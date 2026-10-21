Mở rộng kết nối cung - cầu với thị trường Thành phố Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp, chủ thể OCOP của Đồng Nai tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại chương trình kết nối cung - cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố năm 2026. Ảnh: Hải Quân

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chủ thể OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) của Đồng Nai đã tham gia nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương tại chương trình này.

Hành trình 15 năm kết nối

Chương trình năm 2026 đánh dấu hành trình 15 năm kết nối cung - cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố với chủ đề “Kết nối trách nhiệm - Phát triển chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững”. Chương trình tiếp tục đổi mới phương thức kết nối, tăng cường ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử và các hình thức kết nối đa kênh; đồng thời đẩy mạnh kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã với hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử và các đối tác tiêu thụ.

Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái chia sẻ: Qua 15 năm tổ chức, quy mô và phạm vi kết nối của chương trình ngày càng được mở rộng, với sự tham gia tích cực của các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, hệ thống phân phối, đơn vị logistics, thương mại điện tử và nhiều chủ thể khác trong chuỗi cung ứng. Qua đó, chương trình tạo thêm cơ hội giao thương trực tiếp, đồng thời góp phần hình thành các mối liên kết ổn định giữa sản xuất và tiêu thụ. Đây là cơ sở hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng tính chủ động của các bên trong chuỗi cung ứng.

Đồng Nai là một trong những địa phương tích cực tham gia chương trình kết nối cung - cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố xuyên suốt 15 năm qua. Trong đó, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Đồng Nai được đánh giá là một trong những đơn vị có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công của hành trình 15 năm kết nối cung - cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Lĩnh chia sẻ: Đây là lần thứ 15 đoàn doanh nghiệp Đồng Nai tham gia chương trình kết nối cung - cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố. Từ các chương trình chỉ diễn ra trong ngày ở những lần đầu tổ chức, đến nay, chương trình ngày càng mở rộng về quy mô, thời gian tổ chức, cũng như nâng cao hiệu quả kết nối giữa các doanh nghiệp của địa phương với thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là với những nhà phân phối lớn, hệ thống bán lẻ, siêu thị trên địa bàn thành phố.

Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa

Theo ông Lĩnh, năm 2026, đoàn Đồng Nai có khoảng 20 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, trong đó tập trung vào các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của Đồng Nai… Trong đó, có 1 gian hàng chung của thành phố và 8 gian hàng của các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp, chủ thể OCOP của Đồng Nai tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại chương trình kết nối cung - cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố năm 2026.

Anh Trần Chí Hiếu, đại diện marketing của Cơ sở sản xuất nước chấm Tương Việt Hoa Sen (phường Bình Lộc) chia sẻ: Thông qua chương trình kết nối cung - cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố năm nay, cơ sở có thêm cơ hội kết nối với các chuỗi siêu thị, những kênh phân phối lớn trên địa bàn thành phố. Đồng thời đây là dịp để Tương Việt Hoa Sen quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Đặc biệt, chương trình còn giúp cơ sở tìm kiếm đối tác, khách hàng để chuẩn bị cung ứng cho thị trường Tết sắp tới.

Một trong những điểm nhấn của chương trình năm 2026 là tăng cường kết nối, quảng bá và mở rộng thị trường cho các sản phẩm tham gia chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa “Tick xanh trách nhiệm”. Chương trình gắn trách nhiệm của nhà cung cấp với kiểm soát, hậu kiểm của hệ thống phân phối; đồng thời tăng truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin sản phẩm…

Bà Võ Thị Hiền, chủ Cơ sở sản xuất tiêu sạch Cô Hai (ở xã Đăk Ơ) cho biết: Cơ sở mang đến các sản phẩm chủ lực đến với chương trình kết nối cung - cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố, trong đó sản phẩm hạt tiêu, mít sấy đạt chuẩn OCOP 4 sao để quảng bá, kết nối sản phẩm. Tại chương trình năm nay, cơ sở đã kết nối được với 2 đại lý chuyên cung ứng hạt tiêu để tìm hiểu thông tin phát triển thị trường. Bên cạnh việc kết nối để bán sản phẩm, đây còn là dịp rất tốt để cơ sở tìm kiếm đối tác cung ứng nguồn nguyên liệu để sản xuất, phát triển thêm các dòng sản phẩm mới.

Trong không gian phát triển mới, liên kết cung - cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương cần được nâng lên tầm mới. Cùng với đó, hoạt động kết nối cung - cầu ngày càng hướng đến xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm, đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển gian hàng số, bán hàng đa kênh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tham gia thương mại điện tử.

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công thương Đồng Nai Vũ Ngọc Long chia sẻ: Chương trình kết nối cung - cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố đã góp phần giúp các doanh nghiệp địa phương, trong đó có Đồng Nai mở rộng các kênh kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), doanh nghiệp với khách hàng (B2C). Trong thời gian tới, Sở Công thương sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP của địa phương nâng cao hiệu quả kết nối giao thương, triển khai chương trình kích cầu tiêu dùng cuối năm để đưa sản phẩm thế mạnh, đặc sản của Đồng Nai đến gần hơn với người tiêu dùng.