủ yếu quy định bồi thường khi bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi, chưa làm rõ trách nhiệm trong trường hợp thông tin khách hàng bị rò rỉ và bị lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đại biểu đề nghị bổ sung trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu bưu chính gây ra. Doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm bảo toàn, cung cấp thông tin, chứng cứ để xác định nguyên nhân và giải quyết yêu cầu bồi thường theo quy định pháp luật.

Đồng thời, đại biểu kiến nghị rà soát Điều 47, làm rõ giới hạn bồi thường đối với bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi không áp dụng cho thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu.

Theo đại biểu, những điều chỉnh này sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi của người sử dụng dịch vụ, đồng thời xác định rõ hơn trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo vệ thông tin khách hàng.