Mở rộng kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Sri Lanka

Tại buổi làm việc, TS Đinh Việt Hòa, Chủ tịch VINEN, giới thiệu những nét chính về quá trình phát triển kinh tế Việt Nam sau 40 năm đổi mới. Theo ông, quá trình hội nhập và phát triển đã tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân, cộng đồng doanh nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp ngày càng đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

TS Đinh Việt Hòa cho rằng, trong quá trình hội nhập, doanh nghiệp cần chủ động mở rộng ra thị trường quốc tế, tìm kiếm đối tác mới, tiếp cận công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng năng lực cạnh tranh lâu dài.

Doanh nghiệp hai nước kết nối tìm hiểu thông tin để hợp tác đầu tư. Ảnh: Khắc Kiên

Theo Chủ tịch VINEN, doanh nhân và các nhà sáng lập doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ý tưởng kinh doanh, phát triển sản phẩm, tạo việc làm và tìm kiếm những hướng đi mới. Trong bối cảnh thị trường quốc tế liên tục thay đổi, khả năng kết nối, hợp tác và đổi mới là những yếu tố giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng thích ứng.

Việc tăng cường hợp tác giữa VINEN và các tổ chức thương mại quốc tế như COYLE được kỳ vọng tạo thêm kênh kết nối cho doanh nghiệp hai nước. Qua đó, doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm hiểu nhu cầu thị trường Sri Lanka, tiếp cận đối tác, nghiên cứu hệ thống phân phối và tìm kiếm cơ hội đưa sản phẩm, dịch vụ vào thị trường này.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Sri Lanka có thêm cơ hội tìm hiểu thị trường Việt Nam, kết nối với nhà cung cấp, đối tác phân phối và các doanh nghiệp có năng lực phù hợp.

Trong khuôn khổ chương trình, doanh nghiệp hai nước giới thiệu về lĩnh vực hoạt động, sản phẩm, dịch vụ, thế mạnh và định hướng phát triển. Các nội dung trao đổi tập trung vào nhiều lĩnh vực như đầu tư, tài chính, chứng khoán, xây dựng, bất động sản, công nghiệp, hóa chất, năng lượng, nông nghiệp, nông sản, công nghệ, vận tải và các dịch vụ hỗ trợ thương mại.

Hoạt động kết nối được kỳ vọng giúp doanh nghiệp hai nước có thêm thông tin về thị trường, tìm kiếm đối tác và từng bước hình thành các cơ hội hợp tác cụ thể.

Với vai trò kết nối cộng đồng khởi nghiệp, doanh nhân và doanh nghiệp, VINEN cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đối tác quốc tế, qua đó góp phần đưa các ý tưởng hợp tác thành những chương trình kinh doanh cụ thể.