Mở rộng kết nối không gian hợp tác ASEAN - Trung Quốc

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ viện Trung Quốc Đinh Tiết Tường cùng lãnh đạo, đại diện các nước tham dự Hội chợ và Hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23 - Ảnh: VGP.

Đang diễn ra tại TP Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc), Hội chợ và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO và CABIS) lần thứ 23 mang ý nghĩa chiến lược khi đánh dấu cột mốc 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và ASEAN.

Mang chủ đề "Chia sẻ cơ hội 3.0, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp", sự kiện năm nay định vị 2026 chính là năm then chốt để đẩy nhanh thực hiện Nghị định thư nâng cấp Khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc phiên bản 3.0.

Phát biểu tại phiên khai mạc ngày 17/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhận định CAEXPO và CABIS đang lột xác, vượt qua vai trò xúc tiến thương mại đơn thuần để trở thành nền tảng kết nối năng lực phát triển toàn diện, đưa các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và kinh tế xanh vào vị trí trọng tâm trong hợp tác Trung Quốc - ASEAN.

Động lực cho sự chuyển dịch chiến lược này xuất phát từ chính sức mạnh của dòng chảy thương mại hiện hữu. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh hợp tác đầu tư Việt Nam - Trung Quốc đang đóng góp động lực to lớn vào mạng lưới kết nối thị trường khu vực.

Chỉ tính riêng trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc đã đạt mức 216 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Đi kèm với đó là mạng lưới hơn 7.000 dự án FDI từ Trung Quốc đang hiện diện tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 37 tỷ USD.

"Việt Nam mong muốn tiếp tục đóng góp nhiều hơn để mở rộng không gian hợp tác ASEAN - Trung Quốc, vì sự thịnh vượng chung," Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu.

Với tinh thần đó, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đã nêu bật bốn định hướng chiến lược nhằm mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc. Bước đi cốt lõi đầu tiên là sớm đưa Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc 3.0 vào thực tiễn thông qua việc đơn giản hóa thủ tục và không ngừng mở rộng ranh giới thị trường.

Đi liền với đó là bài toán cân bằng, bền vững hóa dòng chảy thương mại và đầu tư song phương, tập trung gắn kết khối doanh nghiệp trong các lĩnh vực tiên phong như nông nghiệp xanh, năng lượng sạch.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại Lễ khai mạc - Ảnh: VGP.

Trong bối cảnh kỷ nguyên mới, bài toán kết nối đòi hỏi sự nâng cấp toàn diện trên cả hai mặt trận "cứng" và "mềm". Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đề nghị định hướng chiến lược thứ ba là ưu tiên hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông đa phương thức xuyên biên giới nhằm định hình một chuỗi cung ứng khu vực ổn định, hiệu quả.

Cuối cùng, hai bên cần bứt phá về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, khai thác tối đa sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử cùng logistics thông minh nhằm kiến tạo một hệ sinh thái công nghệ an toàn, bao trùm.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự Lễ khai trương Khu gian hàng Việt Nam - Ảnh: VGP.

Khẳng định việc cùng tạo giá trị, nâng cao năng lực và chia sẻ thành quả chính là động lực cốt lõi đưa quan hệ song phương tiến xa hơn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đúc kết trong phát biểu của mình bằng thông điệp: "Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng".