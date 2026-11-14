Mở rộng kết nối hàng không, tạo dư địa cho tăng trưởng hai con số

Chuẩn bị năng lực vận tải đón nhu cầu tăng trưởng

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đặt ra bài toán chuẩn bị năng lực vận tải cho sản xuất, kinh doanh và đi lại. Với hàng không, bổ sung tàu bay, đào tạo nhân lực và phát triển đường bay đều đòi hỏi thời gian. Khả năng đáp ứng thị trường phụ thuộc vào những quyết định đầu tư được triển khai từ trước.

Vietnam Airlines khai trương đường bay Hà Nội-Amsterdam ngày 16/6/2026, với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần bằng Airbus A350. Ảnh: VNA

Theo Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng), vận chuyển quốc tế trong chín tháng năm 2026 đạt 39,2 triệu lượt khách và 1,1 triệu tấn hàng hóa. Mức tăng tương ứng là 14% và 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu gia tăng ở cả hành khách và hàng hóa, gắn với hoạt động du lịch, giao thương giữa Việt Nam với các thị trường.

Khả năng đáp ứng của hàng không có ý nghĩa đối với nhiều ngành kinh tế. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), khách đến bằng đường hàng không chiếm 84,3% tổng lượng khách quốc tế năm 2025. Việc mở rộng nguồn khách du lịch vì thế gắn chặt với năng lực vận chuyển và mức độ thuận tiện của hành trình tới Việt Nam.

Trong thương mại, lợi thế giao nhận nhanh giúp hàng không phục vụ những chuỗi cung ứng có yêu cầu cao về thời gian. Báo cáo thường niên 2026 của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) cho biết mỗi năm, hàng không vận chuyển hàng hóa trị giá xấp xỉ 8.000 tỷ USD trên toàn cầu.

Tác động còn lan tỏa qua việc làm và hoạt động cung ứng dịch vụ. Theo các nghiên cứu quốc tế, mỗi việc làm trực tiếp trong hàng không hỗ trợ 6 - 7 việc làm khác trong nền kinh tế. Mỗi 100 USD giá trị đầu ra của ngành kích thích thêm khoảng 325 USD tại các ngành khác.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đánh giá đường bay trực tiếp giúp rút ngắn thời gian di chuyển. Việc phát triển mạng bay cũng mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ, giúp từng vùng khai thác tiềm năng, lợi thế riêng.

Đón nhu cầu thị trường, các hãng hàng không tăng năng lực vận chuyển, mở đường bay và hợp tác nối chuyến. Sự chuẩn bị thể hiện ở quy mô khai thác, lịch bay ổn định và khả năng phục vụ nhiều điểm đến. Đây là cơ sở để doanh nghiệp lữ hành tổ chức chương trình đưa khách, các đơn vị dịch vụ bố trí nguồn lực phục vụ.

Trong đó, Vietnam Airlines tiếp tục phát triển mạng bay tới châu Âu, Nam Á và Đông Nam Á. Theo số liệu hãng cung cấp, trong 10 tháng năm 2026, hãng thực hiện 134,9 nghìn chuyến bay, tăng 3,0% so với cùng kỳ năm trước. Lượng hành khách vận chuyển đạt 22,42 triệu lượt, tăng 4,6%.

Tại châu Âu, đường bay Hà Nội-Amsterdam khai trương ngày 16/6/2026, với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần bằng Airbus A350. Theo Vietnam Airlines, đường bay này đưa mạng bay thẳng của hãng giữa Việt Nam và châu Âu lên 12 đường bay, tới 8 điểm đến.

Amsterdam bổ sung một cửa ngõ vào châu Âu, đồng thời mở thêm lựa chọn đi tiếp qua các đối tác trong liên minh SkyTeam. Việc kết hợp đường bay trực tiếp với mạng nối chuyến giúp mở rộng phạm vi phục vụ ngoài một cặp điểm đến.

Cùng với mở rộng mạng bay, hãng chuẩn bị đội tàu bay, nhân lực và phương án khai thác theo tiến độ các dự án sân bay. Đến năm 2030, Vietnam Airlines đặt mục tiêu kết nối 62 điểm đến quốc tế tại 30 quốc gia.

Theo Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Đức Cảnh, hãng xác định chuẩn bị năng lực vận tải đi trước một bước. Việc đầu tư từ đội tàu bay, nhân lực đến mạng đường bay hướng tới đáp ứng nhu cầu sản xuất, xuất khẩu và du lịch.

