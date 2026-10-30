Mở rộng kết nối điện ảnh Việt Nam với thế giới

Hơn 300 đại biểu, nghệ sĩ, nhà làm phim, đại diện các tổ chức điện ảnh, văn hóa và đối tác quốc tế tham dự Vietnam Night. Ảnh: VFDA

Chương trình do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 39 (TIFF 2026), nhằm quảng bá điện ảnh Việt Nam, giới thiệu tiềm năng làm phim tại Việt Nam và mở rộng hợp tác với các đối tác Nhật Bản, quốc tế.

Vietnam Night là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi xúc tiến điện ảnh Việt Nam tại Tokyo, đồng thời thể hiện nỗ lực chủ động của VFDA trong việc đưa điện ảnh trở thành kênh kết nối văn hóa, con người và công nghiệp sáng tạo Việt Nam với thế giới.

Vietnam Night – Điểm gặp gỡ của điện ảnh Việt Nam và quốc tế

Phát biểu tại chương trình, TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, nhấn mạnh ý nghĩa của việc đưa điện ảnh Việt Nam hiện diện tại các diễn đàn quốc tế. Đây không chỉ là cơ hội giới thiệu tác phẩm và tài năng Việt Nam mà còn là cách thức mở rộng mạng lưới đối tác, thúc đẩy hợp tác sản xuất, phát hành và thu hút các đoàn làm phim quốc tế đến Việt Nam.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh vai trò của điện ảnh trong tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, đồng thời đánh giá cao các hoạt động xúc tiến của VFDA tại Tokyo trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam và mở rộng cơ hội hợp tác giữa ngành điện ảnh hai nước.

Trong khuôn khổ chương trình, các khách mời theo dõi video giới thiệu điện ảnh Việt Nam và Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF). Những hình ảnh về các tác phẩm, nhà làm phim, hoạt động phát triển tài năng và kết nối công nghiệp điện ảnh cho thấy sự vận động, phát triển của điện ảnh Việt Nam, đồng thời giới thiệu DANAFF như một diễn đàn thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các nhà làm phim Việt Nam với khu vực và thế giới.

Vietnam Night năm nay có sự tham dự của nhiều đại diện cấp cao và nhân vật có uy tín của Nhật Bản, trong đó có Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ về Điện ảnh Nhật Bản, các nghị sĩ Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC).

Chương trình còn đón tiếp đại diện Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, chính quyền địa phương Takahama, các học giả, chuyên gia và đại diện Hiệp hội Điện ảnh (Motion Picture Association – MPA) khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cùng nhiều nhân vật trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, công nghiệp và hạ tầng.

Thông qua những cuộc gặp gỡ trực tiếp, các nhà làm phim, tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện giới thiệu năng lực, tìm hiểu nhu cầu của đối tác và từng bước chuyển những kết nối ban đầu thành cơ hội hợp tác cụ thể. Đây còn là cơ hội để điện ảnh Việt Nam tiếp cận các mạng lưới đối tác trong lĩnh vực văn hóa, chính sách, tài chính và công nghiệp sáng tạo; qua đó mở rộng khả năng hợp tác, huy động nguồn lực và phát triển các dự án có yếu tố quốc tế.

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, trao đổi với các khách mời quốc tế trong Vietnam Night về tăng cường kết nối và mở rộng cơ hội hợp tác điện ảnh. Ảnh: VFDA

Hải Phòng và Quảng Ninh giới thiệu tiềm năng làm phim tại Việt Nam

Bên cạnh đó, sự tham gia của lãnh đạo thành phố Hải Phòng và thành phố Quảng Ninh tại Vietnam Night thể hiện sự chủ động của các địa phương trong quảng bá hình ảnh và thu hút hoạt động sản xuất điện ảnh quốc tế.

Tại chương trình, ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, và bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Quảng Ninh, giới thiệu tiềm năng bối cảnh, đồng thời gửi thông điệp mời gọi các nhà làm phim, nhà sản xuất quốc tế đến khảo sát và tìm hiểu cơ hội thực hiện dự án tại Việt Nam.

Với cảnh quan thiên nhiên, di sản, văn hóa và không gian đô thị đa dạng, thành phố Hải Phòng và thành phố Quảng Ninh có nhiều lợi thế để đáp ứng nhu cầu của các dự án điện ảnh. Qua điện ảnh, các địa phương không chỉ có cơ hội quảng bá cảnh quan, văn hóa và con người mà còn có thể mở rộng quan hệ với các hãng phim, nhà sản xuất và đơn vị cung cấp dịch vụ điện ảnh quốc tế.

