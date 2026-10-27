Mở rộng kết nối thương mại Việt - Trung

Đại diện các doanh nghiệp đến từ châu Văn Sơn (Trung Quốc) tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp của tỉnh Tuyên Quang tại Hội nghị kết nối giao thương được tổ chức tại tỉnh.

Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Theo báo cáo của ngành Công Thương, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh trong 10 tháng năm 2026 ước đạt 773,21 triệu USD, tăng 16,86% so với cùng kỳ năm 2025 và bằng 140,58% kế hoạch năm. Kim ngạch cả năm 2026 ước đạt 855,86 triệu USD. Đây là những con số cho thấy hoạt động giao thương qua cửa khẩu tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn gắn với cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Thiên Bảo và các cửa khẩu song phương Xín Mần - Đô Long, Săm Pun - Điền Bồng. Danh mục hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh khá phong phú, từ các loại khoáng sản như antimon đến các mặt hàng nông sản như chè vàng, chè xanh, vải thiều, chuối tươi, củ lạc, tinh bột sắn. Ở chiều ngược lại, nguồn năng lượng điện, thiết bị thủy điện, linh kiện máy móc, nguyên liệu nhôm hợp kim được nhập khẩu thông suốt, phục vụ đắc lực cho công nghiệp chế tạo nội tỉnh.

Bên cạnh thúc đẩy hoạt động giao thương, tỉnh Tuyên Quang đặc biệt quan tâm cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu. Những nỗ lực này được ghi nhận khi tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đạt kết quả “Tốt” trong Chỉ số đánh giá năng lực tận dụng Hiệp định thương mại tự do (FTA Index) năm 2025, xếp thứ 2 toàn quốc.

Song song với cải cách thể chế, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối cũng đang được đầu tư đồng bộ với tiến độ khẩn trương. Tỉnh đang tập trung hoàn thành dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) và triển khai giai đoạn 2 đoạn kết nối trực tiếp từ Tân Quang đến cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.

Tăng cường kết nối doanh nghiệp

Là địa phương có tiềm năng kinh tế dồi dào, Tuyên Quang sở hữu các vùng nguyên liệu nông - lâm sản hàng hóa quy mô lớn và hàng loạt sản phẩm đặc trưng được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 đến 5 sao. Để biến tiềm năng thành động lực, ngành công thương tỉnh đã tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp.

Nổi bật là liên tiếp trong ngày 24-10 vừa qua, Sở Công Thương đã tổ chức thành công chuỗi 4 sự kiện đối ngoại kinh tế lớn, bao gồm 2 cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Cục Thương vụ châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam và Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); 1 hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp hai nước và khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung năm 2026.

Tại các cuộc hội đàm, các bên đã đi đến thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có việc thống nhất thiết lập cơ chế thường xuyên trao đổi thông tin để nắm bắt tình hình xuất nhập khẩu, chủ động điều tiết hàng hóa của doanh nghiệp vào các vụ cao điểm thu hoạch nông sản tươi nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu. Đồng thời, các cơ quan quản lý thương mại hai bên nhất trí phối hợp đồng bộ các giải pháp đơn giản hóa thủ tục kiểm tra, kiểm dịch, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp hai địa phương xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực chế biến sâu nông - lâm sản, năng lượng sạch, công nghiệp phụ trợ và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Tại Hội nghị kết nối giao thương, các doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm đối tác. Hội nghị ghi nhận việc ký kết 10 biên bản ghi nhớ hợp tác và thỏa thuận thương mại. Đây là cơ sở để các đơn vị tiếp tục trao đổi, cụ thể hóa nội dung hợp tác và tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường.

Đặc biệt, riêng đối với sự kiện Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Tuyên Quang) năm 2026 đang diễn ra tại Khu Liên hợp thể thao tỉnh (phường Hà Giang 1) là điểm nhấn thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại với quy mô 300 gian hàng, gồm 250 gian hàng của Việt Nam và 50 gian hàng của Trung Quốc.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với các địa phương phía Trung Quốc; đẩy mạnh kết nối thương mại, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.