Sự chuẩn bị này còn phục vụ các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh kinh doanh, Vietnam Airlines duy trì năng lực khai thác đường dài để thực hiện nhiệm vụ chuyên cơ, đối ngoại, hỗ trợ nhân đạo và bảo hộ công dân.

Liên kết phát triển thị trường, khai thác hiệu quả mạng bay

Năng lực vận chuyển tạo điều kiện tiếp cận thị trường. Nguồn khách thường xuyên quyết định khả năng duy trì khai thác. Đường bay mới vì vậy gắn với quá trình phát triển sản phẩm, xúc tiến và tổ chức dịch vụ tại nơi đón khách.

Vietnam Airlines ký thỏa thuận hợp tác với UBND TP. Đà Nẵng. Ảnh: VNA

Cục trưởng Uông Việt Dũng cho rằng cần tăng cường liên kết thực chất giữa hàng không, du lịch và địa phương. Các bên tập trung xúc tiến tại thị trường quốc tế trọng điểm, phát triển đường bay tới những thị trường tiềm năng.

Trong mối liên kết này, lịch bay giúp doanh nghiệp lữ hành bố trí hành trình. Sản phẩm và dịch vụ tại địa phương góp phần thu hút khách, tạo nhu cầu sử dụng vận tải. Nguồn khách ổn định là cơ sở kinh doanh dài hạn cho cả hãng hàng không và doanh nghiệp dịch vụ.

Vietnam Airlines đã ký thỏa thuận hợp tác với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nhiều địa phương. Tại Đà Nẵng, thỏa thuận giai đoạn 2026-2030 gắn phát triển đường bay với sản phẩm du lịch và xúc tiến đầu tư, thương mại.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh việc mở rộng hợp tác với Vietnam Airlines nhằm “nâng cao năng lực kết nối, mở rộng thị trường, tăng sức cạnh tranh của điểm đến”.

Hai bên thống nhất xây dựng kế hoạch hành động hằng năm, chia sẻ dữ liệu thị trường và xác định chỉ tiêu theo dõi kết quả triển khai. Các nội dung hợp tác được cụ thể hóa bằng chương trình thực hiện, gắn với nhu cầu phát triển trong từng giai đoạn.

Với hãng vận chuyển, tạo lập nguồn khách là một phần của quá trình đầu tư. Bên cạnh phương tiện và nhân lực, doanh nghiệp phát triển hệ thống bán, quan hệ đối tác và chương trình hợp tác tại thị trường đi, đến. Khả năng thu hút khách hai chiều góp phần duy trì lịch khai thác, tạo thuận lợi cho hoạt động đi lại và giao thương.

Theo ông Lê Đức Cảnh, phát triển nguồn khách hai chiều là một trọng tâm trong hợp tác giữa Vietnam Airlines với các đối tác và địa phương.“Chúng tôi gắn kế hoạch khai thác đường bay với hoạt động xúc tiến và phát triển sản phẩm của địa phương, doanh nghiệp. Sự phối hợp này giúp thu hút khách, duy trì đường bay và mở thêm cơ hội giao thương”, ông Cảnh cho biết.

Giá trị dài hạn của đường bay gắn với cơ hội giao thương của người dân, doanh nghiệp và địa phương. Đồng thời, khả năng duy trì khai thác phụ thuộc vào nguồn khách, chi phí và năng lực tài chính của hãng. Hiệu quả kinh doanh tạo nguồn lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, nâng chất lượng dịch vụ và phát triển thị trường.

Ở quy mô quốc gia, các dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và Gia Bình mở ra triển vọng phát triển vận tải và trung chuyển. Việc khai thác gắn với sự đồng bộ giữa công suất sân bay, năng lực của các hãng và dịch vụ phục vụ hành khách.

Trong hoạt động trung chuyển, lịch nối chuyến thuận tiện giúp khách quốc tế đi tiếp tới các địa phương hoặc thị trường khác. Nguồn khách này bổ sung nhu cầu cho mạng bay, đồng thời mở thêm cơ hội đón khách tại các điểm du lịch trong nước. Hiệu quả khai thác hạ tầng vì vậy gắn với cách tổ chức hành trình và phát triển thị trường.

Với Vietnam Airlines, đầu tư năng lực vận chuyển đi cùng trách nhiệm mở đường cho giao thương và hội nhập. Từ mở rộng mạng bay đến hợp tác phát triển nguồn khách, hãng hướng tới phục vụ hoạt động kinh tế tại các thị trường và địa phương. Đó cũng là cách Hãng hàng không quốc gia đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.