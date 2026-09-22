Mở rộng kết nối việc làm, thêm cơ hội cho người lao động

"Ngày hội việc làm năm 2026" tại Phường Tân Hải.

Kết nối trực tiếp với doanh nghiệp

Ngày 12/9/2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM phối hợp với UBND phường Tân Hải tổ chức “Ngày hội việc làm năm 2026” tại trụ sở UBND phường.

Phát biểu tại ngày hội, ông Dương Quang Tấn, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hải cho biết, chương trình tạo điều kiện để người lao động tìm được việc làm phù hợp, nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống. Người lao động có cơ hội tiếp cận nhiều vị trí việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn, độ tuổi và nhu cầu cá nhân.

Ông Mai Văn Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, nhấn mạnh Trung tâm chú trọng kết nối đúng người, đúng việc, phù hợp với năng lực và nhu cầu của người lao động. Sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực, quy mô khác nhau giúp người lao động tiếp cận trực tiếp các vị trí tuyển dụng, tìm hiểu yêu cầu công việc, nâng cao kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm.

Tại ngày hội, nhiều doanh nghiệp mang đến các vị trí tuyển dụng với mức thu nhập và điều kiện làm việc đa dạng. FPT Telecom tuyển nhân viên kinh doanh, kỹ thuật viên bảo trì với mức thu nhập từ 8-25 triệu đồng/tháng. Công ty TNHH Quốc tế Allwells Việt Nam tuyển 500 công nhân.

Bên cạnh việc làm trong nước, ngày hội còn giới thiệu cơ hội làm việc tại thị trường nước ngoài. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ SOLEX tuyển 20 kỹ sư làm việc tại Nhật Bản, với mức thu nhập trên 36 triệu đồng/tháng, cùng chính sách hỗ trợ học tiếng Nhật, chỗ ở miễn phí và định hướng phát triển lâu dài.

Lao động phổ thông cũng có thêm lựa chọn việc làm ở nước ngoài. Công ty Cổ phần Phát triển giáo dục và nhân lực quốc tế Bình Minh tuyển 50 người làm việc tại Hy Lạp trong các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, cơ khí, nhà hàng - khách sạn và chế biến thực phẩm, với mức lương cơ bản 29 triệu đồng/tháng.

Không chỉ kết nối việc làm, ngày hội còn cung cấp thông tin về chính sách việc làm, học nghề, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội và chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Người lao động được hướng dẫn nhận diện, phòng tránh các rủi ro liên quan đến lừa đảo việc làm, tuyển dụng.

Mở rộng kênh hỗ trợ người lao động

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM cho biết, trong tháng 9/2026, Trung tâm tổ chức 13 phiên giao dịch việc làm. Trong đó, 7 phiên được tổ chức tại Trụ sở chính và các Điểm tiếp nhận Bảo hiểm thất nghiệp - Giới thiệu việc làm, 3 phiên tại Trụ sở 2 và 3 phiên tại Trụ sở 3.

Theo kế hoạch, Trung tâm dự kiến tư vấn, giới thiệu việc làm cho 48.900 lượt người; giới thiệu việc làm cho 3.010 lượt người, phấn đấu hơn 30% người được giới thiệu nhận việc. Cùng với đó, Trung tâm tổ chức 5 buổi tư vấn kỹ năng tìm việc cho người lao động, cập nhật chính sách, pháp luật cho doanh nghiệp và tư vấn cho 100% người có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đoàn viên, thanh niên xã Phú Hòa Đông tham gia chương trình "Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn" năm 2026.

“Chúng tôi tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, cập nhật thông tin tuyển dụng trên website, fanpage, Zalo OA, các nhóm Zalo và ứng dụng việc làm để người lao động, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin”, bà Thục chia sẻ.

Hoạt động kết nối cung - cầu lao động được triển khai qua các phiên giao dịch việc làm, tư vấn và giới thiệu việc làm trực tiếp tại các trụ sở, chi nhánh, điểm tiếp nhận. Trung tâm đồng thời chú trọng hỗ trợ việc làm phù hợp cho thanh niên và các nhóm lao động yếu thế như hộ nghèo, cận nghèo, bộ đội xuất ngũ, người sau cai nghiện.

Giải quyết bảo hiểm thất nghiệp gắn với việc làm và hỗ trợ học nghề

Trong tháng 9/2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM tiếp tục tăng cường thu thập, xử lý thông tin thị trường lao động, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ phân tích, dự báo cung - cầu lao động. Đây là cơ sở để nâng cao hiệu quả tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ người lao động tiếp cận các cơ hội việc làm phù hợp.

Bà Thục cho biết, cùng với giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư vấn, hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; rà soát điều kiện, bảo đảm 100% hồ sơ đủ điều kiện được hỗ trợ đúng thời gian quy định. Thông tin về khóa học, thời gian khai giảng được cập nhật trên phần mềm học nghề để người lao động chủ động lựa chọn chương trình phù hợp.

Đối với bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm tiếp tục tiếp nhận, xử lý hồ sơ, theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc và hướng dẫn người lao động nộp hồ sơ trực tuyến, không để hồ sơ trễ hạn. Trung tâm phối hợp với Bảo hiểm xã hội TPHCM trong chi trả, thu hồi trợ cấp thất nghiệp hưởng không đúng quy định, đồng thời tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người lao động.

Qua đó, việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được gắn với tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề, góp phần giúp người lao động nâng cao kỹ năng, tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp và từng bước ổn định việc làm.