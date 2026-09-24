Mở rộng kết nối, nâng cao chất lượng đào tạo
Sáng 24/9, Phân hiệu Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tại Quảng Trị tổ chức lễ khai giảng khóa 51, năm học 2026-2027; đồng thời ký kết biên bản hợp tác giữa Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và Báo và phát thanh và truyền hình Quảng Trị.
Năm học 2026-2027, Phân hiệu Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tại Quảng Trị chào đón 49 tân sinh viên khóa 51. Đây là bước khởi đầu để các sinh viên tiếp cận kiến thức pháp luật một cách hệ thống; đồng thời từng bước hình thành phương pháp tư duy, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
Qua đó, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc trong bối cảnh đời sống xã hội ngày càng đặt ra nhiều vấn đề cần được nhìn nhận và giải quyết trên cơ sở pháp luật.
Tại lễ khai giảng, nhà trường công bố quyết định và khen thưởng tân sinh viên có thành tích cao trong tuyển sinh đầu vào. Đây không chỉ là sự ghi nhận kết quả học tập của sinh viên mà còn là động lực để các em tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm trong suốt quá trình học tập, rèn luyện tại trường.
Dịp này, Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị đã ký kết biên bản hợp tác. Việc tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo và cơ quan báo chí nhằm đưa tri thức pháp luật đến gần hơn với đời sống, đồng thời lồng ghép thực tiễn báo chí, truyền thông và đời sống xã hội vào quá trình đào tạo.
Sự phối hợp giữa hai đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân bằng các hình thức thông tin phù hợp.
Lễ khai giảng năm học mới cùng với việc mở rộng quan hệ hợp tác cũng cho thấy định hướng gắn đào tạo với thực tiễn, tăng cường kết nối giữa nhà trường và các cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tạo thêm môi trường để sinh viên phát triển kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong thời gian tới.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/giao-duc/202609/mo-rong-ket-noi-nang-cao-chat-luong-dao-tao-fe31695/