Từ Tokyo đến Busan và các diễn đàn điện ảnh quốc tế: VFDA chủ động mở rộng kết nối

Vietnam Night là một phần trong chuỗi hoạt động xúc tiến điện ảnh Việt Nam do VFDA triển khai tại Tokyo. Ngày 28/10, VFDA khai trương Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại Chợ Nội dung và Phim ảnh TIFFCOM 2026, giới thiệu DANAFF V, Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim (Production Attraction Index – PAI) và hình ảnh các bối cảnh quay tại thành phố Quảng Ninh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng. Ngày 29/10, VFDA tổ chức hội thảo chuyên ngành với chủ đề "Điện ảnh Việt Nam trong một châu Á kết nối: Bản sắc văn hóa, sáng tạo và hợp tác quốc tế".

Sự kết hợp giữa các hình thức xúc tiến này cho thấy cách tiếp ui chủ động của VFDA: không chỉ đưa thông tin về điện ảnh Việt Nam ra nước ngoài mà còn tạo điều kiện để các bên gặp gỡ, tìm hiểu năng lực của nhau và hình thành những hướng hợp tác mới.

Đáng chú ý, hoạt động tại Tokyo tiếp nối những nỗ lực xúc tiến của VFDA tại Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) và Chợ phim châu Á (ACFM), cũng như tại các liên hoan phim, chợ phim và diễn đàn điện ảnh quốc tế uy tín khác. Thông qua việc tổ chức gian hàng điện ảnh, các sự kiện kết nối như Vietnam Night và những hội thảo chuyên ngành, VFDA từng bước xây dựng sự hiện diện có tính liên tục của điện ảnh Việt Nam tại các trung tâm giao lưu điện ảnh quốc tế.

Mỗi hình thức có một thế mạnh riêng, nhưng cùng hướng tới mục tiêu đưa điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng làm phim thế giới. Gian hàng giúp giới thiệu năng lực và nguồn lực của ngành; hội thảo tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, quan điểm và xu hướng phát triển; các sự kiện giao lưu mở rộng quan hệ đối tác và tạo cơ hội tiếp xúc trực tiếp với những tổ chức, nhà đầu tư, nhà sản xuất và đơn vị phát hành quốc tế.

Ý nghĩa của những hoạt động không dừng ở quảng bá một số bộ phim hay giới thiệu các địa điểm quay. Điện ảnh còn là phương tiện để thế giới tiếp cận lịch sử, văn hóa, cảnh quan và con người Việt Nam qua ngôn ngữ sáng tạo; đồng thời giúp Việt Nam chủ động tham gia vào các mạng lưới hợp tác, trao đổi chuyên môn và phát triển công nghiệp điện ảnh khu vực, quốc tế. Khi được triển khai có hệ thống, hoạt động xúc tiến có thể góp phần mở rộng thị trường, tăng cơ hội hợp tác sản xuất và phát hành, thu hút các đoàn làm phim nước ngoài, cũng như tạo thêm điều kiện để tác phẩm và tài năng Việt Nam tiếp cận khán giả quốc tế.

Đây cũng là hướng đi có ý nghĩa đối với việc nâng cao vị thế điện ảnh Việt Nam: không chỉ hiện diện tại các sự kiện quốc tế mà từng bước trở thành đối tác có khả năng tham gia, đóng góp và hợp tác bình đẳng trong hệ sinh thái điện ảnh toàn cầu.

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, cùng các nhà làm phim, nghệ sĩ và khách mời quốc tế chụp ảnh lưu niệm tại Vietnam Night 2026 ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: VFDA

Từ Busan đến Tokyo, chuỗi hoạt động xúc tiến của VFDA tiếp tục khẳng định vai trò của kết nối quốc tế trong quá trình phát triển điện ảnh Việt Nam. Thông qua sự hiện diện tại các liên hoan phim, chợ phim và diễn đàn chuyên ngành uy tín, VFDA chủ động tạo thêm cơ hội để điện ảnh Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, con người, giới thiệu tiềm năng và năng lực sản xuất, mở rộng mạng lưới đối tác và thúc đẩy hợp tác với ngành điện ảnh thế giới.