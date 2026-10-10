Mở rộng kết nối, quảng bá điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim quốc tế Busan

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, chủ trì lễ khai trương. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan.

Dự sự kiện có nhiều vị khách đặc biệt, trong đó có Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Busan Park Kwang-su; nhà sản xuất, CEO, Chủ tịch Center Stage Productions (CSP) Co., Philippines Brillante Ma Mendoza; đồng sáng lập, Giám đốc Nghệ thuật và Điều hành Liên hoan phim Quốc tế Véoul về điện ảnh châu Á Jean-Marc Thérouanne; Giám đốc Phân cục điện ảnh, Âm nhạc và Nghệ thuật thuộc Cục Phát triển, Khai thác và Nâng cao Năng lực Văn hóa, Bộ Văn hóa Indonesia Irini Dewi Wanti.

TS Ngô Phương Lan cùng ông Park Kwang Su - Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Busan và khách mời dự buổi khai trương gian hàng điện ảnh Việt Nam.

Ngay sau lễ khai trương, gian hàng thu hút đông đảo nhà sản xuất, nhà làm phim và đối tác quốc tế đến tìm hiểu, trao đổi cơ hội hợp tác. Ông Kim Dong Ho, cựu Chủ tịch BIFF, nhà hoạt động điện ảnh có uy tín quốc tế của Hàn Quốc đã đến thăm gian hàng.

Mở cửa từ ngày 10 - 13/10 tại gian B4, BEXCO, gian hàng điện ảnh Việt Nam giới thiệu tổng quan về điện ảnh Việt Nam, các hoạt động của VFDA và Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF). Trọng tâm không chỉ là quảng bá tác phẩm, sự kiện và hình ảnh đất nước, mà còn kết nối đối tác trong sản xuất, đồng sản xuất, phát hành phim và đưa đoàn phim quốc tế đến Việt Nam quay phim.

Nhiều vị khách đặc biệt là những người làm điện ảnh uy tín và bạn bè quốc tế đến thăm, giao lưu tại khu giới thiệu điện ảnh Việt Nam.

Hệ thống hình ảnh, video và ấn phẩm cung cấp thông tin về các dự án, hoạt động điện ảnh nổi bật, chương trình DANAFF V, các sáng kiến phát triển tài năng và dự án phim. Hình ảnh Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội và Đà Nẵng, giúp đối tác quốc tế tìm hiểu thêm về văn hóa, cảnh quan và tiềm năng lựa chọn bối cảnh quay phim tại Việt Nam.

Gian hàng đồng thời giới thiệu môi trường sản xuất, khả năng hỗ trợ đoàn phim và chỉ số thu hút sản xuất phim (Production Attraction Index – PAI), cung cấp thêm cơ sở để các đối tác tìm hiểu điều kiện triển khai dự án. Qua những cuộc gặp trực tiếp tại ACFM, VFDA hướng tới xác định nhu cầu, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các cơ hội hợp tác cụ thể.

Cận cảnh gian trưng bày điện ảnh Việt Nam.

DANAFF, sáng kiến do VFDA phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức từ năm 2023, là một trọng tâm quảng bá tại Busan. Qua bốn kỳ tổ chức, DANAFF từng bước phát triển thành không gian gặp gỡ giữa điện ảnh Việt Nam, điện ảnh châu Á và các đối tác quốc tế, đồng thời mở rộng hoạt động phát triển tài năng, dự án phim và kết nối công nghiệp điện ảnh.

Giới thiệu DANAFF tại BIFF 2026 góp phần đưa hình ảnh Đà Nẵng đến gần hơn với mạng lưới điện ảnh quốc tế, mở rộng quan hệ với các nhà làm phim, chuyên gia, tổ chức điện ảnh và đối tác tiềm năng. VFDA hướng tới phát triển DANAFF không chỉ là sự kiện thường niên, mà còn là nền tảng kết nối chuyên môn, hỗ trợ phát triển dự án và thúc đẩy hợp tác trong khu vực.

Cùng với thông tin về DANAFF, Hà Nội, Đà Nẵng và các địa điểm quay phim tại Việt Nam, gian hàng giới thiệu những điều kiện cần thiết để đối tác quốc tế tiếp cận điện ảnh Việt Nam trên nhiều phương diện: tác phẩm, tài năng, dự án, sự kiện và năng lực sản xuất.

Đoàn Việt Nam trong ngày khai trương gian hàng.

Trong thời gian diễn ra ACFM, đại diện VFDA tiếp tục gặp gỡ nhà sản xuất, đơn vị phát hành, tổ chức điện ảnh, liên hoan phim và đối tác quốc tế để trao đổi về hợp tác sản xuất, đồng sản xuất, phát hành và cơ hội đưa các dự án nước ngoài đến quay tại Việt Nam.

Hiệu quả xúc tiến không chỉ được đo bằng số lượng khách tham quan hay mức độ nhận diện tại sự kiện, mà còn ở khả năng duy trì đối thoại, tiếp tục trao đổi sau các cuộc gặp và từng bước hình thành dự án hợp tác cụ thể.

Theo VFDA, việc tổ chức gian hàng điện ảnh Việt Nam tại BIFF 2026 nằm trong định hướng duy trì sự hiện diện có trọng điểm của Hiệp hội tại các thị trường điện ảnh quốc tế. Sau Busan, VFDA dự kiến tiếp tục hoạt động xúc tiến tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo vào cuối tháng 10/2026.