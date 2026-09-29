Mở rộng kết nối học thuật và nghiên cứu quốc tế
Chiều 29/9, tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), GS. David MacMillan, Đại học Princeton (Hoa Kỳ), chủ nhân Giải Nobel Hóa học năm 2021 giao lưu, chia sẻ với sinh viên, giảng viên, các nhà nghiên cứu và cộng đồng khoa học trên địa bàn thành phố.
Tại chương trình, GS. David MacMillan chia sẻ những góc nhìn về các hướng nghiên cứu mới trong hóa học, đồng thời trao đổi với sinh viên và cộng đồng nghiên cứu về hành trình khám phá tri thức, đổi mới sáng tạo và những cơ hội nghiên cứu trong lĩnh vực hóa học, khoa học sự sống và khám phá thuốc.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động giao lưu học thuật, chương trình góp phần kết nối chuyên gia trong nước và quốc tế trao đổi những hướng nghiên cứu cùng quan tâm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong tương lai.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mo-rong-ket-noi-hoc-thuat-va-nghien-cuu-quoc-te-3353552.html